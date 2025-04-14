‘Uzay’ krizi büyüyor... Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı’dan boşanmak istiyor!

DOĞUM GÜNÜ İÇİN ÇOK ÖZEL YEMEK!

Tescilli güzel Demet Şener, cuma günü 48 yaşına girdi. Yeni yaşını, dört yıl önce ilk bu köşeden öğrendiğiniz sevgilisi Tolga Arman, kızı İrem Kutluay ve İrem'in sevgilisi Tolga Tokgöz ile birlikte kutladı. Çok fotoğraf paylaşmama kararı aldıkları için sık sık dedikoducuların hedefi haline gelen aşıklar, kural bozdu ve kutlama yemeğinden fotoğraf paylaştı. Bu arada bu kutlama sayesinde, eylülde Londra'da üniversite eğitimine başlayan ve tatil için İstanbul'a gelen İrem'in sevgilisini de öğrenmiş olduk. Üstelik İrem, sevgilisini bu özel yemeğe getirdiğine göre annesi Demet Hanım'dan da onay almış.