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Usta sanatçı Alpay'ın hayali yarım kaldı! GÜNAYDIN'A yıllar önce yaptığı samimi itirafıyla gündeme geldi

'Fabrika Kızı' ve 'Eylül'de Gel' gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Alpay Nazikioğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Sanatçının Bodrum'da toprağa verilmesi planlanıyor.

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Giriş Tarihi: 15.10.2026 06:59 Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 07:01
Usta sanatçı Alpay’ın hayali yarım kaldı! GÜNAYDIN’A yıllar önce yaptığı samimi itirafıyla gündeme geldi

'Fabrika Kızı' ve 'Eylül'de Gel' gibi zamansız şarkılarıyla Türk pop müziğinin önemli kilometre taşlarından Alpay Nazikioğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Alpay'ın ölüm haberini müzisyen Bora Gencer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Usta sanatçı Alpay’ın hayali yarım kaldı! GÜNAYDIN’A yıllar önce yaptığı samimi itirafıyla gündeme geldi

Gencer, usta sanatçının ardından yayımladığı mesajda, "Alpay abime Allah'tan rahmet, sevenlerine ve ailesine sabırlar dilerim" ifadelerini kullandı. Usta sanatçı, geçtiğimiz yıllarda son konserini verip jübilesini yapmak istediğini söylemişti.

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Usta sanatçı Alpay’ın hayali yarım kaldı! GÜNAYDIN’A yıllar önce yaptığı samimi itirafıyla gündeme geldi

Ancak hayali yarım kaldı. Yılın büyük bölümünü Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçiren Alpay, eşiyle birlikte Gündoğan Mahallesi'nde yaşıyordu.

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Usta sanatçı Alpay’ın hayali yarım kaldı! GÜNAYDIN’A yıllar önce yaptığı samimi itirafıyla gündeme geldi

Sanatçının cenazesinin, yaşamını sürdürdüğü Gündoğan Mahallesi'nde toprağa verilmesinin planlandığı öğrenildi.

Usta sanatçı Alpay’ın hayali yarım kaldı! GÜNAYDIN’A yıllar önce yaptığı samimi itirafıyla gündeme geldi

BAKANLIK'TAN TAZİYE MESAJI
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yayınlanan taziye mesajında, "Unutulmaz şarkılarıyla hafızalarımızda, kendine özgü yorumuyla gönüllerimizde iz bırakan Türk pop müziğinin usta sanatçısı Alpay Nazikioğlu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrendik. Ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.


Usta sanatçı Alpay’ın hayali yarım kaldı! GÜNAYDIN’A yıllar önce yaptığı samimi itirafıyla gündeme geldi

'FUTBOLU BIRAKTIĞIM İÇİN PİŞMANIM'
Alpay, GÜNAYDIN yazarı Tuba Kalçık'a verdiği röportajda "Hukuk okudum ama avukatlık yapmadım. Ondan pişmanlık duymadım.

Usta sanatçı Alpay’ın hayali yarım kaldı! GÜNAYDIN’A yıllar önce yaptığı samimi itirafıyla gündeme geldi

Ama futbolu bıraktığıma pişmanım, çok yetenekliydim. Milli takıma almak istediler beni. Keşke bırakmasaydım, eşeklik etmişim" diyerek pişmanlığını dile getirmişti.

Usta sanatçı Alpay’ın hayali yarım kaldı! GÜNAYDIN’A yıllar önce yaptığı samimi itirafıyla gündeme geldi

ZEKİ MÜREN YORUMU SES GETİRMİŞTİ
Ünlü sanatçı Alpay, Zeki Müren hakkındaki açıklamalarıyla da çok konuşulmuştu.

Usta sanatçı Alpay’ın hayali yarım kaldı! GÜNAYDIN’A yıllar önce yaptığı samimi itirafıyla gündeme geldi

Sanatçı, "On kulağım olsa biriyle Zeki Müren dinlemem, müthiş ağdalı bir üslupla söyledi şarkılarını. Abartılı üslubu ve Türkçesiyle Türk sanat müziğini katletmiştir" diyerek ses getirmişti.

Haber Girişi Duygu Aksoy - Editör