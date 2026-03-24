Ünlü yapımcı Erol Köse son yolculuğuna uğurlandı!

İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ne bağlı olan Maslak'ta Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan aşağıya düşen 61 yaşındaki ünlü yapımcı Erol Köse yaşamını yitirdi. SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI Sarıyer ilçesi Maslak Mahallesi'nde dün 40 katlı bir binanın 16'ıncı katından düşerek hayatını kaybeden yapımcı Erol Köse için Zincirlikuyu Camii'nde bir cenaze töreni düzenlendi. Köse, ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi. 3 AYDIR EVDEN ÇIKMAMIŞTI! İlk incelemelere göre kayıtlara 'Şüpheli Ölüm' olarak geçen olayla ilgili Erol Köse'nin bazı arkadaşları, Erol Köse'nin bazı psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık üç aydır evinden dışarıya çıkmadığını söyledi. Mevlüt Y. ifadesinde, Köse'nin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu ve kalp hastası olduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti. Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse'nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde ise arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse'nin, binanın 16'ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi. KENDİ EL YAZISIYLA BİR NOT BIRAKTI İstanbul Emniyeti; yapımcı Erol Köse'nin ölümüyle ilgili incelemeleri sürdürüyor. Erol Köse'nin kendi el yazısıyla bir not bıraktığı, notta 'ALS hastalığımdan dolayı dayanamıyorum. Kimse sorumlu değildir. Kedime iyi bakın' yazdığı tespit edildi. HAKKINI KIZINA DEVRETTİ İŞTE SON KONUŞMASI KALPLE İLGİLİ SIKINTI YAŞAMIŞ Birkaç ay önce kalple ilgili sıkıntı yaşamıştı. Tansiyonla ilgili de sorunları vardı, onu da anlatmıştı.' Öte yandan Köse'nin ölmeden 20 dakika önce yardımcısına, ''Sen evden çık, benim misafirim gelecek'' dediği öğrenildi. Ömer KARAHAN/GÜNAYDIN MÜZİĞİN 'DOKTOR EROL BEY'İYDİ İntihar şüphesi yüksek olan ve İstanbul Emniyeti tarafından derinlemesine araştırılan olayda Köse'nin intihar mı ettiği, düştüğü mü veya bir cinayete mi kurban gittiği yapılacak detaylı incelemelerle belli olacak. EROL KÖSE KİMDİR? Erol Köse (d. 1965, Elazığ), Türk yapımcı, doktor ve eski şarkıcıdır. Türkiye'de pop müziğin altın çağını yaşadığı 90'lı ve 2000'li yıllarda sektörün en güçlü isimlerinden biri haline gelmiştir. EĞİTİM VE İLK YILLAR Aslen doktor olan Erol Köse, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ancak mesleğini icra etmek yerine sanat ve medya dünyasına yönelmeyi tercih etmiştir. Kariyerine 1980'lerin sonunda 'Komedi Dans Üçlüsü' adlı grubun bir üyesi olarak başlamış; bu grupta yaptığı parodiler ve danslarla Türkiye çapında tanınmıştır. YAPIMCILIK KARİYERİ Grup dağıldıktan sonra yapımcılık koltuğuna oturan Köse, Erol Köse Production şirketini kurarak onlarca star ismin albümlerine imza atmıştır. Sivri dilli yorumları, sosyal medyada paylaştığı iddialar ve girdiği polemiklerle sık sık mahkemelik olmuş, magazin gündeminden hiç düşmemiştir. MEDYA VE TELEVİZYON Sadece yapımcı olarak değil, aynı zamanda çeşitli televizyon kanallarında magazin yorumculuğu yaparak da geniş kitlelere ulaşmıştır. 90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında Erol Köse Production şirketini kurarak müzik piyasasında adından sıklıkla söz ettirdi. O dönem 'Kim dokunsa star oluyor' imajıyla anılan Köse, şu isimlerin kariyerinde kritik roller oynadığı da sıklıkla söylenenler arasındaydı.