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Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! "Yük olmak istemiyorum" diyerek o kararı verdi...
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal hamle! "Yük olmak istemiyorum" diyerek o kararı verdi...
Türk tiyatrosunun ve ekranların usta ismi Tarık Papuççuoğlu, son açıklamalarıyla dikkatleri üzerine çekti. Hayatını kolaylaştırmak adına radikal bir karar aldığını açıklayan ünlü oyuncu, kısa sürede ses getirdi.
Giriş Tarihi: 26.07.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 11:01