Trend Galeri Trend Magazin Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! 'Yaramızda Kalsın'ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan'ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! 'Yaramızda Kalsın'ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan'ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Müzik dünyasına kazandırdığı unutulmaz besteler ve kendine has yorumuyla tanınan Onur Can Özcan, 3 Haziran 2018'de yaşanan acı olayla aramızdan ayrılmıştı. Henüz 21 yaşındayken yaşamını yitiren genç sanatçının bıraktığı eserler, bugün hâlâ milyonlarca kişi tarafından dinlenmeye ve ünlü isimler tarafından seslendirilmeye devam ediyor. Müzik yolculuğunun başında derin bir iz bırakan genç müzisyenin hayatına dair tüm detaylar merak ediliyor. İşte Onur Can Özcan'ın kısa ama derin izler bırakan hikayesi...

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MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 29.10.2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 09:56
Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

6 Kasım 1997'de İstanbul'da doğan söz yazarı, besteci ve şarkıcı Onur Can Özcan, YouTube'da paylaştığı amatör müzik videolarıyla kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

İlk ve orta öğrenimini Pendik'in Kurtköy semtinde tamamlayan Özcan, müziğe ve futbola duyduğu ilgiyi henüz çocukluk yıllarında keşfetti.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Okul hayatında başarılı ve örnek bir öğrenci olarak öne çıkan Özcan, boş zamanlarının büyük bölümünü müziğe ve spora ayırmayı tercih etti.

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Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Zamanla müziğe olan tutkusunun daha ağır bastığını fark eden Özcan, herhangi bir eğitim almadan, tamamen kendi çabasıyla gitar çalmayı öğrendi.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Ortaokul yıllarında kendi bestelerini yapmaya başlayan Özcan, üniversite döneminde ağabeyi Övünç Özcan ile kaldığı öğrenci evinde eserlerini amatör imkânlarla kaydetti. Bu kayıtları YouTube kanalında paylaşarak müzik yolculuğunda ilk adımlarını attı.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Özellikle 'Yaramızda Kalsın' şarkısıyla milyonların gönlünde taht kuran Özcan, "Yalnızlığın Ezgisi", "Çilingir", "Kibrit", "Gülümse Kadın" ve "İntihaşk" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Ayrıca Ferhat Göçer ve Merve Özbey gibi ünlü isimlere beste ve söz yazarlığı yaptı.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

HENÜZ 20 YAŞINDA HAYATA GÖZLERİNİ YUMDU!

Arkadaşlarıyla birlikte gittiği Şile İmrenli Koyu'nda denize açıldıkları teknenin alabora olmasıyla 3 Haziran 2018 tarihinde hayata gözlerini yumdu.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Henüz başarı basamaklarını yeni tırmanmaya başlayan Özcan'ın bu ani vefatı sevenlerini yasa boğdu. Cenazesi oldukça yoğun bir katılımla 4 Haziran 2018 tarihinde Kurtköy Mezarlığına defnedildi.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

BAŞARILARLA DOLU HAYATINA ERKEN VEDASIYLA YÜREK BURKAN BİR DİĞER İSİM: HASAN YALNIZOĞLU

20 Ekim 1974 tarihinde dünyaya gelen Hasan Yalnızoğlu, aslen Fındıklı, Rizeli bir ailenin oğludur.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

6 yaşında jimnastikle tanışan Yalnızoğlu, aynı zamanda futbola da ilgiliydi.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Sonraki yıllarda da yüzme sporunda başarılar kazanan Yalnızoğlu'nun bu yönelimi, ailesinin semt değişikliği yapmasına kadar sürdü.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Ailesinin semt değişikliği yapması ve tesis yetersizliği sebebi ile çok sevdiği jimnastik ve yüzme sporundan uzak kalan Yalnızoğlu, orta öğrenimi Pendik'te tamamladı.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

SPOR HAYATI OLDUKÇA ÇEŞİTLİYDİ

Taşındıkları semtte karşılaştığı ve evine yakın spor salonu olan Kung Fu branşında çalışmalara devam etti. Spor konusunda oldukça çeşitli ve başarılı bir hayat geçirdi.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Spor kariyerinde birçok başarıya imza atan Yalnızoğlu, daha sonradan dans ve oyunculuk alanında da önemli gelişmeler elde etti.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Baş dansçı olarak yer aldığı performanslarda 2007 yılında tanıştığı Tatiana Rischiana ile evlendi.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

GÜZELLİK YARIŞMASINI İKİNCİLİKLE BİTİRDİ!

1997 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında Kenan İmirzalıoğlu ile yarışan Hasan Yalnızoğlu, yarışmayı İmirzalıoğlu'nun ardından ikincilikle bitirdi.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Hande Erçel gibi başarılı isimlerle birlikte birçok projede boy gösteren Yalnızoğlu, 2012 yılında Survivor yarışma programına katılarak seyircinin ilgi ve sevgisini kazandı.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

2012 yılında ikincilik ile bitirdiği Survivor programına 2015 yılında All Star olarak yeniden kaldı ve yarışmayı beşincilikle bitirdi.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

HAYATA GÖZLERİNİ ERKEN YUMDU!

Uzun süre boyunca Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde pankreas kanserine karşı tedavi gördüğü bilinen Hasan Yalnızoğlu, 15 Ekim 2024 yılında hastalığına yenik düşerek hayata gözlerini erken yumdu.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

ARDINDA 8 YAŞINDA KIZI VE GÖZLERİ YAŞLI EŞİ KALDI

49 yaşındaki erken vefatının ardından, ardında yaşla dolu 2 çift göz bırakan Yalnızoğlu, 8 yaşındaki kızı ve 2007 yılından beri beraber olduğu eşi Rischiana'yı bıraktı.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Cenazesi 16 Ekim 2024 Çarşamba günü İstanbul Karacaahmet Şakirin Camii'nde ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında toprağa verildi.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

90'LARIN EN YAKIŞIKLI YÜZÜ, TÜRKİYE'NİN İLK 'ERKEK GÜZELİ'YDİ! ERKEN VEFATIYLA YÜREKLERİ DAĞLAYAN BİR DİĞER İSİM: KARAHAN ÇANTAY

Karahan Çantay, 21 Aralık 1973 yılında Balıkesir'de 3 kardeşten biri olarak dünyaya geldi.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü'nde öğrenim gördüğü sırada 1995 yılında gerçekleşen güzellik yarışmasına katıldı.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Katıldığı bu güzellik yarışmasında yarışmayı birincilikle bitirdi ve Türkiye'nin ilk erkek güzeli oldu.

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! ’Yaramızda Kalsın’ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan’ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Yarışmada birincilik tacını takan Sibel Can'ın aynı yıl 'Dedikodu' klibinde boy göstererek medyanın ilgisini çekti ve aynı yıl Harika Avcı ile 'Gizli Aşk' adlı dizide rol aldı.