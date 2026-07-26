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Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! "Yük olmak istemiyorum" diyerek o kararı verdi...

Türk tiyatrosunun ve ekranların usta ismi Tarık Papuççuoğlu, son açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Hayatını kolaylaştırmak adına radikal bir karar aldığını açıklayan ünlü oyuncu, kısa sürede ses getirdi.

Giriş Tarihi: 26.07.2026 10:54 Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 11:01
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

"Hayat Bilgisi" canlandırdığı karakterle hafızalara kazınan usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, özel hayatına dair dikkat çeken bir kararla gündeme geldi.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Uzun yıllara dayanan sanat geçmişiyle ekranların sevilen isimlerinden olan usta sanatçı, yaşamında yeni bir döneme adım attığını duyurdu.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

İlerleyen yaşla birlikte aile içi dengelere vurgu yapan Papuççuoğlu, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler" ifadelerini kullanarak radikal tercihinin arkasındaki duygusal nedeni açıkladı.

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Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Yaşamını çok daha pratik ve konforlu bir hale getirmeyi hedeflediğini belirten usta isim, bu düşünceyle Bodrum'da bir misafirhanede yaşamaya başladığını söyledi.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Tarık Papuççuoğlu'nun misafirhaneye yerleşme kararı, akıllara ilerleyen yaşlarında hayatını huzurevi veya bakımevi gibi farklı alanlarda sürdüren diğer ünlü isimleri getirdi. Nitekim Yeşilçam ve televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden Murat Ormiyak da yaşamının bu dönemini huzurevinde geçiren isimler arasında yer alıyor.

Bir dönem Rıza Baba'nın en yakın çalışma arkadaşı olarak operasyonları yöneten, sert ama babacan tavrıyla hafızalara kazınan Vedat Müdür, yani usta oyuncu Murat Ormıyak, şimdilerde setlerden çok uzakta bir yaşam sürüyor.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Uzun süredir nerede olduğu merak edilen usta ismin, İstanbul'un göbeğinde, Taksim'de bir huzurevinde yaşam mücadelesi verdiği ortaya çıkmıştı.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

"HİÇ MUTLU DEĞİLİM"

Bir Youtube kanalına konuşan ve samimi açıklamalarda bulunan Ormıyak, huzurevi odasından tüm Türkiye'ye seslendi. Şartlarının zorluğuna değinen ve yalnızlığını dile getiren usta oyuncu, "Taksim'de bir huzurevinde kalıyorum. Doğal olarak hiç mutlu değilim" diyerek herkesi hüzne boğmuştu.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

SETLERE AÇIK ÇAĞRIDA BULUNMUŞTU

Mesleğine olan tutkusunu hala koruyan Murat Ormıyak, en büyük hayalinin yeniden kamera karşısına geçmek olduğunu söylemişti. "Arka Sokaklar'ı özlüyor musunuz?" sorusuna ise "Çok özlüyorum. Ama artık teklif gelmiyor. Bana güzel, Arka Sokaklar gibi 17 sene, 20 sene oynayabileceğim bir işle gelsinler, o kadar mutlu olurum ki..." yanıtını vermişti.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

HUZUREVİNDE GÖZYAŞLARI SEL OLDU!

79 yaşındaki usta oyuncu, geçen günlerde kaldığı huzurevinde kendisini ziyaret eden YouTube ekibine içini dökerken gözyaşlarına hakim olamamıştı.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Kimsenin kendisini aramadığını belirten usta oyuncu duygusal anlar yaşayarak, "Hiç kimse beni ziyarete gelmiyor. O kadar yalnızım ki... Yani nasıl anlatacağım bilemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Meslektaşlarına ve dostlarına adeta sitem eden Ormıyak'ın o halleri görenleri hüzne boğmuştu.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Murat Ormiyak'ın bu dramatik hayat hikayesi, akıllara Yeşilçam'ın bir diğer dev ismini getirdi. Hakan Ural, İbrahim Tatlıses, Kadir İnanır, Yalçın Dümer, Tarık Akan ve Cüneyt Arkın gibi devlerle kamera karşısına geçen, güzelliği ve oyunculuğuyla bir döneme damga vuran Sevtap Parman'dan da hayranlarını üzen haberler geldi...

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Yeşilçam'ın en güzel kötü kadın karakterlerine hayat veren Sevtap Parman, 2011'de oyunculuğu tamamen bırakmış ve geçinebilmek için bir dükkan açmıştı.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Annesini kaybeden oyuncunun, yaşadığı ruhsal çöküntünün etkisiyle 3 yıl önce Alzheimer'a yakalandığı öğrenildi.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Sevtap Parman'ın kız kardeşi tarafından bir bakım merkezine yerleştirildiği de ortaya çıktı.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

HUZUREVİNE YERLEŞEN BİR BAŞKA İSİM: TULUĞ ÇİZGEN

Komedi film ve dizilerinin ilk akla gelen kadın oyuncuların Tuluğ Çizgen son görüntüsü ile gündem oldu.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Sayısız film ve dizide yer alan usta oyuncu Tuluğ Çizgen Perihan Abla'da "Meraklı Melahat", Ruhsar'da "Gözüm Abla", Ayrılsak da Beraberiz dizisinde "Mehveş" olarak gönülleri fethetti.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Son olarak 2013 yılında Cesur Hemşire dizisinde yer alan Tuluğ Çizgen, Bodrum Yalıkavak'a yerleşmiş gözlerden uzak bir hayat yaşamaya başlamıştı.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Gözlerden uzak bir yaşamı tercih eden yılların oyuncusu Tuluğ Çizgen'in son hali uzun süre sonra ortaya çıktı.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Tuluğ Çizgen'in son hali geçen yılların kanıtı gibi oldu. İşte Perihan Abla'nın Meraklı Melahat'ı, Ruhsar'ın Gözüm Abla'sı Tuluğ Çizgen'in son hali...

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Tuluğ Çizgen'in son hali bir hayran fotoğrafıyla ortaya çıktı.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Çizgen'i kaldığı bakım evinde ziyaret eden hayranı "Tuluğ Çizgen hanımefendiyi gayet sağlıklı gördüm. İyi ki var" dedi.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Saçları beyazlasa da yüzündeki estetik dokunuşlar sayesinde yıllara meydan okuyan Tuluğ Çizgen'e "Makyajlı olsa çok da değişmemiş" yorumları yapıldı.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

HUZUREVİNDE YAŞAMINI SÜRDÜREN BİR DİĞER USTA SANATÇI: NECATİ BİLGİÇ

Yeşilçam dünyasında birçok kez kamera karşısına geçen ve Kemal Sunal ve Şener Şen ile aynı projede alan Necati Bilgiç, şimdilerde zor günlerden geçiyor.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! Yük olmak istemiyorum diyerek o kararı verdi...

Şimdilerde huzurevinde yaşamını sürdüren emektar oyuncunun 2016 yılında açık kalp ameliyatı olduğu öğrenilmişti.