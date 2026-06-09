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Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! “Sevgilinize sakın bunu yapmayın!”
Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! “Sevgilinize sakın bunu yapmayın!”
Ünlü oyuncu Nergis Kumbasar, kızı Yasmin Erbil'in programında ikili ilişkiler ve evlilik üzerine çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Genç çiftlere adeta ders niteliğinde uyarılarda bulunan Kumbasar, partnerler arasında asla paylaşılmaması gereken o sınırı çizdi.
Giriş Tarihi: 09.06.2026 14:52
Güncelleme Tarihi: 09.06.2026 15:00