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Var Mısın Yok Musun’da hayalleri için yarıştı! En büyük fırsatı böyle kaçırdı: İşte 'tamam' dediği teklif!

atv ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Annesiyle dünyayı gezme hayali için mücadele eden Eda Paralı, bankadan gelen cazip teklifi kabul ederek yarışmaya veda etti. Ancak bankanın teklifi dev fırsatı ortaya çıkardı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:36 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 11:10
Var Mısın Yok Musun’da hayalleri için yarıştı! En büyük fırsatı böyle kaçırdı: İşte ’tamam’ dediği teklif!

Televizyon tarihine damga vuran yarışma "Var Mısın Yok Musun"un 29.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.

Var Mısın Yok Musun’da hayalleri için yarıştı! En büyük fırsatı böyle kaçırdı: İşte ’tamam’ dediği teklif!

Programın 29. bölüm yarışmacısı Eda Paralı oldu. 38 yaşındaki Eda, büyük ödülü kazanarak annesiyle dünyayı gezme hayalini gerçekleştirmeyi hedefledi.

Var Mısın Yok Musun 30. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video

Var Mısın Yok Musun’da hayalleri için yarıştı! En büyük fırsatı böyle kaçırdı: İşte ’tamam’ dediği teklif!

2 numaralı kutuyla yarışan Eda, ilk kutuda 1 milyon TL'yi kaybetmesine rağmen moralini bozmadı.

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Var Mısın Yok Musun’da hayalleri için yarıştı! En büyük fırsatı böyle kaçırdı: İşte ’tamam’ dediği teklif!

İlerleyen turlarda peş peşe bulduğu düşük tutarlarla tabloyu lehine çevirmeyi başaran Eda, yarışma boyunca kararlarını hisleriyle verdiğini söylerken, "dışarıdan yapılan müdahalelerin hayatımı etkilediğine inanıyorum." sözleriyle dikkat çekti. Eda'nın oğlu Sencer'in stüdyoda sergilediği samimi tavırlar ve söylediği türküler geceye renk kattı.

Var Mısın Yok Musun’da hayalleri için yarıştı! En büyük fırsatı böyle kaçırdı: İşte ’tamam’ dediği teklif!

4. turun sonunda gelen 425.000 TL'lik banka teklifini reddeden Eda, 5. turda peş peşe 3 milyon TL ve 5 milyon TL'lik iki büyük ödülü kaybetmesine rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. 6. turda Naciye ve Seda'nın kutularından 10.000 TL ve 50 TL çıkararak tabloyu yeniden lehine çeviren Eda, gelen 870.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti.

Var Mısın Yok Musun’da hayalleri için yarıştı! En büyük fırsatı böyle kaçırdı: İşte ’tamam’ dediği teklif!

Sonrasında "ya devam etseydi?" sorusunun cevabı arandı. Mete ve Mesut'un kutularından 10 TL ve 100 TL çıkmasıyla bankanın bir sonraki teklifinin 1 milyon 870 bin TL olacağı ortaya çıktı. Kendi kutusundan 750.000 TL çıkan eda, yarışmadan 870.000 TL kazanarak ayrıldı.

Var Mısın Yok Musun’da hayalleri için yarıştı! En büyük fırsatı böyle kaçırdı: İşte ’tamam’ dediği teklif!

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bu akşam atv'de!

Haber Girişi Gözde Nur - Editör