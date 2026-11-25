"Devam etseydi ne olacaktı?" sorusuna cevap bulmak için açtırdığı 21 numaralı kutuda 5 TL'yi bulunca üzüntü yaşasa da ikinci kutu olarak 5 numaralı kutuyu seçti ve oradan 5 milyon TL çıkması sonucunda büyük sevinç yaşadı. Kendi kutusundan 1.000.000 TL çıksa da yarışmaya mutlu veda etti.