Kızının velayet davasına bakan hakime tehditler savurmuştu! Deniz Akkaya’nın hapis cezası belli oldu!

Öte yandan mahkeme, Akkaya'nın yargılandığı daha önceki davalarda verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararlarının da incelenmesine karar verdi. Ayrıca Akkaya'nın yurt dışına çıkış yasağı tedbirinin ise kaldırılmasına hükmetti.



