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Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı
Usta sanatçı İlhan Şeşen son yolculuğuna uğurlandı! Cenaze tören sonrasında asansörde mahsur kaldı
Kanser sebebiyle hayatını kaybeden 77 yaşındaki İlhan Şeşen, Kadıköy Caddeboostan Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Törenin ardından kültür merkezinden çıkarılan Şeşen'in cenazesi ara katta arıza yapması sebebiyle asansörde mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasıyla asansörden çıkarılan cenaze Üsküdar'da kılınan cenaze namazı sonrasında son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş Tarihi: 27.05.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 15:09