Vasiyetini açıklayarak "Cenazeme gelmesin!" demişti! Reha Muhtar'ın sözlerine Deniz Uğur'dan açıklama geldi!

Hastanede bir süredir tedavi altında olan televizyon tarihinin ünlü ismi Reha Muhtar, çoklu organ yetmezliği nedeniyle dün yaşamını yitirdi. Usta televizyoncunun vefatı magazin dünyasını yasa boğarken, geçmişte eski eşi için söylediği "Sevenlerime vasiyetimdir, Deniz Uğur ölürsem cenazeme gelmesin" şeklindeki çarpıcı sözleri yeniden gündeme taşındı. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu vasiyetin ardından gözlerin çevrildiği Deniz Uğur, sessizliğini bozarak törene katılıp katılmayacağına dair ilk kez net bir açıklamada bulundu.