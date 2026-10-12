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Var Mısın Yok Musun'da yüreklere dokunan yaşam mücadelesi: 57 yaşında hayallerinin peşine düştü!
Var Mısın Yok Musun'da yüreklere dokunan yaşam mücadelesi: 57 yaşında hayallerinin peşine düştü!
Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 38.bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de.
Giriş Tarihi: 12.10.2026 11:19
Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 11:36