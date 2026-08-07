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Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in hamile olduğu iddia edildi!

Şarkıcı Ece Seçkin ve pilot eşi Çağrı Terlemez'den güzel haber! Ece Seçkin'in hamile olduğu iddia edildi. Şarkıcının 3,5 aylık hamile olduğu ve konserlerine devam edeceği öğrenildi. İşte detaylar!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 07.08.2026 00:44 Güncelleme Tarihi: 07.08.2026 02:33
Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin, 2022 yılında pilot sevgilisi Çağrı Terlemez ile hayatını birleştirdi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

Mutlu evliliğiyle adından söz ettiren Seçkin, konser için şehir dışındaydı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

Küpelerini evde unuttuğunu fark eden ünlü şarkıcının pilot eşi Çağrı Terlemez'in İstanbul'dan küpeleri getirip yanına gitmesi, "Ne eşler var!" dedirtmişti.

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Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

Seçkin'in "Küpelerimi evde unutmuştum. İstanbul'dan basıp küpe getirip gidiyor" notuyla yaptığı bu paylaşım ise sosyal medyayı sallamıştı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

ÜNLÜ ŞARKICIDAN MÜJDELİ HABER!

Daha önce eşinin jestiyle karşı karşıya kalan Ece Seçkin'den müjdeli haber geldi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLDİ

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin'in 3,5 aylık hamile olduğu iddia edildi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

DOKTORUNDAN YASAK GELDİ!

Doktorunun uçakla seyahat etmesini uygun bulmaması üzerine Ece Seçkin, konserlerine bir süre kara yoluyla gitme kararı aldığı da belirtildi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

Öte yandan geçen aylarda yaklaşık 1.5 aylık süreçte hızlı bir şekilde zayıfladığı görülen ünlü şarkıcı, son haliyle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmişti.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

Ankaralı hayranlarıyla buluşan Seçkin, konserden karelerini sosyal medya hesabında paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

Paylaşılan fotoğraflarda fit görünümüyle öne çıkan sanatçının kısa süredeki değişimi takipçilerinin gözünden kaçmamıştı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

Yorumlarda ise "Kaç kilo verdi?" gibi sorularla meraklı paylaşımlar dikkat çekmişti.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

İğne ipliğe dönen diğer ünlü isimleri sizler için derledik!

6 AYDA 32 KİLO VERDİ

Ünlü spor spikeri Ertem Şener 2012 yılında Gülşen Şener ile dünya evine girdi. Mutlu bir evlilik sürdüren çiftin, bu evlilikten Fulya, Ömer ve Kerim adlarında 3 evladı bulunuyor.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

50 yaşındaki sevilen sunucu son zamanlarda dikkat çeken değişimiyle gündeme geldi. 6 ayda 32 kilo veren Şener, 108 kilodan 76 kiloya indi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

Fit görüntüsüyle dikkat çeken ünlü isim, katıldığı programda zayıflama sürecine açıklamalarda bulundu.

"AYAKKABIMI BİLE BAĞLAYAMAYACAK DURUMA GELDİM"

Kasım ayından bu yana 32 kilo verdiğini söyleyen Şener, 108 kilodan 76 kiloya düştüğünü belirtti. Fazla kilolar nedeniyle günlük hayatında zorlandığını ifade eden ünlü spiker, "Ayakkabımı bile bağlayamayacak duruma geldim. Terliyordum, gömlek olmuyordu" sözleriyle yaşadığı süreci anlattı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

Doktor kontrolünde sağlıklı bir şekilde zayıfladığını söyleyen Şener, hakkında çıkan "kanser oldu" iddialarına da açıklık getirdi. Ünlü isim, "Kanser değilim, aslan gibiyim" diyerek sağlık durumunun iyi olduğunu ifade etti.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

"KEŞKE BEN HASTA OLSAYDIM DA ANNEM HAYATTA OLSAYDI"

Annesinin vefatının kendisini derinden etkilediğini dile getiren Şener, yaşadığı acının kilo kaybında büyük etkisi olduğunu söyledi. Duygusal açıklamalarda bulunan spiker, annesini kaybetmenin ardından zor günler geçirdiğini belirterek, "Keşke ben hasta olsaydım da annem hayatta olsaydı" sözleriyle izleyenleri duygulandırdı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

"SÖZ VERMİŞTİM, ÇIKARAMADIM HASTANEDEN"

Yürek burkan açıklamalar yapan Şener, "Kanser değilim, aslan gibiyim. Lakin annemin vefatı bu 32 kilodan bir 15'ini aldı götürdü. Çok aklıma geliyor. Her gün mutlaka gözümün yaşardığı oluyor. Çünkü ben kucağıma alıp annemi koydum mezara. Söz vermiştim, çıkaramadım hastaneden. İnsanlar diyor ya kanser misin, hasta mısın diye. Keşke kanser olsaydım da, annem hayatta olsaydı yani. " dedi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

VERDİĞİ KİLOLARLA DİKKAT ÇEKEN BİR DİĞER İSİM İSE GAMZE KARADUMAN OLDU!

Son dönemde ünlüler dünyasında değişim rüzgarları esiyor ve bunların arasında Gamze Karaduman da var. "Aramızda Kalsın"dan tanıdığımız oyuncu, tam 15 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüştü.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

Yıllar içindeki değişimiyle fark yaratan oyuncu, artık neredeyse iğne ipliğe dönmüş durumda.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

İŞTE GAMZE KARADUMAN'IN SON HALİ...

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

Gamze Karaduman'ın verdiği 15 kilo, takipçilerini adeta şoke etti ve zayıflama yöntemini merak konusu yaptı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

Fit ve enerjik haliyle sosyal medyanın gündemine oturan Karaduman, disiplinli yaşam tarzı ve düzenli koşu ile sağlıklı bir dönüşümü gözler önüne serdi.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

EMRE KINAY 11 KİLO VERDİ

Katıldığı bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan Emre Kınay, muhabirlerin dikkatinden kaçmayan fit görünümü üzerine sessizliğini bozdu.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

Karşısındakinin "Kilo vermişsiniz, belli oluyor ve gayet fitsiniz" şeklindeki haklı övgüleri üzerine tebessüm eden Kınay, "Evet, 10-11 kilo verdim" diyerek büyük değişimini net rakamlarla doğruladı.

Ünlü şarkıcı Ece Seçkin’in hamile olduğu iddia edildi!

HEDEFİNDE DAHA FAZLASI VAR: İŞTE SON HALİ!

Ünlü oyuncunun bu yeni ve sağlıklı hali hayranlarından tam not alsa da, Kınay için süreç henüz bitmiş değil.