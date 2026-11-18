Ne yalan söyleyeyim, bu yazıyı yazmakta çok tereddüt ettim. Çünkü Hak vaki olmuş insanların ardından yorumda bulunmak bana göre değil.

Ancak son zamanlarda aramızdan ayrılan neredeyse her ünlünün ardından kopartılan miras fırtınaları beni çok rahatsız etti. Bu nedenle en azından henüz hayatta olan ünlülere naçizane tavsiyede bulunup, rehberlik etmeyi kendime görev bildim.

Öncelikle listeye bir göz atalım. Bunlar benim hatırladıklarım. Eminim fazlası vardır: