Usta oyuncu Nergis Kumbasar’dan çiftlere altın değerinde nasihat! “Sevgilinize sakın bunu yapmayın!”

"Gizemli olmak başka bir şey. Ben şuna her zaman karşıyım bence hiçbir zaman annenizle, babanızla ve ailenizle ilgili problemlerinizi partnerinize çok fazla anlatmamalısınız, onları da işin içine dahil etmemelisiniz. Bu, daha sonraki ilişkinizde inanılmaz derecede negatif olarak etkiler sizi." Kumbasar, sadece ailevi konuların değil, arkadaşlarla ilgili sırların da sevgiliyle paylaşılmaması gerektiğinin altını çizdi.