Usta sanatçı Alpay’ın hayali yarım kaldı! GÜNAYDIN’A yıllar önce yaptığı samimi itirafıyla gündeme geldi

'Fabrika Kızı' ve 'Eylül'de Gel' gibi zamansız şarkılarıyla Türk pop müziğinin önemli kilometre taşlarından Alpay Nazikioğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Alpay'ın ölüm haberini müzisyen Bora Gencer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.