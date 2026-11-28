Magazin dünyasının sevilen isimlerinden Emre Altuğ, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirmeyi başarmıştı. Başarılı sanatçı, gözünden sakındığı oğlu Kuzey'in yeni yaşını oldukça duygusal ve anlamlı bir mesajla kutladı. Baba ile oğlunun samimi ve neşeli halleri, takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

Oğlu Kuzey'e arkadan sıkıca sarıldığı bir fotoğrafı paylaşan Altuğ, altına düştüğü notla herkesin yüreğini ısıtmıştı. Oğluyla adeta arkadaş gibi poz veren ünlü ismin bu sıcacık karesi kısa sürede sosyal medyada gündem olmuştu.