“Var Mısın Yok Musun”da Ağrılı Pınar kendi şansına güvendi, kazandı!
"Var Mısın Yok Musun"un 12. bölümünde yarışmacı koltuğunda 39 yaşındaki Ağrılı Pınar Kayabaşı yer aldı. Kazanacağı parayla hayalini kurduğu arabayı almak istediğini dile getiren Kayabaşı, aynı zamanda hayatına dair içten bir yolculuğu da izleyicilerle paylaştı. Eşiyle tanışma sürecinden evlilik hikayesine uzanan anılar, stüdyoda zaman zaman duygusal anlar yaşattı.
Giriş Tarihi: 26.06.2026 12:13
Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 12:21