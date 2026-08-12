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Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...

Almanya'da sürdürdüğü 1,5 yıllık kanser mücadelesini kaybederek 59 yaşında vefat eden Cansever, geride büyük bir kırgınlık bıraktı. Hiç evlenmeyen ve yalnızlığı seçen usta sanatçının aşka kapılarını kapatma sebebi yıllar sonra gün yüzüne çıktı...

Giriş Tarihi: 12.08.2026 14:54 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 15:02
Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...

1,5 yıldır amansız hastalıkla mücadele eden ve yakın zamanda ilik nakli olan 59 yaşındaki usta sanatçı, tedavi gördüğü Almanya'daki hastanede yaşam savaşını 8 Ağustos 2026 tarihinde kaybetti. 90'lı yıllardan bu yana eşsiz sesi ve duygusal şarkılarıyla milyonların gönlünde taht kuran Cansever'in ani vefatı, müzik dünyasını ve sevenlerini hüzne boğdu.

Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...

Uzun süredir Almanya'da tedavi altında olan Cansever, geçtiğimiz hafta sonu gelişen enfeksiyon sebebiyle gözlem altına alınmak üzere tekrar hastaneye yatırılmıştı.

Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...

Sağlık durumu son iki gündür kritik aşamaya ulaşan usta sanatçı, Almanya'nın Essen şehrindeki hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

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Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...

VEFATININ ARDINDAN ACI SIR ORTAYA ÇIKTI!

1,5 yıllık bu zorlu tedavi sürecinin ardından gelen acı haber sevenlerini yasa boğarken, usta sanatçının yaşamı boyunca neden hep gözlerden uzak ve yalnız bir hayatı seçtiği de tekrar gündeme geldi. Milyonların duygularına tercüman olan Cansever'in ömrü boyunca hiç evlenmemiş olmasının arkasında, yıllar önce yaşadığı ve hayatının seyrini değiştiren büyük bir kırgınlık yatıyordu.

Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...

"ALMANYA'DA TANIDIM, EVLİ ÇIKINCA SOĞUDUM"

Sanatçının aşka ve evliliğe kapılarını tamamen kapatmasına neden olan bu süreç, Almanya'da tanıdığı ve evlilik hayalleri kurduğu bir kişiyle başladı. İki yıl boyunca sürdürdüğü ilişkisinde partnerinin aslında evli olduğunu öğrenen Cansever, yaşadığı bu güven kaybının ardından hayatına bir daha kimseyi almadı.

Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...

Gördüğü bu ihaneti ve sonrasında aldığı radikal kararı katıldığı bir programda şu sözlerle anlatmıştı:

"Birini seviyordum, hatta evlenecektim. Almanya'da tanıdım. Evli çıkınca ben de soğudum. Aşka meşke her şeye küstüm. Almanya'da tanıştım ama Türk'tü... Adam da sanatçı, gece aleminde sevilen bir sesti. 2 sene sürdü."

Yaşadığı bu olayın ardından bir daha kimseye güvenemeyen ve yaşamının geri kalanını yalnız geçirmeyi tercih eden usta sanatçı, 59 yaşında aramızdan ayrılırken arkasında derin izler bırakan bu hikayeyi bıraktı.

Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...

SON VASİYETİ ORTAYA ÇIKMIŞTI!
Cansever'in cenazesi, kendi isteği üzerine doğup büyüdüğü Kuzey Makedonya'nın Veles şehrinde toprağa verileceği öğrenildi.

Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...

9 TEMMUZ'DA DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMIŞTI

Acı haberin ardından, usta sanatçının vefatından kısa bir süre önce çekilen son görüntüleri yeniden gündeme gelmişti.

Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...

Cansever'in, vefatından yaklaşık bir ay önce dostlarının organize ettiği sürpriz doğum günü kutlamasında pastasını keserken son derece neşeli olduğu görüldü.

Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...

Yakın dostlarının alkışları eşliğinde doğum günü mumlarını üfleyen usta sanatçı, o anlardaki mutluluğunu sevenleriyle paylaşarak moral depolamıştı.

Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...

Pastasını kesip neşeyle tebrikleri kabul eden Cansever'in bu anları, acı vefatın ardından yürekleri burktu.

Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...

CANSEVER KİMDİR?

Gerçek adı Dzansever Dalipova olan sanatçı, 8 Temmuz 1967 tarihinde Kuzey Makedonya'nın Veles kentinde doğdu. Genç yaşta başladığı müzik yolculuğunda 1990'ların ortasında Türkiye müzik piyasasına adım attı.

Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...

Seslendirdiği "Kara Çadır", "Ağla Gözbebeğim", "Kime Bu İnat" ve "Cemalim" gibi eserlerle arabesk ile Roman müziğinin unutulmaz isimleri arasında yerini aldı.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör