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Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

Dünyaca ünlü usta oyuncu ve eşinin çocuklarına miras bırakmama kararı sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Çocuklarının şımarık yetişmesini engellemek amacıyla bu adımı attıklarını belirten ünlü çiftin, milyonlarca dolarlık dev serveti bırakacağı yer belli oldu.

Giriş Tarihi: 24.09.2026 14:33 Güncelleme Tarihi: 24.09.2026 14:37
Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...
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Dünyaca ünlü oyuncu ikilisi Ashton Kutcher ve Mila Kunis'in çocuklarına miras bırakmama yönündeki kararı, sosyal medya kullanıcıları arasında geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

Celebrity Net Worth verilerine göre 2024 yılı itibarıyla Kutcher'ın 200 milyon dolar, Kunis'in ise 75 milyon dolar olmak üzere toplamda yaklaşık 275 milyon dolarlık bir servete sahip olduğu biliniyor.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

2018 yılında Dax Shepard'ın sunduğu podcast programında konuşan Ashton Kutcher, çocukları Isabelle ve Dimitri'ye miras bırakmayacaklarını açıkladı.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

Birikimlerini hayır kurumlarına bağışlamayı planladıklarını söyleyen Kutcher, çocuklarının bir iş kurmak istemesi ve iyi bir iş planı sunmaları durumunda bu projeye yatırım yapabileceğini, ancak mirastan pay alamayacaklarını dile getirdi.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

Mila Kunis ise 2017 yılında verdiği bir röportajda söz konusu kararın gerekçesine değindi. Kunis, çocuklarını varlıklı bir ortamda büyütseler de şımarık olmalarını engellemek amacıyla böyle bir adım attıklarını belirtti.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

Ünlü çiftin finansal tutumu kamuoyunu ikiye bölmeye devam ediyor. Karara dair yapılan yorumlarda bazı kullanıcılar bu yaklaşımı desteklerken, bir sosyal medya kullanıcısı ise aileye güvenerek başarı elde etmenin daha "gerçekçi" bir hayat sunduğunu ve kendileri için doğru bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

Türkiye'de sanat ve şov dünyasının tanınmış isimlerinin edindiği yüksek servetler, zaman zaman aile üyeleri arasında uzun yıllar süren hukuki ve maddi anlaşmazlıklara yol açıyor. Vasiyetnameler, telif hakları, taşınmazlar ve marka kullanım hakları yüzünden aile içinde yaşanan krizler, magazin gündeminde geniş yer buluyor.

Ferdi Tayfur'dan Adnan Şenses'e, Kayahan'dan Fatma Girik'e hatta Yılmaz Güney'e kadar birçok ünlü isim de vasiyeti yüzünden aileleriyle problem yaşadı ve konular mahkemeye taşındı.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

KAYAHAN'IN MİRASI DA AİLEYİ İKİYE BÖLMÜŞTÜ

Usta isim Kayahan'ın vefatı sonrası kızı Beste Açar ve eşi İpek Açar arasında miras kavgası çıkmış, aile ikiye bölünmüştü.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

TARAFLAR BİRBİRİNİ SUÇLAMIŞTI

Kayahan'ın şarkı telifini elinde bulunduran eşi İpek Açar'la kızı Beste Açar arasında mahkemeye taşınan gerilimde taraflar birbirini suçlamıştı.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

"SADECE KAYAHAN'A ZARAR VERİR"

O dönem açıklama yapan İpek Açar, "Bu tarz konuların konuşulması sadece Kayahan'a zarar verir. Mahkemede olan süreçte herkesin susup saygıyla buradan çıkacak kararı beklemesi gerekir. Ben öyle yapıyorum" demişti.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

"KIZGIN DEĞİLİM KIRGINIM"

Beste Açar ise, "Yaşananlardan sonra tabi ki eskisi gibi 'canım' deyip sarılamam, İpek'im derdim ona o da bana Beste'ciğim derdi. Ama asla kötü bir kelime de çıkmaz ağzımdan. Keşke herkesin onun gibi vicdanı olsaydı. O zaman hayat çok güzel olurdu. Kızgın değilim kırgınım" ifadelerini kullanmıştı.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

MİRAS KAVGASINA TUTUŞTULAR

Şarkıcı Adnan Şenses 2013 yılında vefat etti. Henüz sanatçının kırkı çıkmadan dört yıllık eşi Lale Şenses ve ikinci evliliğinden olan kızı Arzum Şenses Alkuş, miras kavgasına tutuştu.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

10 MİLYON DOLARA SATIŞA ÇIKMIŞTI

Adnan Şenses'e ait olan Zeytinburnu'ndaki benzin istasyonu sanatçının vefatının hemen ardından 10 milyon dolara satışa çıkarıldı.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

EŞİ VE KIZININ KAVGASI ÇOK KONUŞULDU

Sanatçının diğer daireleri, araçları, yazlıkları için ise aralarında anlaşma yapan eşi ve kızının miras kavgası çok konuşulmuştu.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

DAVA AÇILMIŞTI

Yeşilçam'ın 'çirkin kralı' olarak anılan Yılmaz Güney'in Birten Ünal'dan olan kızı Güney, üvey annesi Fatoş Hanım'a 'resmi belgede sahtecilik' ve 'şirket veya Kooperatif hakkında yanlış bilgi vermek' suçlarından dava açmıştı.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

SUÇLAMALARDAN BERAAT ETTİ

2016 yılında sonuçlanan davada; Yılmaz Güney'in son eşi Fatoş Güney hakkındaki suçlamalardan beraat etti.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

CEM KARACA'NIN MİRASI İÇİN KAVGA

2004 yılında aramızdan ayrılan Türk rock müziği efsanesi Cem Karaca'nın da kırkı çıkmadan son eşi İlkin Karaca'yla 19 yıllık ikinci eşi Feride Hanım ve oğlu arasında miras kavgası yaşandı.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

VİZYONDAN GERİ ÇEKİLİP SONRA TEKRAR VİZYONA GİRDİ

Şarkıların telif hakkıyla başlayıp Karaca'nın filmiyle alevlenen tartışmada İlkin Karaca ve Emrah Karaca sık sık karşı karşıya geldi. Bu tartışma yüzünden vizyona giren film geri çekildi.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

FATMA GİRİK'İN YAKINLARI BİRBİRİNE DÜŞTÜ

2022 yılında aramızdan ayrılan Türk sinemasının unutulmaz ismi Fatma Girik'in mirası, yakınlarını birbirine düşürdü.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

VASİYETNAMENİN İPTAL DAVASI AÇILMIŞTI

Fatma Girik mirasının büyük bir bölümünü yeğeni Fatma Ahu Turanlı'ya bıraktı. Girik'in erkek kardeşi Günay Girik ise annesi Münnevver Okav'la birlikte kendisinin miras dışı bırakıldığını iddia ederek vasiyetnamenin iptal davası açmıştı.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

TANIKLAR DA DİNLENDİ

Günay Girik ablasının sağlıksız koşullarda, akli dengesi tam yerinde olmadığı sırada ve baskı altında vasiyetname hazırladığını ileri sürerken duruşmada dinlenen tanıklar Günay Girik'in Fatma Girik'in son günlerinde yanında olmadığını dile getirdi.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

Efsane sanatçı Ferdi Tayfur'un yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından Ferdi Tayfur'un vasiyetini geçtiğimiz günlerde duyurmuştu.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

Vasiyetin açıklanmasının ardından Tuğçe Tayfur da bir paylaşım yaparak sitem dolu sözler kullanmıştı. Hatta Tuğçe Tayfur ağabeyi Timur Turanbayburt'la birlikte vasiyete kayyum atanmasını talep etmişti.

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

Kapalı kapılar ardında aileleri ile gerilim yaşayan ünlü isimler, magazinde gündem olmaya devam ediyor. Çözülmeyen aile polemikleri ile dikkat çeken simalar, sevenleri tarafından da oldukça merak ediliyor.

Gelin hep birlikte göz atalım!

Usta sanatçının herkesten gizlediği vasiyeti! Milyonluk servetini ailesine değil, bakın kime bıraktı...

FERDİ TAYFUR VE KIZI TUĞÇE TAYFUR

Türk arabesk dünyasının en değerli sanatçılarından olan Ferdi Tayfur, tedavi gördüğü hastaneden 2 Ocak'ta hayatını kaybederek sevenlerini hüzne boğmuştu. Magazin dünyasını ele geçiren bu üzücü olay, kızı Tuğçe Tayfur ve babası Ferdi Tayfur'un arasındaki anlaşmazlıkları tekrardan gün yüzüne çıkardı.