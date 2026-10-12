Var Mısın Yok Musun’da yüreklere dokunan yaşam mücadelesi: 57 yaşında hayallerinin peşine düştü!

Naciye Şahin hayallerine bir adım daha yaklaşabilecek mi? Esra Erol'un sunumuyla heyecan, umut ve sürprizlerle dolu Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde Mersinli çiftçiyi nasıl bir yarışma bekliyor? Merak edilen tüm detaylar yarın yeni bölümde!

Var Mısın Yok Musun 38. bölüm fragmanı