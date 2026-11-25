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Var Mısın Yok Musun'da milyonluk kutu heyecanı! 900 bin TL'lik teklifi kabul etti, sonrasında açtırdığı kutu herkesi şaşırttı!
Var Mısın Yok Musun'da milyonluk kutu heyecanı! 900 bin TL'lik teklifi kabul etti, sonrasında açtırdığı kutu herkesi şaşırttı!
Televizyon tarihine damga vuran yarışma Var Mısın Yok Musun'un 50.bölümü, ekranların sevilen ismi Esra Erol'un doğal ve sıcak sunumuyla dün akşam atv'de izleyici ile buluştu.
Giriş Tarihi: 25.11.2026 10:47
Güncelleme Tarihi: 25.11.2026 10:48