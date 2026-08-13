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'Var Mısın Yok Musun'da duygusal anlar! Büyük ödülü kaçırdı, hayal kırıklığı yaşadı...

atv ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla izleyiciyle buluşan 'Var Mısın Yok Musun'da dün akşam duygu dolu anlar yaşandı. Hayalleri ve oğlu için son ana kadar direnen yarışmacı Berna'nın finalde verdiği karar stüdyoyu adeta kilitledi. Teklifin ardından açılan kutudan çıkan rakam ise herkesi şoke etti! İşte 'Var Mısın Yok Musun'da nefeslerin tutulduğu o anlar...

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 13.08.2026 10:25 Güncelleme Tarihi: 13.08.2026 11:15
’Var Mısın Yok Musun’da duygusal anlar! Büyük ödülü kaçırdı, hayal kırıklığı yaşadı...

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 30.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.

’Var Mısın Yok Musun’da duygusal anlar! Büyük ödülü kaçırdı, hayal kırıklığı yaşadı...

Programın 30. bölüm yarışmacısı Berna Eskici oldu. 28 yaşındaki Berna, kazanacağı parayla kendi güzellik merkezini açarak kendi işinin patronu olmayı hedefledi.

Var Mısın Yok Musun 31. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

’Var Mısın Yok Musun’da duygusal anlar! Büyük ödülü kaçırdı, hayal kırıklığı yaşadı...

Zorluklarla geçen çocukluk yıllarının ardından hayata kendi ayakları üzerinde tutunan Berna, tek başına oğluna güzel bir gelecek kurmak için mücadele ettiğini anlattı.

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’Var Mısın Yok Musun’da duygusal anlar! Büyük ödülü kaçırdı, hayal kırıklığı yaşadı...

11 numaralı kutuyla yarışan Berna, daha ilk turda 1 milyon TL ve 5 milyon TL'lik iki büyük ödülü kaybetmesine rağmen moralini bozmadı.

’Var Mısın Yok Musun’da duygusal anlar! Büyük ödülü kaçırdı, hayal kırıklığı yaşadı...

Yarışma boyunca kararlarını hisleriyle vermeye çalışan Berna, zaman zaman kararsız anlar yaşasa da mücadelesinden vazgeçmedi. Stüdyoya gelen annesi Saliha Hanım, ablası Betül ve oğlu Doruk'un desteği geceye duygusal anlar kattı.

’Var Mısın Yok Musun’da duygusal anlar! Büyük ödülü kaçırdı, hayal kırıklığı yaşadı...

İlk turlarda büyük kayıplar yaşayan Berna, 4.turda peş peşe bulduğu düşük tutarlarla tabloyu lehine çevirmeyi başardı. 5.turda 5 milyon TL'lik son büyük ödülün de açılmasına rağmen mücadelesini sürdüren Berna, 6.turun sonunda gelen 330.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti.

’Var Mısın Yok Musun’da duygusal anlar! Büyük ödülü kaçırdı, hayal kırıklığı yaşadı...

Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Muhammed ve Firdes'in kutularından 25 TL ve 10 TL çıkmasıyla bankanın bir sonraki teklifinin 830.000 TL olacağı ortaya çıktı. Kendi kutusundan 2 milyon TL çıkan Berna, kaçırdığı büyük ödülü görünce büyük üzüntü yaşadı.

’Var Mısın Yok Musun’da duygusal anlar! Büyük ödülü kaçırdı, hayal kırıklığı yaşadı...

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı Salı akşamı atv'de!

Haber Girişi Gözde Nur - Editör