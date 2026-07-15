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Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! 260 bin TL'lik teklifi seçti, büyük fırsat elinden kayıp gitti...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Hakan Temiz, altın ve kredi borçlarını kapatabilmek için zorlu bir mücadeleye girişti. Bankanın erken teklifine "Evet" diyerek risk almak istemeyen yarışmacı, programın ilerleyen dakikalarında büyük bir sürprizle karşılaştı. Kararından sonra ortaya çıkan rakamlar stüdyoda büyük bir şaşkınlık yaratırken, Hakan'ın kaçırdığı o fırsat ekran başındakileri de ekran kilitlemeyi başardı.

Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:32 Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 11:49
Var Mısın Yok Musun’da kritik karar! 260 bin TL’lik teklifi seçti, büyük fırsat elinden kayıp gitti...

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun, Esra Erol'un sunumuyla 14 Temmuz Salı akşamı yine unutulmaz bir bölüme imza attı. Yarışmaya Samsun'un Bafra ilçesinden katılan Hakan Temiz, hem zorlu yaşam öyküsü hem de finalde verdiği kararla ekran başındakileri ve stüdyodakileri derin bir üzüntüye boğdu. Altın borçlarını kapatabilmek adına yarışmada şansını deneyen Temiz, bankanın hamlesi karşısında risk alamayarak erken pes etti ancak sonrasında ortaya çıkan tablo herkesi şaşkına çevirdi.

Var Mısın Yok Musun’da kritik karar! 260 bin TL’lik teklifi seçti, büyük fırsat elinden kayıp gitti...

RİSK ALMADI, 260 BİN TL'Yİ KABUL ETTİ

Yarışmaya oldukça hızlı ve şanslı bir başlangıç yapan Hakan Temiz, ilerleyen dakikalarda büyük ödüllerin yer aldığı kritik kutuların açılmasıyla zor anlar yaşadı. Masasındaki kutuyu korumak ile bankanın hamlesini değerlendirmek arasında kalan yarışmacı, daha fazla risk almamak adına bankanın sunduğu 260 bin TL'lik nakit teklifine "Varım" diyerek yarışmadan çekildi.

Var Mısın Yok Musun’da kritik karar! 260 bin TL’lik teklifi seçti, büyük fırsat elinden kayıp gitti...

KENDİ KUTUSUNDAN 500 BİN TL ÇIKTI!

Hakan Temiz'in yarışmaya veda etmesinin ardından satılan kendi kutusu açıldı. Büyük bir şaşkınlığın yaşandığı o anlarda, yarışmacının önünde duran kutudan tam 500 bin TL çıktı. Temiz, bankanın teklifini kabul ettiği için kendi kutusundaki ödüle kıyasla 240 bin TL daha az kazanmış oldu.

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Var Mısın Yok Musun’da kritik karar! 260 bin TL’lik teklifi seçti, büyük fırsat elinden kayıp gitti...

ASIL ŞOK SONRADAN GELDİ: 1 MİLYON 850 BİN TL'LİK FIRSAT KAÇTI

Programın sonundaki asıl büyük sürprizi ise sunucu Esra Erol açıkladı. Erol, eğer Hakan Temiz yarışmaya devam edip teklifi reddetmiş olsaydı, bankanın bir sonraki aşamada kendisine tam 1 milyon 850 bin TL teklif edeceğini duyurdu. Bu rekor teklifi duyunca büyük bir üzüntü yaşayan Temiz, "Rekoru kıracaktım ama gerçekten çok güzel bir tablo ortaya çıktı. Ya kutumda 500 bin TL ya da 5 milyon TL var." diyerek kaçırdığı fırsat karşısındaki hislerini paylaştı.

Var Mısın Yok Musun’da kritik karar! 260 bin TL’lik teklifi seçti, büyük fırsat elinden kayıp gitti...

"BENİ TEK SEVEN KADIN ANNEMMİŞ" SÖZLERİ STÜDYOYU GÖZYAŞLARINA BOĞDU

Yarışma sırasında hayat hikayesine de değinen 1974 doğumlu Hakan Temiz, çocukluğundan beri hayatla büyük bir mücadele içinde olduğunu aktardı. Ortaokul döneminde müzik öğretmeninin desteğiyle yeteneğini keşfettiğini, besteler ürettiğini ve gençliğinde çeşitli şarkı yarışmalarına katıldığını belirten Temiz, yaşamındaki en büyük kırılma noktasını ise 15 yaşında babasını kaybederek yaşadığını söyledi.

Var Mısın Yok Musun’da kritik karar! 260 bin TL’lik teklifi seçti, büyük fırsat elinden kayıp gitti...

Babasının ölümünün ardından hayattaki en büyük dayanağının annesi olduğunu belirten yarışmacı, annesinin tüm aile için yıllarca saçını süpürge ettiğini ifade etti. Rahatsızlığı nedeniyle annesine 5 yıl boyunca kendisinin baktığını ve onun vefat ettiği günün hayatının en karanlık günü olduğunu dile getiren Hakan Temiz, yaşadığı iki evliliğin de hüsranla bittiğini anlattı.

Temiz'in stüdyoda yankılanan, "Beni hiç kimse sevmedi. Beni tek seven kadın annemmiş. Ana gibi yar, Kâbe gibi diyar olmaz." sözleri başta sunucu Esra Erol olmak üzere stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu.

SIRADAKİ YARIŞMACI KİM OLACAK?

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bir sonraki bölümde atv ekranlarında!

Haber Girişi Gözde Nur - Editör