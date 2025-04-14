‘Uzay’ krizi büyüyor... Nazlı Sabancı eşi Hacı Sabancı'dan boşanmak istiyor!
Geçen hafta, Arzu Sabancı'nın, oğlu Hacı'nın evlilik dışı ilişkisinden doğan (mahkeme kararıyla ispatlanan) 4 yaşındaki Uzay'ı kabul edip, ailesini de ikna ettiğini yazmıştım. Ancak mahkeme kararının ardından Instagram hesabından 'Sabancı' soyadını silen ama kısa süre sonra geri adım atan Hacı Sabancı'nın eşi Nazlı Sabancı'nın, Arzu Hanım'ın iknasından sonra da geri adım attığını öğrendim. Kayınvalidesinin ikna çabaları sonucu önce Uzay'a "Evet" diyen Nazlı Hanım'ın, sonra bu kararından vazgeçip boşanmak istediği kulağıma geldi.
Giriş Tarihi: 14.04.2025 06:53
Güncelleme Tarihi: 14.04.2025 06:53