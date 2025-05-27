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Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

Kanser sebebiyle hayatını kaybeden 77 yaşındaki İlhan Şeşen, Kadıköy Caddeboostan Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törenin ardından kültür merkezinden çıkarılan Şeşen'in cenazesi ara katta arıza yapması sebebiyle asansörde mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla asansörden çıkarılan cenaze Üsküdar'da kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 27.05.2025 14:53 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:09
Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

Kanser sebebiyle hayatını kaybeden 77 yaşındaki İlhan Şeşen, Kadıköy Caddeboostan Kültür Merkezi'nde düzenlendi.

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

Törenin ardından kültür merkezinden çıkarılan Şeşen'in cenazesi ara katta arıza yapması sebebiyle asansörde mahsur kaldı.

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

Ekiplerin çalışmasıyla asansörden çıkarılan cenaze Üsküdar'da kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.

Türk müziğinin usta ismi İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı | Video

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

Caddebostan Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Şeşen'in çocukları Fuat ve Melis ile Kültür ve Turizm Bakanı Batuhan Mumcu ile yakınları dostları ve sanat camiasından isimler katıldı.

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

Şeşen'in kullandığı gitarı da sahnede tabutunun yanına koyuldu.

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

SEVDİĞİ ŞARKILARI SÖYLEYEREK UĞURLANDI
Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Devlet olarak çok kıymetli bir sanatçımızı kaybettik. Çok değerli üstatlarımızı kaybediyoruz. Hayranlık duyduğunuz, hayallerinizi süsleyen eserleriyle büyüdüğümüz insanların vefatlarına törenlerine şahit olmak benim için çok zor. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

Konuşmaların ardından sahneye tabutun yanına çıkan çalışma arkadaşları İlhan Şeşen'i sevdiği şarkıları söyleyerek salondan uğurladı.

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

CENAZE ASANSÖRDE MAHSUR KALDI
İlhan Şeşen'in cenazesi Kadıköy Belediyesi Caddebostan Kültür Merkezi'nden çıkartılacağı sırada konulduğu asansör arızalanarak ara katta asılı kaldı. Görevlilerin yaklaşık 25 dakikalık uğraşlarının ardından asansörden kalan cenaze ve asansördekiler kurtarıldı.

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

YALNIZ BIRAKMADILAR
Törenin ardından Üsküdar Şakirin Cami'ne getirilen İlhan Şeşen, burada öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

Kızı Melis ve oğlu Fuat Şeşen'in hazır bulunduğu cenazede İlhan Şeşen'i son yolculuğunda Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nuri Arslan, sanatçı Orhan Gencebay aile fertleri ve sanatçı dostları yalnız bırakmadı.

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

İLHAN ŞEŞEN KİMDİR?
18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Şeşen, 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı. 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı.

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

1994 yılında Aşk Haklı başlıklı ilk solo albümünü çıkardı. TRT'de Gençler Haklı ve 1995 yılında bir özel kanalda Arka Pencere adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi.

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

Amcam Burada adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan Neler Oluyor Bize'yi yayınladı. Ardından 2003 yılında Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim albümünü çıkardı.

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

Bu albümü yayınladığı dönemde, 2003-2004 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004-2006 yılları arasında atv'de yayınlanan Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı.

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

2005 yılında 4. albümü Aşk Yalan'ı çıkardı. 2007-2009 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Annem adlı dizide rol aldı. 2012 yılında Star TV'de yayınlanan Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

ŞARKI VE OYUNCULUĞU İLE GÖNÜLLERDE TAHT KURMUŞTU
Ayşegül Aldinç'in Fark etmez, Nükhet Duru'nun Aşık Oluyorum Eyvah, Leman Sam'ın Rüzgâr ve Ayrılığa Dayanamam, İzel-Ercan'ın Geri Dön, Kerim Tekin'in Yine Beni Sev, Metiner'in Gördüğüme Sevindim, Yonca Lodi'nin Aşk Layık Olanda Kalmalı ve Fal, Kenan Doğulu'nun Ellerimde Çiçekler şarkıları Şeşen'in yazıp bestelediği ve ilk olarak başka sanatçıların seslendirdiği başlıca şarkılardır.

Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

2018'de kendi yazdığı şarkılardan oluşan ve başka sanatçıların seslendirdiği saygı albümü Hediyem yayımlandı. 2017'de Sunay Akın'la birlikte Aşk Şarkıları ve Öyküler başlıklı gösteride sahne aldı. Şeşen, 2019 yılında ise Hayatım Hikaye başlıklı ilk kitabını yazdı.