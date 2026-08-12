Var Mısın Yok Musun’da hayalleri için yarıştı! En büyük fırsatı böyle kaçırdı: İşte ’tamam’ dediği teklif!

4. turun sonunda gelen 425.000 TL'lik banka teklifini reddeden Eda, 5. turda peş peşe 3 milyon TL ve 5 milyon TL'lik iki büyük ödülü kaybetmesine rağmen mücadelesinden vazgeçmedi. 6. turda Naciye ve Seda'nın kutularından 10.000 TL ve 50 TL çıkararak tabloyu yeniden lehine çeviren Eda, gelen 870.000 TL'lik banka teklifini kabul ederek yarışmaya veda etti.