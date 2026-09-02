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Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

Yeşilçam'ın usta ismi Gülşen Bubikoğlu, hayranlarıyla sık sık sosyal medya üzerinden iletişim kuruyor. Uzun bir süredir paylaşım yapmayan ve ekranlardan uzakta olan Gülşen Bubikoğlu, bu kez yaz paylaşımıyla magazinde yer aldı. Rengarenk giyinerek yazın tadını çıkaran usta oyuncunun paylaşımına beğeni yağdı. İşte o poz!

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 02.09.2026 19:29 Güncelleme Tarihi: 02.09.2026 19:35
Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

Yeşilçam'ın unutulmaz yüzü Gülşen Bubikoğlu, gözlerden uzak sürdürdüğü yaşamından yeni bir kare paylaştı. Aşırı sıcaklar nedeniyle günlerini evde geçirdiğini belirten efsane ismin son hali hayranlarını büyüledi.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

SICAK HAVALARDAN KAÇIP EVİNE KAPANDI

Sinemayı bıraktıktan sonra zamanını daha çok ailesine, seyahatlerine ve hobilerine ayıran usta sanatçı, son dönemde etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle günlerini evinde dinlenerek geçiriyor.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

PAYLAŞIMINA BEĞENİ YAĞMIŞTI

Şapkalı ve gözlüklü tarzıyla çektiği enerjik pozunu paylaşan Bubikoğlu, bu süreçte zamanının büyük kısmını evde geçirdiğini belirterek takipçilerine seslenmişti.

Sıcak havalardan dert yanan ve evde vakit geçirmeyi tercih ettiğini ifade eden efsane isim, paylaşımına şu notu düşmüştü:

"O ne sıcaktı öyle! Evlerden çıkamadık mecbur kalmadıkça... Neyse ki bugün fena değil, Yine de dikkatli olun... Sevgiler"

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Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

SON HALİYLE YILLARA MEYDAN OKUYOR

Doğal güzelliği ve pozitif enerjisiyle kısa sürede binlerce beğeni alan paylaşım, hayranlarından yoğun ilgi görmüştü. Bubikoğlu'nun bu paylaşımından sonra hayat hikayesi ve kariyer basamaklarını nasıl tırmandığı bir kez daha gündem olmuştu.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

Yeşilçam'ın usta ismi Gülşen Bubikoğlu, yaklaşık iki hafta önce yaptığı yeni paylaşımıyla hayranlarına sürpriz yapmıştı.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

"AĞUSTOS BÖCEKLERİ..."

Beyazlar içinde pozunu paylaşan ünlü oyuncu paylaşımının altına ise, "Ağustos böceklerini susturmak isterseniz , üstlerine doğru beyaz bir örtü sallayın..bir süre susuyorlar gerçekten..😁🌿" notunu eklemişti.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

İŞTE O YENİ PAYLAŞIM!

Hayranlarıyla sık sık sosyal medya üzerinden iletişim kuran oyuncu, bugün rengarenk pozuyla magazin gündemine oturdu. Hayranlarından ise usta oyuncuya beğeni yağdı.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

Türk sinemasının unutulmaz yıldızlarından Gülşen Bubikoğlu, 5 Aralık 1954'te İstanbul'da dünyaya geldi. Güzelliği, zarafeti ve başarılı oyunculuğuyla Yeşilçam'ın sevilen isimlerinden biri haline gelen Bubikoğlu, Türk sinemasında iz bırakan oyuncular arasında yer aldı.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

Gülşen Bubikoğlu, 1971 yılında Fatih Kız Lisesi'nden mezun oldu. Genç yaşta babasını kaybetmesinin ardından üniversite eğitimine devam etmeyen Bubikoğlu, kısa süre sonra kendisini Yeşilçam'ın en sevilen yıldızlarından biri yapacak sinema yolculuğuna adım attı.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

Okul hayatının ardından bir kültür merkezinde eğitim alan Gülşen Bubikoğlu, burada bir yıl boyunca dil, dans ve mankenlik dersleri aldı. Sahne ve sanat dünyasına adım atmadan önce kendisini geliştiren Bubikoğlu, bu süreçte kariyerinin temellerini attı.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

Bugün 71 yaşında olan Gülşen Bubikoğlu, Yeşilçam'ın zarafetini, estetik anlayışını ve yıldız kültürünü temsil eden en özel isimlerden biri olarak hafızalardaki yerini koruyor. Aradan geçen yıllara rağmen güzelliği, başarılı performansları ve unutulmaz filmleriyle sinemaseverlerin gönlünde yaşamaya devam eden sanatçı, Türk sinemasının efsane isimleri arasında gösteriliyor.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

Sinema dünyasına 1973 yapımı "Yaban" filmiyle hızlı bir giriş yapan oyuncu; özellikle Tarık Akan ile başrolü paylaştığı "Ah Nerede", "Hababam Sınıfı Tatilde" ve "Alev Alev" gibi yapımlarla izleyicilerin gönlünde taht kurarak sinemanın unutulmaz ikonlarından biri haline geldi.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

Kariyeri boyunca "Vahşi Gelin", "Cici Kız" ve "Paramparça" gibi pek çok kült yapıma imza atan Bubikoğlu, 1970'li yıllardan 2004 yılına dek süren aktif çalışma hayatında hem oyunculuk yeteneği hem de büyüleyici güzelliğiyle Türk sinema tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

GÜLŞEN BUBİKOĞLU NASIL KEŞFEDİLDİ?

Gülşen Bubikoğlu'nun şöhret yolculuğu, aldığı sanat eğitimlerinin ardından 1973 yılında Ses Dergisi tarafından düzenlenen yetenek yarışmasıyla başladı.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

Yarışmayı Necla Nazır'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Bubikoğlu, bu dereceyle profesyonel sinema kariyerinin kapılarını aralamış oldu.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

YARIŞMADAKİ İKİNCİLİĞİ 'PLANLI' MIYDI?

Yıllar sonra yapımcı Türker İnanoğlu, o dönemdeki sıralamanın perde arkasını açıklarken; Erler Film, Arzu Film ve Akün Film gibi dönemin dev yapım şirketlerinin dereceye giren isimleri kendi aralarında paylaştıklarını ve sözleşme şartları gereği Bubikoğlu'nu ikinci ilan ettiklerini dile getirmiştir.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

Bu yarışmanın hemen ardından Erler Film bünyesinde, Türker İnanoğlu imzalı 1973 yapımı "Yaban" filminde başrol üstlenerek kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

1975 yılında Türker İnanoğlu ile hayatını birleştiren Bubikoğlu, 2004 yılına kadar başarıyla sürdürdüğü sinema yolculuğuna daha sonra ara verdi

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

2024 yılında eşini kaybetmenin acısını yaşayan sanatçı, günümüzde ekranlardan uzak, sakin bir yaşam sürmektedir.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

TERZİ ÇIRAĞIYDI, MİLYONLARIN "BABA"SI OLDU! İŞTE MÜSLÜM GÜRSES'İN KEŞFEDİLME HİKAYESİ...

Asıl adı Müslüm Akbaş olan sanatçı, 7 Mayıs 1953'te Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinin Fıstıközü köyünde, Mehmet ve Emine Akbaş çiftinin ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.

Ailesi, ekonomik sıkıntılar nedeniyle kendisi 3 yaşındayken Adana'ya göç eden Gürses, ilkokuldan sonra eğitimine devam edemedi. Sanatçı bir süre ayakkabı tamircisi ile terzi dükkanında çalıştı.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

Usta sanatçı, babasının engellemesine rağmen, annesinin desteğiyle 1967'de henüz 14 yaşındayken Adana'da bir çay bahçesinde düzenlenen ses yarışmasına katılarak birinci oldu.

14 YAŞINDAN İTİBAREN GÜRSES SOYADINI KULLANDI

Yarışmadan sonra "Gürses" soyadını kullanmaya başlayan sanatçı, yapılan teklifle kısa bir süre çay bahçesinde türkü söyledi ancak işlerin iyi gitmemesi sebebiyle terziliğe geri döndü.

Müslüm Gürses, Adana'daki bir gazinoda assolist olarak sahneye çıkan Sadık Altınmeşe'nin hastalanmasının ardından onun yerine sahneye çıkınca büyük ilgi gördü ve mikrofonu bir daha elinden bırakmadı.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

Bir yandan Adana'da çeşitli mekanlarda konserler veren sanatçı, 1967'den itibaren her cumartesi TRT Çukurova Radyosu'nda canlı yayında türküler söyledi. "Emmioğlu/Ovada Taşa Basma" adlı ilk 45'liği 1968'de müzikseverlerle buluştu.

Müslüm Gürses, annesinin vefatının ardından geldiği İstanbul'da, "Giyin Kuşan Selvi Boylum/Hayatımı Sen Mahvettin" ve "Gitme Gel Gel/Haram Aşk" adlı iki 45'lik plak doldurdu.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

"SEVDA YÜKLÜ KERVANLAR" İLE SATIŞ REKORU KIRDI

"Sevda Yüklü Kervanlar" adlı şarkısıyla geniş kitlelere ulaşmayı başaran sanatçının, "Sevda Yüklü Kervanlar/Vurma Güzel Vurma" isimli 45'liği 300 bin basılarak rekor kırdı.

Burhan Bayar'ın bestelerine yer verdiği çok sayıda plağı hayranlarıyla buluşturan Gürses, 1978'de Anadolu turnesi dolayısıyla Tarsus'tan Adana'ya dönerken trafik kazası geçirdi. Sürücünün hayatını kaybettiği kazada, öldü sanılarak morga kaldırılan Gürses'in yaşadığı son anda fark edildi.

Kaza nedeniyle koku alma duyusunu yitiren ve işitme duyusu da ciddi biçimde zarar gören sanatçı yavaş konuşmaya başladı. Alnı ciddi biçimde zedelenen Gürses'in başına, beynini koruyacak bir plaka takıldı.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

UMUTSUZ, ÇARESİZ HİSSEDENLERİN HİSLERİNE TERCÜMAN OLDU

"Özür Diliyorum Senden", "İsyankar" ve "Ben İnsan Değil miyim?" albümleriyle 1990'lı yıllarda müzik dünyasında ikinci büyük çıkışını yakalayan Gürses, şarkılarıyla kendisini umutsuz, çaresiz hissedenlerin hislerine tercüman oldu.

Gürses, "Gönül Teknem" adlı albümünün yanı sıra yazar Murathan Mungan'la ortak projesi "Aşk Tesadüfleri Sever" adlı albümü 2006'da çıkardı.

David Bowie, Bjork, Bob Dylan ve Leonard Cohen'in de aralarında olduğu birçok yabancı müzisyenin bestelerine Mungan'ın yazdığı sözleri yorumlayan sanatçı, hayatının son yıllarında bazı pop ve rock tarzındaki şarkıları da repertuvarına kattı.

Uzun zamandır gözlerden uzaktaydı! Gülşen Bubikoğlu rengarenk pozuyla büyüledi: Sarı yaz!

Gürses'in 1975-1978'de dört farklı "Müslüm Gürses" adlı albümü yayımlandı, 1976'da "Öldürdüğün Yetmedi mi", 1979'da "Gazla Şoför", "Bağrıyanık", 1980'de "Umutsuz Hayat", "Esrarlı Gözler", 1981'de "Mutlu Ol Yeter", 1982'de "Müzik Ziyafeti", "Tanrı İstemezse", 1983'te "Anlatamadım", "Dertliler Meyhanesi", 1984'te "Yaranamadım", 1985'te "Güldür Yüzümü", "Gitme", 1986'da "Sevda Yolu", "Yıkıla Yıkıla", "Küskünüm", "İlk Aşkım Son Sevgilim", "Hayatımı Sen Mahvettin", 1987'de "Farketmez", "Talihsizler", 1988'de "Aldatılanlar", "Dertler İnsanı", "Vefasız Alem", "Maziden Bir Demet", 1989'da "Arabeskin Devleri", "Bir Fırtına Kopacak", "Bir Kadeh Daha Ver", "Mahsun Kul", "Müslüm Gürses Konser Albümü", 1990'da "Meyhaneci / Kırık Sazım", "Hüzünlü Günler", "Arkadaş Kurbanıyım", "Güle Güle Git", 1991'de "Bir Bilebilsen/Zalim", "Sen Nerdesin Ben Nerdeyim", "Yüreğimden Vurdun Beni", "Bir de Benden Dinleyin", "Her Şey Yalan", "Yaşamalısın", 1992'de "Müslümce 92", 1993'te "Ah Gülüm", "Dağlarda Kar Olsaydım", "Kralların Müzik Şöleni", 1994'te "Senden Vazgeçmem", "İnsaf-Kahire Resitali", 1995'te "Benim Meselem", "Bir Avuç Gözyaşı", 1996'da "Topraktan Bedene", "Şiirlerim Şarkılarım", 1997'de "Sultanım", "Usta-Ne Yazar", "Nerelerdesin", 1998'de "Müslüm Gürses Klasikleri" albümleri çıktı.