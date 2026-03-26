Aleyna Kalaycıoğlu ile neden ayrıldılar? Vahap Canbay'ın ifadesine Günaydın ulaştı! "Aleyna'nın sevgilisini temizlikçiden öğrendim"

'KUBİLAY'A BU OLAYA DAHİL OLMAMASINI SÖYLEDİM'

Kalaycıoğlu, "Bu görüşmenin öncesi ya da hemen sonrasında aynı gün Kubilay beni aradı ve 'Abla ben sizi barıştırmak istiyorum. Oraya gelmek istiyorum' dedi. Ben de Kubilay'a ısrarla bu olaya dahil olmaması gerektiğini, onun gelmesiyle barışmayacağımı, Vahap'ın araya kimseyi sokmaması gerektiğini, ilişkimizin bittiğini, Kubilay'ın da ailesiyle zaman geçirmesini, bizimle meşgul olmaması gerektiğini söyleyerek ısrarla gelmemesi istedim ve telefonu kapattım. Bizim bu diyaloglarımız üzerine Bertin bana 'Şu aracı ben biraz uzağa çekeyim' dedi. Çünkü birkaç gün önce evden eşyalarımı aldırmak için benzer plakalı bir aracı Vahap ile birlikte eski kaldığımız eve gönderdiğimden Vahap plaka üzerine aracın şoförü, eşyaları almak üzere giden kadın çalışanı sıkıştırarak sorular sorup kendince araştırma yapmış. Şoför de aracı Zuhal Hanım gönderdi diye geçiştirmiş. Bertin'in bu konudaki hassasiyeti de Vahap yeni bir beraberliğe başladığımız Alaattin'i öğrenmesin diyedir. Bu yüzden bizde Bertin'in aracıyla yemek yemeye çıktık. Köpeğimi de stüdyoda bıraktım. İçeride bir temizlik abla vardı. Bertin ile yemek için dışarı çıktığımız sırada stüdyonun alt sokağından geçerken telefonum çaldı. Telefonumda 'Rapnoz' adıyla kayıtlı Yalçınay arıyordu ancak yanında Vahap'ın olduğunu, onun benimle görüşmek istediğini bildiğimden telefonu açmadım. Yalçınay ısrarla Bertin'i aramaya başladı. Bertin telefonu açtı. Yalçınay geldiğini, stüdyoya girmek istediğini söyledi. Ben de tek başına gelmediğini düşündüğümden köpeğimi de çalarlar diye temizlikçi ablaya telefonla geri dönüp kimseyi içeriye almamasını söyledik, zaten abla da bu gelenleri tanımadığından bizden cevap almadan onları içeriye almamıştı. Bu süre zarfında Yalçınay'a stüdyoya geri dönmeyeceğimi, o gün için artık çalışmayacağımızı, saatin geç olduğunu söyledim ve Bertin ile yemeğe gittik. O sırada Bertin'in stüdyo kamerasından ve stüdyoya yakın oturan stüdyo girişini görür mesafedeki arkadaşını aradık. Bertin'in arkadaşına sokak üzerinde Kubilay'ın babasının beyaz renkli aracı olduğunu bildiğimizden bu özelliklerde bir araç olup olmadığını sorduk. Bertin'in arkadaşı yok dedi. Bunun üzerine 'Sokakta gördüğü ve içerisinde birilerinin olduğu araç var mı?' diye sorduğumuzda Bertin'in arkadaşı birkaç araç saydı, ama bunlardan 16 plakalı aracı Kubilay'ın kullandığı araçlardan diye bildiğimden 'İçinde kimse var mı?' diye ayrıca sordum. 'İçinde birileri var, bir şey bekliyorlar' dedi. Bunun üzerine ben annemi aradım, bu araçta Vahap'ın olduğuna ve bana zarar vereceğine emindim. Çünkü ısrarla o kadar süre beklemezlerdi. Çünkü günler öncesi de arkadaşlarımın evinde kaldığımı tespit edip bu arkadaşlarımın evlerinin önüne de geldi ve benim aşağıya inmemi mail atarak istedi" dedi.