"Var Mısın Yok Musun" ilgi odağı haline geldi! Tüm yarışmacılar kendi dizisinin başrolü!
ATV'de Esra Erol'un sunduğu "Var Mısın Yok Musun" yarışması ilgi odağı haline geldi. Burada yalnızca yarışmacılar değil, yaşam hikâyeleri de yarışıyor. Her yarışmacı, kendi dizisinin başrol karakteri gibi izleyicinin karşısına çıkıyor. Böylece dizi izlemeye alışkın seyirci, bir yandan yarışmayı takip ederken bir yandan da drama tanıklık ediyor. Program, sosyologlar ve psikologlar için adeta bir gözlem alanı niteliğinde.
Giriş Tarihi: 04.08.2026 07:06
Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 08:22