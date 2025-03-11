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Wanda Nara borç batağında! Mauro Icardi'den çarpıcı hamle geldi...

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın çalkantılı boşanma süreci bitmek bilmiyor. Daha önce aralarındaki gerginlik mahkemeye taşınmışken, şimdi ise yeni bir kriz patlak verdi. İddialar ve suçlamalar peş peşe gelirken, olayın perde arkasında neler olduğu merak konusu. Nara daha önce Icardi'yi, Maxi Lopez'den olan oğluna şiddet uygulamakla suçlayarak mahkemeye başvurmuş, Icardi ise iddiaları reddetmişti. Şimdi ise Nara'nın 8,2 milyon TL'lik mali kriz içinde olduğu ortaya çıktı. Karşılığında Icardi'den gelen hamle ise şaşırttı...

Giriş Tarihi: 11.03.2025 14:45 Güncelleme Tarihi: 11.03.2025 14:45
Wanda Nara borç batağında! Mauro Icardi’den çarpıcı hamle geldi...

Wanda Nara ve Mauro Icardi arasındaki bu yeni gerilim, magazin dünyasında büyük yankı uyandırdı!

Wanda Nara borç batağında! Mauro Icardi’den çarpıcı hamle geldi...

Galatasaray'ın sevilen golcüsü Mauro Icardi, eski eşi Wanda Nara'yla boşanma sürecinde! Ünlü çift, bu süreçte yaşadıkları skandallarla magazin gündeminden bir türlü düşmüyor.

Wanda Nara borç batağında! Mauro Icardi’den çarpıcı hamle geldi...

YENİ SUÇLAMALARLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ!

Icardi ve Wanda Nara, son olarak şiddet suçlamaları nedeniyle gündeme gelmişti.

Wanda Nara borç batağında! Mauro Icardi’den çarpıcı hamle geldi...

ŞİDDET SUÇLAMASI!

Wanda Nara, boşanma sürecindeki eşi Mauro Icardi'nin şiddet uyguladığını belirterek dava açmıştı.

Wanda Nara borç batağında! Mauro Icardi’den çarpıcı hamle geldi...

"BİR MESAJLA ORTAYA ÇIKTI"

Nara; eski eşi Maxi Lopez'in çocuklarından birinin Icardi'den şiddet gördüğünü ve bu durumun okuldan gelen bir mesajla ortaya çıktığını belirtmişti.