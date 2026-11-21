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Var Mısın Yok Musun'da sürpriz kutlama! Esra Erol'dan oğlu Ömer'e duygusal doğum günü paylaşımı: 'Kalbimin tam ortasındaki cumhuriyetim...'
Var Mısın Yok Musun'da sürpriz kutlama! Esra Erol'dan oğlu Ömer'e duygusal doğum günü paylaşımı: "Kalbimin tam ortasındaki cumhuriyetim..."
atv ekranlarının başarılı sunucusu Esra Erol, küçük oğlu Ömer'in doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı özel karelerle kutladı. Var Mısın Yok Musun? stüdyosunda pasta üflenen anlara ve oğlunun küçüklük fotoğraflarına yer veren Erol'un yazdığı duygusal satırlar takipçilerini duygulandırdı.
Giriş Tarihi: 21.11.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 21.11.2026 13:40