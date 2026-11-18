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Ünlüler dünyasında miras depremi! Kadir İnanır'dan Ferdi Tayfur'a... Vefatlarının ardından kopan miras kavgaları masaya yatırıldı
Ünlüler dünyasında miras depremi! Kadir İnanır'dan Ferdi Tayfur'a... Vefatlarının ardından kopan miras kavgaları masaya yatırıldı
Ünlü isimlerin ardından başlayan miras mücadeleleri, zaman zaman magazin gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alıyor. Yüksel Aytuğ da kaleme aldığı yazıda, aramızdan ayrılan sanatçıların ardından yaşanan miras anlaşmazlıklarına dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 06:44
Güncelleme Tarihi: 18.11.2026 07:32