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Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal karar! "Yük olmak istemiyorum" diyerek misafirhaneye yerleşti!
Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu’ndan radikal karar! "Yük olmak istemiyorum" diyerek misafirhaneye yerleşti!
Türk tiyatrosunun ve ekranların usta ismi Tarık Papuççuoğlu, son açıklamasıyla dikkatleri üzerine çekti. Hayatını kolaylaştırmak için Bodrum'da bir misafirhaneye yerleştiğini söyleyen 77 yaşındaki oyuncunun sözleri gündem oldu.
Giriş Tarihi: 26.07.2026 10:54
Güncelleme Tarihi: 26.07.2026 13:06