Trend
Galeri
Trend Magazin
Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! 260 bin TL'lik teklifi seçti, büyük fırsat elinden kayıp gitti...
Var Mısın Yok Musun'da kritik karar! 260 bin TL'lik teklifi seçti, büyük fırsat elinden kayıp gitti...
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un sunduğu Var Mısın Yok Musun yarışmasına katılan Hakan Temiz, altın ve kredi borçlarını kapatabilmek için zorlu bir mücadeleye girişti. Bankanın erken teklifine "Evet" diyerek risk almak istemeyen yarışmacı, programın ilerleyen dakikalarında büyük bir sürprizle karşılaştı. Kararından sonra ortaya çıkan rakamlar stüdyoda büyük bir şaşkınlık yaratırken, Hakan'ın kaçırdığı o fırsat ekran başındakileri de ekran kilitlemeyi başardı.
Giriş Tarihi: 15.07.2026 11:32
Güncelleme Tarihi: 15.07.2026 11:49