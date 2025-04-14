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‘Uzay’ krizi büyüyor... Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı'dan boşanmak istiyor!

Geçen hafta, Arzu Sabancı'nın, oğlu Hacı'nın evlilik dışı ilişkisinden doğan (mahkeme kararıyla ispatlanan) 4 yaşındaki Uzay'ı kabul edip, ailesini de ikna ettiğini yazmıştım. Ancak mahkeme kararının ardından Instagram hesabından 'Sabancı' soyadını silen ama kısa süre sonra geri adım atan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın, Arzu Hanım'ın iknasından sonra da geri adım attığını öğrendim. Kayınvalidesinin ikna çabaları sonucu önce Uzay'a "Evet" diyen Nazlı Hanım'ın, sonra bu kararından vazgeçip boşanmak istediği kulağıma geldi.

BÜLENT CANKURT
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:53 Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 06:53
‘Uzay’ krizi büyüyor... Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı’dan boşanmak istiyor!

Nazlı Sabancı geçen cuma, yalısının olduğu semtteki kuaförüne gitmiş ama resmen burnundan soluyormuş.

‘Uzay’ krizi büyüyor... Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı’dan boşanmak istiyor!

Olup olmadık yere personele bağırıp çağırınca yanında bulunan yakın arkadaşı kendini, Nazlı Hanım'ın agresifliğini açıklama zorunda hissetmiş.

‘Uzay’ krizi büyüyor... Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı’dan boşanmak istiyor!

Ve bir personele, "Kusura bakmayın, Nazlı çok asabi bu aralar. Boşanacak ama parada anlaşamıyorlar. Onun için biraz sinirli, idare edeceğiz" demiş. Vallahi ben, tarih, mekan ve detay vererek bunu bana anlatan kişinin yalancısıyım.

‘Uzay’ krizi büyüyor... Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı’dan boşanmak istiyor!

Doğru olup olmadığını ise çok yakında öğreniriz.

‘Uzay’ krizi büyüyor... Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı’dan boşanmak istiyor!

DOĞUM GÜNÜ İÇİN ÇOK ÖZEL YEMEK!
Tescilli güzel Demet Şener, cuma günü 48 yaşına girdi. Yeni yaşını, dört yıl önce ilk bu köşeden öğrendiğiniz sevgilisi Tolga Arman, kızı İrem Kutluay ve İrem'in sevgilisi Tolga Tokgöz ile birlikte kutladı. Çok fotoğraf paylaşmama kararı aldıkları için sık sık dedikoducuların hedefi haline gelen aşıklar, kural bozdu ve kutlama yemeğinden fotoğraf paylaştı. Bu arada bu kutlama sayesinde, eylülde Londra'da üniversite eğitimine başlayan ve tatil için İstanbul'a gelen İrem'in sevgilisini de öğrenmiş olduk. Üstelik İrem, sevgilisini bu özel yemeğe getirdiğine göre annesi Demet Hanım'dan da onay almış.