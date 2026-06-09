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Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! “Sevgilinize sakın bunu yapmayın!”

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in programında ikili ilişkiler ve evlilik üzerine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Genç çiftlere adeta ders niteliğinde uyarılarda bulunan Kumbasar, partnerler arasında asla paylaşılmaması gereken o sınırı çizdi.

Giriş Tarihi: 09.06.2026 14:52 Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 15:00
Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in programına konuk olarak ikili ilişkiler ve evlilik hayatına dair tecrübelerini paylaştı.

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

Programda kadın-erkek ilişkilerinde sınırların nasıl olması gerektiğine dair gelen bir izleyici yorumunu değerlendiren Kumbasar, genç çiftlerin dikkat etmesi gereken konulara değindi.

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

"AİLENİZLE İLGİLİ PROBLEMLERİNİZİ PARTNERİNİZE ANLATMAMALISINIZ"

Programda bir izleyicinin, "Bence her şeyini sevgiline, kocana söylememelisin. Çünkü kadında biraz gizem olmalı, erkek onu tam olarak çözememeli. Yani her şeyi tam söylememelisin, bu yanlış" şeklindeki yorumuna yanıt veren Nergis Kumbasar, konunun gizemden ziyade ailevi sınırlarla ilgili olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

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Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

"Gizemli olmak başka bir şey. Ben şuna her zaman karşıyım bence hiçbir zaman annenizle, babanızla ve ailenizle ilgili problemlerinizi partnerinize çok fazla anlatmamalısınız, onları da işin içine dahil etmemelisiniz. Bu, daha sonraki ilişkinizde inanılmaz derecede negatif olarak etkiler sizi." Kumbasar, sadece ailevi konuların değil, arkadaşlarla ilgili sırların da sevgiliyle paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi.

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

Nergis Kumbasar'ın kızı Yasmin Erbil'le kamera karşısına geçerek hayat tecrübelerini aktarması, akıllara magazin dünyasının diğer tanınan annelerini de merak ettirdi. İşte diğer ünlü ismlerin biricik anneleri!

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

ÇAĞLA ŞIKEL

Hem podyumların hem de ekranların sevilen yüzlerinden Çağla Şıkel, özel hayatıyla gündem olmaya devam ediyor.

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen oğulları Kuzey ve Uzay'la sık sık paylaşımlar yapan ünlü isim, bu kez annesiyle sosyal medyada konuşuldu.

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

Çağla Şıkel, annesiyle verdiği samimi pozunu sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Ünlü ismin annesini görenler, güzelliğine ve genç görünümüne hayran kaldıklarını belirten yorumlar yaptı.

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

İŞTE ÇAĞLA ŞIKEL'İN ANNESİ

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

İşte sizler için derlediğimiz diğer ünlü isimlerin anneleri…

ALMİLA ADA- SABİTE ERDEM

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

ALMİLA ADA- SABİTE ERDEM

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

İREM HELVACIOĞLU- AYSUN HELVACIOĞLU

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

OKTAY KAYNARCA-NURSEL KAYNARCA

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

KEREM BÜRSİN VE ANNESİ

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

EBRU ŞALLI- ŞEFİYE ŞALLI

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

MELİSA URAL-SİBEL CAN

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

TUBA BÜYÜKÜSTÜN-HANDAN BÜYÜKÜSTÜN

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

YASEMİN ALLEN VE SUNA YILDIZOĞLU

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

DEMET EVGAR VE ANNESİ

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

PELİN KARAHAN VE ANNESİ

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

NESRİN CAVADZADE VE ANNESİ

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

ALİNA BOZ

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

ALİNA BOZ VE ANNESİ OLGA BOZ

Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! Sevgilinize sakın bunu yapmayın!

BARIŞ ALPER YILMAZ