Trend Galeri Trend Magazin Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! 'Yaramızda Kalsın'ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan'ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Vefatıyla milyonları yasa boğmuştu! 'Yaramızda Kalsın'ın unutulmaz ismi Onur Can Özcan'ın hikayesi yürek burktu: Daha 21 yaşındaydı

Müzik dünyasına kazandırdığı unutulmaz besteler ve kendine has yorumuyla tanınan Onur Can Özcan, 3 Haziran 2018'de yaşanan acı olayla aramızdan ayrılmıştı. Henüz 21 yaşındayken yaşamını yitiren genç sanatçının bıraktığı eserler, bugün hâlâ milyonlarca kişi tarafından dinlenmeye ve ünlü isimler tarafından seslendirilmeye devam ediyor. Müzik yolculuğunun başında derin bir iz bırakan genç müzisyenin hayatına dair tüm detaylar merak ediliyor. İşte Onur Can Özcan'ın kısa ama derin izler bırakan hikayesi...

Giriş Tarihi: 29.10.2026 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.10.2026 09:56