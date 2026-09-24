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Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...
Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...
Dünyaca ünlü usta oyuncu ve eşinin çocuklarına miras bırakmama kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çocuklarının şımarık yetişmesini engellemek amacıyla bu adımı attıklarını belirten ünlü çiftin, milyonlarca dolarlık dev serveti bırakacağı yer belli oldu.
Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:33
Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 14:37