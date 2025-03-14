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Son mektubu ortaya çıktı! Üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş! Beyhan Benardete 61 yaşında hayatını kaybetmişti...
Son mektubu ortaya çıktı! Üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş! Beyhan Benardete 61 yaşında hayatını kaybetmişti...
Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete 61 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü sevenlerini yasa boğan Beyhan Benardete ölmeden önce üvey kızlarına bir mektup bırakmış ve af dileyip helallik istemiş. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt yazdı.
Giriş Tarihi: 14.03.2025 06:17
Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 07:53