Behzat Uygur da zamanın çabuk geçtiğini söyleyerek, "Biz her yaşadığımız anda annemi de babamı da anıyoruz. Onların hatıraları hep aklımızda. Seyircilerin söyledikleri sözler de o kadar çok önemli ki bizim için. Acı da olsa vefat ettikten sonra onların ne kadar sevildiklerini daha da iyi anlıyorsunuz. Seyircilerin onlara olan özlemlerini, sevgilerini, saygılarını görmek bir nebze olsun bizi teselli ediyor. Onlara yakışır evlatlar olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.