Trend
Galeri
Trend Magazin
Kızının velayet davasına bakan hakime tehditler savurmuştu! Deniz Akkaya'nın hapis cezası belli oldu!
Kızının velayet davasına bakan hakime tehditler savurmuştu! Deniz Akkaya'nın hapis cezası belli oldu!
Eski manken Deniz Akkaya, kızının velayet davasına bakan hakime, sosyal medya hesabı üzerinden tehdit ve hakaret ettiği iddia edilmişti. Akkaya'nın 5 yıl 11 aya kadar hapis talebiyle yargılandığı davada hüküm açıklandı.
Giriş Tarihi: 27.05.2025 16:57
Güncelleme Tarihi: 27.05.2025 17:10