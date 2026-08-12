Vasiyeti yerine getirildi! Cansever memleketi Kuzey Makedonya’da son yolculuğuna uğurlandı

1,5 yıldır amansız hastalıkla mücadele eden ve yakın zamanda ilik nakli olan 59 yaşındaki usta sanatçı, tedavi gördüğü Almanya'daki hastanede yaşam savaşını 8 Ağustos 2026 tarihinde kaybetmişti. 90'lı yıllardan bu yana eşsiz sesi ve duygusal şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Cansever'in ani vefatı, müzik dünyasını ve sevenlerini hüzne boğmuştu. Uzun süredir Almanya'da tedavi altında olan Cansever, geçtiğimiz hafta sonu gelişen enfeksiyon sebebiyle gözlem altına alınmak üzere tekrar hastaneye yatırılmıştı. Sağlık durumu son iki gündür kritik aşamaya ulaşan usta sanatçı, Almanya'nın Essen şehrindeki hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamamıştı. VEFATININ ARDINDAN ACI SIR ORTAYA ÇIKMIŞTI 1,5 yıllık bu zorlu tedavi sürecinin ardından gelen acı haber sevenlerini yasa boğarken, usta sanatçının yaşamı boyunca neden hep gözlerden uzak ve yalnız bir hayatı seçtiği de tekrar gündeme gelmişti. Milyonların duygularına tercüman olan Cansever'in ömrü boyunca hiç evlenmemiş olmasının arkasında, yıllar önce yaşadığı ve hayatının seyrini değiştiren büyük bir kırgınlık yatıyordu. 'ALMANYA'DA TANIDIM, EVLİ ÇIKINCA SOĞUDUM' Sanatçının aşka ve evliliğe kapılarını tamamen kapatmasına neden olan bu süreç, Almanya'da tanıdığı ve evlilik hayalleri kurduğu bir kişiyle başladı. İki yıl boyunca sürdürdüğü ilişkisinde partnerinin aslında evli olduğunu öğrenen Cansever, yaşadığı bu güven kaybının ardından hayatına bir daha kimseyi almadı. Gördüğü bu ihaneti ve sonrasında aldığı radikal kararı katıldığı bir programda şu sözlerle anlatmıştı: 'Birini seviyordum, hatta evlenecektim. Almanya'da tanıdım. Evli çıkınca ben de soğudum. Aşka meşke her şeye küstüm. Almanya'da tanıştım ama Türk'tü... Adam da sanatçı, gece aleminde sevilen bir sesti. 2 sene sürdü.' Yaşadığı bu olayın ardından bir daha kimseye güvenemeyen ve yaşamının geri kalanını yalnız geçirmeyi tercih eden usta sanatçı, 59 yaşında aramızdan ayrılırken arkasında derin izler bırakan bu hikayeyi bıraktı. CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ Cansever için Veles'teki Gazlı Ahmet Paşa Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Sanatçının yakınları, caminin avlusunda taziyeleri kabul etti. Cenaze namazını, Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı caminin imamı Fevzi Yazıcı kıldırdı. Vasiyeti yerine getirildi! Cansever memleketi Kuzey Makedonya'da son yolculuğuna uğurlandı AİLE KABRİSTANINDA TOPRAĞA VERİLDİ Namazın ardından sanatçının naaşı, uzun yıllar yaşadığı evinin önüne getirildi. Burada yakınları ve sevenleri tarafından dualarla karşılanan Cansever'in cenazesi, aile kabristanında toprağa verildi. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ ERSOY DA ÇELENK GÖNDERDİ Cenaze törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da çelenk gönderdi. SON VASİYETİ ORTAYA ÇIKMIŞTI! 9 TEMMUZ'DA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI Acı haberin ardından, usta sanatçının vefatından kısa bir süre önce çekilen son görüntüleri yeniden gündeme gelmişti. Cansever'in, vefatından yaklaşık bir ay önce dostlarının organize ettiği sürpriz doğum günü kutlamasında pastasını keserken son derece neşeli olduğu görüldü. Yakın dostlarının alkışları eşliğinde doğum günü mumlarını üfleyen usta sanatçı, o anlardaki mutluluğunu sevenleriyle paylaşarak moral depolamıştı. Pastasını kesip neşeyle tebrikleri kabul eden Cansever'in bu anları, acı vefatın ardından yürekleri burktu. CANSEVER KİMDİR? Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçı, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde doğdu. Genç yaşta başladığı müzik yolculuğunda 1990'ların ortasında Türkiye müzik piyasasına adım attı. Seslendirdiği 'Kara Çadır', 'Ağla Gözbebeğim', 'Kime Bu İnat' ve 'Cemalim' gibi eserlerle arabesk ile Roman müziğinin unutulmaz isimleri arasında yerini aldı.