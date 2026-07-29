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Ünlülerin saat markasına İstanbul'da akılalmaz vurgun! Bir maille 45 milyon TL uçtu: "Müdür istedi sandık..."
Ünlülerin saat markasına İstanbul'da akılalmaz vurgun! Bir maille 45 milyon TL uçtu: "Müdür istedi sandık..."
Ünlü saat markası Richard Mille'in İstanbul'daki şirketinin genel müdürünün e-posta adresini ele geçiren Uğur A., çalışanlardan hesabına 45 milyon TL para gönderilmesini sağladı. Genel müdürün şikayeti sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Şirket avukatları karara itiraz etti.
Giriş Tarihi: 29.07.2026 06:30
Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 09:32