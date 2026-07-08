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Ünlü şarkıcı gencecik yaşında hayatını kaybetti! “Son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim”

Besteleriyle milyonların sevgisini kazanan ünlü şarkıcı, gencecik yaşında hayata gözlerini yumdu. Ölüm haberiyle müzik dünyasını yasa boğan acı kaybın ardından, en yakın arkadaşının "Son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim" sözleriyle yaptığı veda paylaşımı, yürekleri dağladı.

Giriş Tarihi: 08.07.2026 13:54 Güncelleme Tarihi: 08.07.2026 13:56
Ünlü şarkıcı gencecik yaşında hayatını kaybetti! Son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim

Müzik dünyası, küresel çapta ses getiren projelere imza atan bir yıldızını kaybetmenin şokunu yaşıyor.

Ünlü şarkıcı gencecik yaşında hayatını kaybetti! Son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim

'LMFAO' grubunun milyarlarca dinlenen hit parçası 'Party Rock Anthem' şarkısındaki vokalleriyle hafızalara kazınan İngiliz şarkıcı Lauren Bennett, arkasında büyük bir yas bırakarak 37 yaşında hayatını kaybetti.

Ünlü şarkıcı gencecik yaşında hayatını kaybetti! Son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim

Ünlü dansçı ve oyuncu Kenny Wormald ile birlikteliğinden Harlow adında bir kızı bulunan Bennett'in ani vefatı, tüm sanat camiasını derinden sarstı.

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Ünlü şarkıcı gencecik yaşında hayatını kaybetti! Son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim

ESKİ GRUBUNDAN KAHREDEN AÇIKLAMA

Lauren Bennett'in vefat haberini, eski müzik grubu G.R.L. duyurdu. Sosyal medya hesapları üzerinden acı haberi paylaşan G.R.L. grubu, yayımladıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Lauren'imizi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun bizim için ne kadar önemli olduğunu ifade etmemiz imkansız."

Ünlü şarkıcı gencecik yaşında hayatını kaybetti! Son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim

"BUNUN SON KONUŞMAMIZ OLACAĞINI HAYAL BİLE EDEMEZDİM"

Bennett'in eski grubu Paradiso Girls'ten arkadaşı Aria Crescendo da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dostuna veda etti.

Ünlü şarkıcı gencecik yaşında hayatını kaybetti! Son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim

Büyük bir yıkım yaşadığını belirten Crescendo, paylaştığı mesajda, "Huzur içinde uyu kız kardeşim, en yakın arkadaşım. Aramızdan ayrıldığına inanamıyorum. Kısa süre önce konuşmuştuk, bunun son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim. Seni her zaman seveceğim" sözlerini kullandı.

Ünlü şarkıcı gencecik yaşında hayatını kaybetti! Son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim

Şarkıcının ölüm nedeni ise henüz resmî olarak açıklanmadı. Ailesi ve temsilcileri konuyla ilgili bir bilgilendirme yapmazken, Bennett'in ölüm nedenine ilişkin resmi incelemenin Ekim 2026'da tamamlanması bekleniyor.

Ünlü şarkıcı gencecik yaşında hayatını kaybetti! Son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim

LAUREN BENNETT KİMDİR?

Lauren Bennett, 2011 yılında LMFAO ile seslendirdiği ve YouTube'da 2,5 milyardan fazla izlenen 'Party Rock Anthem' şarkısıyla dünya çapında tanındı. Billboard Hot 100 listesinde altı hafta boyunca zirvede kalan parça, Billboard tarafından tüm zamanların en başarılı beşinci şarkısı olarak gösterilmişti.

Ünlü şarkıcı gencecik yaşında hayatını kaybetti! Son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim

Şarkıcı, kariyerinde yeni bir sayfa açarak G.R.L. grubuna katıldı. 'Paula Van Oppen', 'Natasha Slayton', 'Simone Battle' ve 'Emmalyn Estrada' ile birlikte çalıştığı bu dönemde, grubun en çok bilinen teklisi olan 'Ugly Heart' ile büyük bir başarı yakaladı. Aynı dönemde Pitbull'un 'Wild Wild Love' adlı şarkısına da eşlik eden grup, 2014 yılında Simone Battle'ın vefatından yaklaşık 9 ay sonra dağılma kararı aldı.

Ünlü şarkıcı gencecik yaşında hayatını kaybetti! Son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim

Müzik çalışmalarını film endüstrisinde de sürdüren Bennett, sesini farklı yapımlara taşıma fırsatı buldu. Şarkıcı, 'Date Night' ve '21 Jump Street' gibi popüler filmlerin müziklerine katkıda bulunarak sinema ve müzik dünyasındaki yerini pekiştirdi.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör