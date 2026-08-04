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"Var Mısın Yok Musun" ilgi odağı haline geldi! Tüm yarışmacılar kendi dizisinin başrolü!

ATV'de Esra Erol'un sunduğu "Var Mısın Yok Musun" yarışması ilgi odağı haline geldi. Burada yalnızca yarışmacılar değil, yaşam hikâyeleri de yarışıyor. Her yarışmacı, kendi dizisinin başrol karakteri gibi izleyicinin karşısına çıkıyor. Böylece dizi izlemeye alışkın seyirci, bir yandan yarışmayı takip ederken bir yandan da drama tanıklık ediyor. Program, sosyologlar ve psikologlar için adeta bir gözlem alanı niteliğinde.

YÜKSEL AYTUĞ
Giriş Tarihi: 04.08.2026 07:06 Güncelleme Tarihi: 04.08.2026 08:22
Var Mısın Yok Musun ilgi odağı haline geldi! Tüm yarışmacılar kendi dizisinin başrolü!

Atv ekranında Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasının daha ilk bölümünün ardından bu köşede "Bu yazın ekran adresi belli oldu" diye yazmıştım. Nitekim yarışma kısa sürede ilgi odağı haline geldi.

Var Mısın Yok Musun ilgi odağı haline geldi! Tüm yarışmacılar kendi dizisinin başrolü!

Bu kadar emin ve iddialı bir öngörüde bulunmamın sebebi Var Mısın Yok Musun'un bir yarışmadan fazlası olmasıydı. Çünkü orada yarışmacılar değil, "yaşamlar" yarışıyordu.

Var Mısın Yok Musun ilgi odağı haline geldi! Tüm yarışmacılar kendi dizisinin başrolü!

Kendiliğinden oluşan drama örgüsüyle birlikte her yarışmacı kendi dizisinin başrol karakteri olarak izleyicinin karşısına çıkıyordu. Böylece o kuşakta dizi izlemeye alışkın seyirci, hem yarışma hem drama izleyip "eksiklik" hissetmiyordu.

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Var Mısın Yok Musun ilgi odağı haline geldi! Tüm yarışmacılar kendi dizisinin başrolü!

Ben sosyolog ve psikologların yerinde olsam bu "bedava laboratuvardan" sonuna kadar faydalanırdım. Çünkü yarışmacı profili adeta Türk toplumunu örnekleyen bir panel isabetliliğinde seçilmiş. Yarışma bu yönüyle her izleyicinin kendisini bir ya da birkaç yarışmacıyla özdeşleştirmesini ve kaderini onunla eş tutmasını da sağlıyor.

Var Mısın Yok Musun ilgi odağı haline geldi! Tüm yarışmacılar kendi dizisinin başrolü!

Peki yarışmacıların kaderini ne belirliyor? Şans mı, sezgiler mi, tecrübe mi, analiz mi, istatistik mi?
İçinde bu kadar gizem, soru çengeli ve önerme barındıran yarışma izlenmez mi?

Var Mısın Yok Musun ilgi odağı haline geldi! Tüm yarışmacılar kendi dizisinin başrolü!

Ancak Esra Erol'a da haksızlık etmek istemem. Bu yarışmayı ondan daha "sahici" sunabilecek ikinci bir isim aklıma gelmiyor.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör
#ATV #VAR MISIN YOK MUSUN #ESRA EROL