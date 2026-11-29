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Ünlülerin Instagram arşivi açıldı! Kimi çocukluğuna döndü, kimi hiç kasmadı: İşte ilk paylaşımları...

Sosyal medya, yıllar içinde hayatımızın en önemli parçalarından biri haline gelirken ünlü isimlerin Instagram yolculukları da birbirinden farklı hikayelerle başladı. Bugün milyonlarca kişinin yakından takip ettiği isimlerin yıllar önce paylaştığı ilk fotoğraflar, adeta geçmişe açılan bir pencere oldu. Kimi çocukluk yıllarından kalma bir fotoğrafla ilk adımını attı, kimi o dönemki doğallığını koruyarak hiçbir hazırlık yapmadan objektif karşısına geçti. Peki, ünlü isimlerin Instagram serüveni hangi fotoğraflarla başladı? İşte yıllar öncesine uzanan o ilk paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 29.11.2026 13:35