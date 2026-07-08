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Ünlü şarkıcı gencecik yaşında hayatını kaybetti! “Son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim”
Ünlü şarkıcı gencecik yaşında hayatını kaybetti! “Son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim”
Besteleriyle milyonların sevgisini kazanan ünlü şarkıcı, gencecik yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberiyle müzik dünyasını yasa boğan acı kaybın ardından, en yakın arkadaşının "Son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim" sözleriyle yaptığı veda paylaşımı, yürekleri dağladı.
Giriş Tarihi: 08.07.2026 13:54
Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 13:56