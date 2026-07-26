Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! "Yük olmak istemiyorum" diyerek o kararı verdi...

Tarık Papuççuoğlu'nun misafirhaneye yerleşme kararı, akıllara ilerleyen yaşlarında hayatını huzurevi veya bakımevi gibi farklı alanlarda sürdüren diğer ünlü isimleri getirdi. Nitekim Yeşilçam ve televizyon ekranlarının tanınan yüzlerinden Murat Ormiyak da yaşamının bu dönemini huzurevinde geçiren isimler arasında yer alıyor.

Bir dönem Rıza Baba'nın en yakın çalışma arkadaşı olarak operasyonları yöneten, sert ama babacan tavrıyla hafızalara kazınan Vedat Müdür, yani usta oyuncu Murat Ormıyak, şimdilerde setlerden çok uzakta bir yaşam sürüyor.