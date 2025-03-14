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Son mektubu ortaya çıktı! Üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş! Beyhan Benardete 61 yaşında hayatını kaybetmişti...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan iş insanı ve ünlü golf oyuncusu Beyhan Benardete 61 yaşında hayatını kaybetti. Ölümü sevenlerini yasa boğan Beyhan Benardete ölmeden önce üvey kızlarına bir mektup bırakmış ve af dileyip helallik istemiş. GÜNAYDIN yazarı Bülent Cankurt yazdı.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 14.03.2025 06:17 Güncelleme Tarihi: 14.03.2025 07:53
Son mektubu ortaya çıktı! Üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş! Beyhan Benardete 61 yaşında hayatını kaybetmişti...

26 Şubat'ta beyin kanaması geçirerek 61 yaşında vefat eden merhum Beyhan Benardete'nin ofisinde bulunan mektup, şimdilerde sosyetenin dilinde.

Son mektubu ortaya çıktı! Üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş! Beyhan Benardete 61 yaşında hayatını kaybetmişti...

Ani ölümüyle sosyeteyi yasa boğan Beyhan Hanım, ölmeden önce, eşi Adil Benardete'nin ilk eşi Monik Benardete'den olan kızları Aylin Saruhan ve Rezzan Benardete'ye bir mektup yazmış.

Son mektubu ortaya çıktı! Üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş! Beyhan Benardete 61 yaşında hayatını kaybetmişti...

Mektupta Beyhan Hanım, üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş.

Son mektubu ortaya çıktı! Üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş! Beyhan Benardete 61 yaşında hayatını kaybetmişti...

Sanki öleceğini biliyormuş gibi Aylin Hanım'a ve Rezzan Hanım'a böyle bir mektup yazmış ama maalesef mektubu göndermeye ömrü vefa etmemiş.

Son mektubu ortaya çıktı! Üvey kızlarından af dileyip helallik istemiş! Beyhan Benardete 61 yaşında hayatını kaybetmişti...

Beyhan Hanım'ın ofisindeki çekmecesinde bulunan mektubu kızlar okumuş ve çok etkilenmiş. Özellikle Rezzan Benardete, günlerdir mektubun etkisindeymiş.