Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı

SEVDİĞİ ŞARKILARI SÖYLEYEREK UĞURLANDI

Burada konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, "Devlet olarak çok kıymetli bir sanatçımızı kaybettik. Çok değerli üstatlarımızı kaybediyoruz. Hayranlık duyduğunuz, hayallerinizi süsleyen eserleriyle büyüdüğümüz insanların vefatlarına törenlerine şahit olmak benim için çok zor. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun" dedi.