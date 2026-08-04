"Var Mısın Yok Musun" ilgi odağı haline geldi! Tüm yarışmacılar kendi dizisinin başrolü!

Ben sosyolog ve psikologların yerinde olsam bu "bedava laboratuvardan" sonuna kadar faydalanırdım. Çünkü yarışmacı profili adeta Türk toplumunu örnekleyen bir panel isabetliliğinde seçilmiş. Yarışma bu yönüyle her izleyicinin kendisini bir ya da birkaç yarışmacıyla özdeşleştirmesini ve kaderini onunla eş tutmasını da sağlıyor.