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Var Mısın Yok Musun’da hayalleri için yarıştı! En büyük fırsatı böyle kaçırdı: İşte 'tamam' dediği teklif!
Var Mısın Yok Musun’da hayalleri için yarıştı! En büyük fırsatı böyle kaçırdı: İşte 'tamam' dediği teklif!
atv ekranlarında Esra Erol'un sunumuyla izleyiciyle buluşan Var Mısın Yok Musun yarışmasında heyecan dolu anlar yaşandı. Annesiyle dünyayı gezme hayali için mücadele eden Eda Paralı, bankadan gelen cazip teklifi kabul ederek yarışmaya veda etti. Ancak bankanın teklifi dev fırsatı ortaya çıkardı.
Giriş Tarihi: 12.08.2026 10:36
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 11:10