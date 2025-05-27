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Kızının velayet davasına bakan hakime tehditler savurmuştu! Deniz Akkaya'nın hapis cezası belli oldu!

Eski manken Deniz Akkaya, kızının velayet davasına bakan hakime, sosyal medya hesabı üzerinden tehdit ve hakaret ettiği iddia edilmişti. Akkaya'nın 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada hüküm açıklandı.

İHA
Giriş Tarihi: 27.05.2025 16:57 Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 17:10
Kızının velayet davasına bakan hakime tehditler savurmuştu! Deniz Akkaya’nın hapis cezası belli oldu!

Eski manken Deniz Akkaya'nın kızına ilişkin vesayet davasına bakan mahkemenin hakimine sosyal medya üzerinden tehdit ve hakaretlerde bulunduğu iddiasıyla 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı.

Kızının velayet davasına bakan hakime tehditler savurmuştu! Deniz Akkaya’nın hapis cezası belli oldu!

İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Akkaya katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmada, Akkaya bulunmadığı için son sözleri sorulamadı, avukatı ise müvekkilinin beraatini talep etti.

Kızının velayet davasına bakan hakime tehditler savurmuştu! Deniz Akkaya’nın hapis cezası belli oldu!

2 YIL 4 AY 15 GÜN HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI!
Esasa ilişkin kararını açıklayan mahkeme, sanık Deniz Akkaya'nın hakime karşı 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından 2 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Kızının velayet davasına bakan hakime tehditler savurmuştu! Deniz Akkaya’nın hapis cezası belli oldu!

Öte yandan mahkeme, Akkaya'nın yargılandığı daha önceki davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi. Ayrıca Akkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin ise kaldırılmasına hükmetti.

Kızının velayet davasına bakan hakime tehditler savurmuştu! Deniz Akkaya’nın hapis cezası belli oldu!

İDDİANAMEDEN
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Deniz Akkaya'nın zincirleme şekilde 'kamu görevlisine karşı görevinden dolayı alenen hakaret' ve zincirleme şekilde 'tehdit' suçlarından toplamda 1 yıl 5 ay 15 günden 5 yıl 11 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.