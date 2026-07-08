Ünlü şarkıcı gencecik yaşında hayatını kaybetti! “Son konuşmamız olacağını hayal bile edemezdim”

Şarkıcı, kariyerinde yeni bir sayfa açarak G.R.L. grubuna katıldı. 'Paula Van Oppen', 'Natasha Slayton', 'Simone Battle' ve 'Emmalyn Estrada' ile birlikte çalıştığı bu dönemde, grubun en çok bilinen teklisi olan 'Ugly Heart' ile büyük bir başarı yakaladı. Aynı dönemde Pitbull'un 'Wild Wild Love' adlı şarkısına da eşlik eden grup, 2014 yılında Simone Battle'ın vefatından yaklaşık 9 ay sonra dağılma kararı aldı.