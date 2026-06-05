Trend Galeri Trend Magazin Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu'ndan dikkat çeken itiraf! "Mahallenin deli teyzesi gibiyim"

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu'ndan dikkat çeken itiraf! "Mahallenin deli teyzesi gibiyim"

'Güneşin Kızları', 'Seni Çok Bekledim' ve Sen Anlat Karadeniz' gibi dizilerde oynayan ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda üst üste kaza geçirmişti. Kaldırımda giderken motosikletlinin çarpması sonucu boynu sakatlanan oyuncu yaşadıkları hakkında konuştu.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 05.06.2026 06:50 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 06:55
Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

Oyunculuk kariyerinde 'Sen Anlat Karadeniz' dizisiyle önemli bir çıkış yakalayan İrem Helvacıoğlu, işletmeci Ural Kaspar ile 28 Ekim 2024'te nikah masasına oturmuştu. Oyuncu, sürpriz evliliğiyle magazin dünyasında geniş yankı uyandırmıştı. Kısa süre içinde gelen hamilelik haberi ise çiftin mutluluğunu perçinlemiş, 2025 yılında kızları Sora'nın doğumuyla Helvacıoğlu ve Kaspar ilk kez anne-baba olmanın heyecanını tatmıştı.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

Ancak bu mutlu aile tablosu kısa sürdü. Kasım 2025'ten itibaren çiftin yollarını ayırmaya hazırlandığı ve boşanma sürecine girdiği yönündeki iddialar kulaktan kulağa yayılmaya başlamıştı.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDILAR

1.5 yıl önce evlenen İrem Helvacıoğlu ile Ural Kaspar, geçen aylarda anlaşmalı olarak boşandı. Çiftin Sora adında 6 aylık bir kızları var.

Boşanmasının ardından Helvacıoğlu, Instagram profilinden "Kaspar" soyadını kaldırıp, takibi de bırakmıştı.

Google Haberler'de tüm geliþmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ý takip edin.
Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

Çiftin altı aylık kızları Sora'nın velayeti anneye verilirken, çocuğun soyadı konusunda da uzlaşmaya varıldı.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

Kaspar'ın herhangi bir nafaka veya tazminat ödememek karşılığında kızına 'Helvacıoğlu' soyadının verilmesini kabul ettiği iddia edildi.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

ÖLÜMDEN DÖNMÜŞTÜ

Öte yandan ünlü oyuncu, doğumdan kısa süre sonra ölümden dönmüştü. Bağdat Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu kontrolden çıkan araçlardan biri kaldırımda yürüyen oyuncu İrem Helvacıoğlu'na çarpmıştı.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

Helvacıoğlu, 7 aylık hamileyken de denizde geçirdiği kaza sonucu büyük bir tehlike atlatmıştı.

"FELÇ KALDIĞIMI SANDIM"

Helvacıoğlu, yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle aktarmıştı:

"Ural ile dubaya yüzmeye karar verdik. İki çocuk da o anda dubaya çıkıyordu. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk çıkarken elimi merdivene koydum. Derken çocuk, sanıyorum akrobatik bir hareketle kafama düştü. Boynum geriye kaydı. Çıktığımda felç kaldığımı sandım."

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

İrem Helvacıoğlu, geçtiğimiz aylarda üst üste kaza geçirmişti. Kaldırımda giderken motosikletlinin çarpması sonucu boynu sakatlanan oyuncu yaşadıkları hakkında konuştu:

"TRAVMA OLUŞTU"

"Şu an mahallenin deli teyzesi gibiyim. Kaldırımdaki motosikletlileri azarlıyorum. Travma oluştu."

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

Oyuncu İrem Helvacıoğlu zor günlerin ardından kızıyla yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin çocukları!

ALİŞAN- BUSE VAROL

'Dostlar Mahallesi' dizisinin setinde yolları kesişen Alişan ile Buse Varol, arkadaşlıkla başlayan ilişkilerini kısa sürede aşka dönüştürmüş ve 2018 yılında dünyaevine girmişti.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

Mutluluklarını her geçen yıl büyüten ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Burak'ı kucaklarına alırken, 2021 yılında ise kızları Eliz'in doğumuyla ailelerini dört kişiye çıkarmıştı.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

Mutlu ailesiyle magazin gündeminde sık sık yer alan Alişan, bu kez eğlenceli bir paylaşımla dikkat çekti.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

Ünlü şarkıcı, Instagram hesabından oğlu Burak'a spor salonunda idman yaptırdığı anların videosunu yayınladı.

Alişan oğluna idman yaptırdığı anları paylaştı! "Bir futbolcu kolay yetişmiyor"

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

Futbolla yakından ilgilendiği bilinen Alişan, paylaşımına "Bir futbolcu kolay yetişmiyor arkadaşlar" notunu düştü. Ünlü isim paylaşımıyla birçok beğeni aldı.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

GONCA VUSLATERİ

Rol aldığı projelerdeki performanslarıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gonca Vuslateri, hem kariyeri hem de özel hayatıyla magazin gündeminde yer almaya devam ediyor.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

Mart 2024'te bir süredir birlikte olduğu Levent Yaşar ile dünyaevine giren başarılı oyuncu, kısa süre sonra anne olmanın mutluluğunu yaşamıştı.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

26 Nisan'da kızı Asya Mone'yi kucağına alan Vuslateri, annelik sürecine dair paylaşımlarıyla takipçilerinden yoğun ilgi görüyor.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

ÇAĞLA ŞIKEL- EMRE ALTUĞ

Manken Çağla Şıkel ve şarkıcı Emre Altuğ, 4 yıllık ilişkilerini 2008 yılında evlilikle taçlandırmıştı.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

İkilinin bu evlilğinden, Uzay ve Kuzey adında da iki erkek çocuğu dünyaya geldi.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

Altuğ ve Şıkel, her ne kadar 2015 yılında yollarını ayırsada oğulları için her fırsatta bir araya geliyor.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

ACUN ILICALI

1988-1993 yılları arasında Seda Başbuğ ile evli kalan Acun Ilıcalı, bu evlilikten dünyaya gelen kızı Banu Ilıcalı ile ilk kez babalık heyecanı yaşamıştı.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

Banu Ilıcalı ise 2016 yılında Efe Ceyhun ile nikah masasına oturmuş ve 2020'de çiftin ilk çocukları Begüm doğmuştu.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

Mutlu evliliklerini büyüten çiftten müjdeli haber gelmişti.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

Banu Ilıcalı ikinci kez anne olarak babası Acun Ilıcalı'ya da büyük bir torun sevinci yaşatmıştı.

Üst üste kaza geçiren İrem Helvacıoğlu’ndan dikkat çeken itiraf! Mahallenin deli teyzesi gibiyim

Banu Ilıcalı'nın kızına verdiği adın Ela olduğu öğrenilmişti.