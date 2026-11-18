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Usta tiyatrocu Nejat Uygur vefatının 13. yılında mezarı başında anıldı! 'Onların hatıraları hep aklımızda'
Usta tiyatrocu Nejat Uygur vefatının 13. yılında mezarı başında anıldı! "Onların hatıraları hep aklımızda"
Türk tiyatrosunun unutulmaz isimlerinden Nejat Uygur'un vefatının üzerinden 13 yıl geçti. Usta sanatçı, ailesi ve sevenleri tarafından mezarı başında anılırken oğulları, törende yaptıkları açıklamalarda anne ve babalarına duydukları özlemi dile getirdi.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 16:48