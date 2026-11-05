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Ünlü şarkıcı Sinan Özen konser dönüşü kaza yaptı! Son sağlık durumunu açıkladı

Sinan Özen, Tokat konserinin ardından İstanbul'a dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Sakarya gişelerinde meydana gelen kazada sanatçı ve kardeşi Hızır Özen yara almadan kurtuldu.

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İHA
Giriş Tarihi: 05.11.2026 10:42
Ünlü şarkıcı Sinan Özen konser dönüşü kaza yaptı! Son sağlık durumunu açıkladı

Ünlü şarkıcı Sinan Özen, Tokat'taki konserinin ardından İstanbul'a dönüş yolunda otoyolda Sakarya gişelerinde trafik kazası geçirdi.

Ünlü şarkıcı Sinan Özen konser dönüşü kaza yaptı! Son sağlık durumunu açıkladı

Kazada sanatçı ve aynı araçta bulunan kardeşi Hızır Özen yara almadan kurtuldu.

Ünlü şarkıcı Sinan Özen konser dönüşü kaza yaptı! Son sağlık durumunu açıkladı

3 Kasım'da Tokat'ta sahne alan Sinan Özen, konserin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola çıktı. Özen'in içinde bulunduğu araç, otoyolda Sakarya gişelerinde kazaya karıştı.

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Ünlü şarkıcı Sinan Özen konser dönüşü kaza yaptı! Son sağlık durumunu açıkladı

Sanatçının menajerliğini de yapan kardeşi Hızır Özen, kazayı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Ünlü şarkıcı Sinan Özen konser dönüşü kaza yaptı! Son sağlık durumunu açıkladı

SAĞLIK DURUMUNU AÇIKLADI

Kaza sonrası araçların fotoğraflarını paylaşan Hızır Özen, "Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Merve Aykaş - Editör