Ünlü sunucu Burcu Esmersoy’dan şaşırtan açıklama: Tam 6 yıldır…

Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bugün bir etkinliğe katıldı. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Burcu Esmersoy, yaptığı açıklamayla herkesi şaşırttı. İşte o açıklamanın detayları…

Giriş Tarihi: 03.12.2025 21:56
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy, bugün bir etkinliğe katıldı.

GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI

Ünlü sunucu, bu etkinlikte gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"EMEKLİ OLDUM"

Esmersoy, EYT'li olduğunu açıklayarak, "Emekli oldum. Her emeklinin yaptığı şeyleri yapıyorum aslında."

"TAM 6 YIL OLDU..."

Ayrıca ünlü sunucu, "6 yıldır emekliyim. Bizim bir arkadaş grubumuz var hepimiz EYT'liyiz. Erken emekli olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.

Burcu Esmersoy: Emekli oldum!

