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Wanda Nara borç batağında! Mauro Icardi'den çarpıcı hamle geldi...

Mauro Icardi ve Wanda Nara'nın çalkantılı boşanma süreci bitmek bilmiyor. Daha önce aralarındaki gerginlik mahkemeye taşınmışken, şimdi ise yeni bir kriz patlak verdi. İddialar ve suçlamalar peş peşe gelirken, olayın perde arkasında neler olduğu merak konusu. Nara daha önce Icardi'yi, Maxi Lopez'den olan oğluna şiddet uygulamakla suçlayarak mahkemeye başvurmuş, Icardi ise iddiaları reddetmişti. Şimdi ise Nara'nın 8,2 milyon TL'lik mali kriz içinde olduğu ortaya çıktı. Karşılığında Icardi'den gelen hamle ise şaşırttı...