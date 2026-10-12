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Var Mısın Yok Musun'da yüreklere dokunan yaşam mücadelesi: 57 yaşında hayallerinin peşine düştü!

Televizyon tarihine damga vuran "Var Mısın Yok Musun", ekranların sevilen ismi Esra Erol'un sunumuyla izleyici ile buluşuyor. Şans kadar stratejinin de önemli olduğu yarışma, 38.bölümüyle yarın akşam saat 20.00'de atv'de.

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Giriş Tarihi: 12.10.2026 11:19 Güncelleme Tarihi: 12.10.2026 11:36
Var Mısın Yok Musun’da yüreklere dokunan yaşam mücadelesi: 57 yaşında hayallerinin peşine düştü!

Hayallerini gerçekleştirmek için Var Mısın Yok Musun sahnesine çıkan Mersinli çiftçi Naciye Şahin, hikâyesiyle izleyicilerin yüreğine dokunmaya hazırlanıyor. 57 yaşındaki Naciye'nin en büyük hayalleri arasında Bağ-Kur borcunu ödeyerek emekli olmak ve evinin çatısını yaptırmak var.

Var Mısın Yok Musun’da yüreklere dokunan yaşam mücadelesi: 57 yaşında hayallerinin peşine düştü!

Naciye Şahin hayallerine bir adım daha yaklaşabilecek mi? Esra Erol'un sunumuyla heyecan, umut ve sürprizlerle dolu Var Mısın Yok Musun'un yeni bölümünde Mersinli çiftçiyi nasıl bir yarışma bekliyor? Merak edilen tüm detaylar yarın yeni bölümde!

Var Mısın Yok Musun 38. bölüm fragmanı

Var Mısın Yok Musun’da yüreklere dokunan yaşam mücadelesi: 57 yaşında hayallerinin peşine düştü!

"Var Mısın Yok Musun" yeni bölümüyle yarın saat 20.00'de atv'de!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Gözde Nur - Editör