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Ünlülerin saat markasına İstanbul'da akılalmaz vurgun! Bir maille 45 milyon TL uçtu: "Müdür istedi sandık..."

Ünlü saat markası Richard Mille'in İstanbul'daki şirketinin genel müdürünün e-posta adresini ele geçiren Uğur A., çalışanlardan hesabına 45 milyon TL para gönderilmesini sağladı. Genel müdürün şikayeti sonrası tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen şüpheli adli kontrolle serbest kaldı. Şirket avukatları karara itiraz etti.

Armağan YILMAZ
Giriş Tarihi: 29.07.2026 06:30 Güncelleme Tarihi: 29.07.2026 09:32
Ünlülerin saat markasına İstanbul’da akılalmaz vurgun! Bir maille 45 milyon TL uçtu: Müdür istedi sandık...

E-posta adresini hackleyen Uğur A., genel müdür gibi davranarak şirket çalışanlarına hesabına para göndermesini talep etti. Bunun üzerine çalışanlar Uğur A.'nın hesabına 870 bin 500 Euro (45 milyon TL) para gönderdi.

Ünlülerin saat markasına İstanbul’da akılalmaz vurgun! Bir maille 45 milyon TL uçtu: Müdür istedi sandık...

Hesabının ele geçirilerek şirketinin dolandırıldığını anlayan genel müdür durumu yetkililere bildirdi. Dünyaca ünlü saat markası, avukatı aracılığıyla savcılığın yolunu tutarak şikayetçi oldu.

Ünlülerin saat markasına İstanbul’da akılalmaz vurgun! Bir maille 45 milyon TL uçtu: Müdür istedi sandık...

ŞİRKET MAĞDUR EDİLDİ
Şirketin avukatı sunduğu dilekçesinde, şüphelinin eylemlerinin nitelikli dolandırıcılık suçunu oluşturduğu delillerin karartılarak paranın bulunmasının önüne geçildiği ifade edildi.

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Ünlülerin saat markasına İstanbul’da akılalmaz vurgun! Bir maille 45 milyon TL uçtu: Müdür istedi sandık...

Şirket mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini dilekçesinde ifade eden avukat, şüphelinin üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti.

Ünlülerin saat markasına İstanbul’da akılalmaz vurgun! Bir maille 45 milyon TL uçtu: Müdür istedi sandık...

PARANIN ÜÇTE İKİSİ KURTARILDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Polis Uğur A.'yı kısa sürede yakaladı.

Ünlülerin saat markasına İstanbul’da akılalmaz vurgun! Bir maille 45 milyon TL uçtu: Müdür istedi sandık...

Ekipler 500 bin Euro parayı farklı bir banka hesabında belirledi. Paranın yarısından fazlası bloke konularak kurtarıldı. Gözaltına alınan şüpheli savunmasında suçlamaları reddetti.

Ünlülerin saat markasına İstanbul’da akılalmaz vurgun! Bir maille 45 milyon TL uçtu: Müdür istedi sandık...

Tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza mahkemesine çıkarılan Uğur A., adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ünlü saat firmasının avukatları bu karara itiraz etti.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör