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Usta sanatçı Alpay'ın hayali yarım kaldı! GÜNAYDIN'A yıllar önce yaptığı samimi itirafıyla gündeme geldi
Usta sanatçı Alpay'ın hayali yarım kaldı! GÜNAYDIN'A yıllar önce yaptığı samimi itirafıyla gündeme geldi
'Fabrika Kızı' ve 'Eylül'de Gel' gibi şarkılarla hafızalara kazınan ünlü şarkıcı Alpay Nazikioğlu, Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti. Sanatçının Bodrum'da toprağa verilmesi planlanıyor.
Giriş Tarihi: 15.10.2026 06:59
Güncelleme Tarihi: 15.10.2026 07:01