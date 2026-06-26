“Var Mısın Yok Musun”da Ağrılı Pınar kendi şansına güvendi, kazandı!

2.turda 5 milyon TL'lik kutunun açılmasıyla büyük bir şok yaşayan Pınar, moralini bozmadan oyununa devam etti. 5.turda gelen 650.000 TL'lik banka teklifini reddeden Pınar, risk almayı tercih etti. 6.turda ikinci 5 milyon TL'lik kutunun da açılmasına rağmen umudunu kaybetmeyen Pınar, gelen 610.000 TL'lik teklifi de reddederek bir tur daha devam etme kararı aldı.

Var Mısın Yok Musun 12. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video