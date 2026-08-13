'Var Mısın Yok Musun'da duygusal anlar! Büyük ödülü kaçırdı, hayal kırıklığı yaşadı...
atv ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla izleyiciyle buluşan 'Var Mısın Yok Musun'da dün akşam duygu dolu anlar yaşandı. Hayalleri ve oğlu için son ana kadar direnen yarışmacı Berna'nın finalde verdiği karar stüdyoyu adeta kilitledi. Teklifin ardından açılan kutudan çıkan rakam ise herkesi şoke etti! İşte 'Var Mısın Yok Musun'da nefeslerin tutulduğu o anlar...
Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:25
Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 11:15