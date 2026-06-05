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Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu'ndan dikkat çeken itiraf! "Mahallenin deli teyzesi gibiyim"
Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu'ndan dikkat çeken itiraf! "Mahallenin deli teyzesi gibiyim"
'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim' ve Sen Anlat Karadeniz' gibi dizilerde oynayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda üst üste kaza geçirmişti. Kaldırımda giderken motosikletlinin çarpması sonucu boynu sakatlanan oyuncu yaşadıkları hakkında konuştu.
Giriş Tarihi: 05.06.2026 06:50
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 06:55