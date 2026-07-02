’Var Mısın Yok Musun’a stratejileriyle damga vurdu!

2. turda ilk 5 milyon TL'lik kutuyu kaybeden Taha, 3. turda ise hem 3 milyon TL'yi hem de ikinci 5 milyon TL'yi açtırarak büyük şok yaşadı. Buna rağmen moralini kaybetmeyen Taha, ilerleyen turlarda peş peşe bulduğu mavi ve küçük sarı kutularla oyunda kalmayı başardı. Son turda Feyza'nın kutusundan 10 TL'nin çıkmasıyla büyük avantaj yakalayan Taha, tur sonunda gelen 1 milyon 75 bin TL'lik banka teklifine "varım" dedi ve yarışmadan bu tutarı kazanarak ayrıldı. Gecenin sonunda kendi kutusundan 500.000 TL çıktı.