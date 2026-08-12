Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...

Gördüğü bu ihaneti ve sonrasında aldığı radikal kararı katıldığı bir programda şu sözlerle anlatmıştı:

"Birini seviyordum, hatta evlenecektim. Almanya'da tanıdım. Evli çıkınca ben de soğudum. Aşka meşke her şeye küstüm. Almanya'da tanıştım ama Türk'tü... Adam da sanatçı, gece aleminde sevilen bir sesti. 2 sene sürdü."

Yaşadığı bu olayın ardından bir daha kimseye güvenemeyen ve yaşamının geri kalanını yalnız geçirmeyi tercih eden usta sanatçı, 59 yaşında aramızdan ayrılırken arkasında derin izler bırakan bu hikayeyi bıraktı.