Var Mısın Yok Musun’da kritik karar! 260 bin TL’lik teklifi seçti, büyük fırsat elinden kayıp gitti...

Babasının ölümünün ardından hayattaki en büyük dayanağının annesi olduğunu belirten yarışmacı, annesinin tüm aile için yıllarca saçını süpürge ettiğini ifade etti. Rahatsızlığı nedeniyle annesine 5 yıl boyunca kendisinin baktığını ve onun vefat ettiği günün hayatının en karanlık günü olduğunu dile getiren Hakan Temiz, yaşadığı iki evliliğin de hüsranla bittiğini anlattı.

Temiz'in stüdyoda yankılanan, "Beni hiç kimse sevmedi. Beni tek seven kadın annemmiş. Ana gibi yar, Kâbe gibi diyar olmaz." sözleri başta sunucu Esra Erol olmak üzere stüdyodaki herkesi gözyaşlarına boğdu.

SIRADAKİ YARIŞMACI KİM OLACAK?

Hayallerin bir kutuya sığdığı Var Mısın Yok Musun yarışmasında sıradaki şanslı kişi kim olacak? Cevabı bir sonraki bölümde atv ekranlarında!