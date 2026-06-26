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“Var Mısın Yok Musun”da Ağrılı Pınar kendi şansına güvendi, kazandı!

"Var Mısın Yok Musun"un 12. bölümünde yarışmacı koltuğunda 39 yaşındaki Ağrılı Pınar Kayabaşı yer aldı. Kazanacağı parayla hayalini kurduğu arabayı almak istediğini dile getiren Kayabaşı, aynı zamanda hayatına dair içten bir yolculuğu da izleyicilerle paylaştı. Eşiyle tanışma sürecinden evlilik hikayesine uzanan anılar, stüdyoda zaman zaman duygusal anlar yaşattı.

Giriş Tarihi: 26.06.2026 12:13 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 12:21
Var Mısın Yok Musunda Ağrılı Pınar kendi şansına güvendi, kazandı!

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 12.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.

Var Mısın Yok Musunda Ağrılı Pınar kendi şansına güvendi, kazandı!

Programın 12.bölüm yarışmacısı Ağrılı Pınar Kayabaşı oldu. 39 yaşındaki Pınar, kazanacağı parayla hayalindeki arabayı almayı hedefledi. 13 numaralı kutuyla yarışan Pınar, daha ilk turdan itibaren hızlı kararlarıyla dikkat çekti. Peş peşe yaptığı nokta atışlarıyla ilk turlarda büyük bir kayıp yaşamayan Pınar, eşiyle tanışma ve evlenme hikayesini anlatırken hem neşeli hem de duygusal anlar yaşadı.

Var Mısın Yok Musunda Ağrılı Pınar kendi şansına güvendi, kazandı!

2.turda 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük bir şok yaşayan Pınar, moralini bozmadan oyununa devam etti. 5.turda gelen 650.000 TL'lik banka teklifini reddeden Pınar, risk almayı tercih etti. 6.turda ikinci 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasına rağmen umudunu kaybetmeyen Pınar, gelen 610.000 TL'lik teklifi de reddederek bir tur daha devam etme kararı aldı.

Var Mısın Yok Musun 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

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Var Mısın Yok Musunda Ağrılı Pınar kendi şansına güvendi, kazandı!

Son turda 3 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük üzüntü yaşayan Pınar, gelen 175.000 TL'lik son banka teklifine de "yokum" dedi ve şansını kendi kutusundan yana kullandı. Gecenin sonunda kendi kutusundan 500.000 TL çıkan Pınar, yarışmadan bu tutarı kazanarak ayrıldı.

Haber Girişi Pınar Efe - Editör