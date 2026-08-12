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Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...
Vefatının ardından acı sır ortaya çıktı! Cansever’in ömrü boyunca evlenmeme sebebi hüzne boğdu: O olay aşka küstürmüş...
Almanya'da sürdürdüğü 1,5 yıllık kanser mücadelesini kaybederek 59 yaşında vefat eden Cansever, geride büyük bir kırgınlık bıraktı. Hiç evlenmeyen ve yalnızlığı seçen usta sanatçının aşka kapılarını kapatma sebebi yıllar sonra gün yüzüne çıktı...
Giriş Tarihi: 12.08.2026 14:54
Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 15:02