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Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler "Yıllar vız gelmiş" demeden edemedi!

Wipe Out yarışmasındaki sunuculuğuyla bir döneme damga vuran Asuman Krause, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. 1998 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilerek tescilli güzeller arasına katılan ünlü isim, zamana yenilmeyen fit görüntüsü ve kendine has neşesiyle dikkat çekti.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 31.08.2026 08:26 Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 08:30
Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Bir dönemin ilgiyle takip edilen yarışma programı Wipe Out ile hafızalara kazınan Asuman Krause, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımlarla yeniden gündeme geldi.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Hem podyumlarda hem de ekranlarda adından söz ettiren ünlü sunucu, fit görüntüsü ve neşeli tavırlarıyla takipçilerinin dikkatini çekti.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

1998 YILINDA MİSS TURKEY İKİNCİSİ SEÇİLMİŞTİ

1998 yılında düzenlenen Miss Turkey yarışmasında ikinci olarak tescilli güzeller arasına katılan Asuman Krause, modellik kariyerinin ardından televizyon dünyasına adım attı.

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Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Esprili kişiliği ve yüksek enerjisiyle kısa sürede izleyicinin beğenisini kazanan ünlü isim, Arjantin'de çekilen Wipe Out yarışması ve ardından yer aldığı projelerle geniş kitlelerce tanındı.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Sosyal medyada beğeni topladı

150 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından peş peşe yeni kareler yayınlayan 50 yaşındaki sunucu, formunu koruyan fiziği ve tebessümüyle adından yeniden söz ettirdi.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Paylaşımların altına çok sayıda övgü dolu mesaj bırakan takipçileri, özellikle "Yıllar resmen vız gelmiş" yorumunda birleşti.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Ünlü ismin son fotoğrafları, takipçilerine geçmişteki ekran macerasını hatırlatarak sosyal medyada nostalji rüzgarı estirdi.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

DEĞİŞİMİYLE KONUŞULAN DİĞER İSİMLER

KURTLAR VADİSİ'NİN PALA'SI...

Türk dizi tarihinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Pala'ya hayat veren usta oyuncu Yüksel Arıcı, şimdilerde kameralardan uzak, huzur dolu bir yaşam sürüyor.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Kurtlar Vadisi dizisindeki ikonik gözlükleri ve "Sadece ölüler görür" repliğiyle hafızalara kazınan Arıcı, İstanbul'un kalabalığını ve iş stresini geride bırakarak Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleşti.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Uzun süredir doğayla iç içe bir hayat süren usta isim, vaktinin büyük bir çoğunluğunu bahçesiyle ilgilenerek ve balık tutarak geçiriyor.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Sosyal medya üzerinden zaman zaman paylaşımlarda bulunan Arıcı, sadeliği ön plana çıkardığı bu yeni yaşam tarzıyla hayranlarından büyük ilgi görüyor.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Her ne kadar gözlerden uzak olsa da, kendisini yolda gören sevenlerinin hala "Pala" diye seslenmesi, karakterin Türk halkı üzerindeki etkisinin ne kadar kalıcı olduğunu bir kez daha kanıtlıyor.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Oyunculuk kariyerine tamamen nokta koymayan Arıcı, son olarak "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" dizisindeki Vehbi karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Şu an için büyük bir projede yer almasa da, seçici davranmayı tercih eden oyuncu, Fethiye'nin sakin atmosferinde enerji depolamaya devam ediyor.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

MİRKELAM'I HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ! 90'LARIN EFSANE İSMİ SESSİZLİĞİNİ BOZDU

90'lı yıllara 'Her Gece' şarkısıyla damga vuran Mirkelam, önceki akşam Arnavutköy'de objektiflere yansıdı.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Sanatçı, muhabirlerle sohbet etti. Mirkelam, kendisine yöneltilen "Biz sizi koşan adam olarak biliyorduk, uzun zamandır ortalarda yoksunuz, nerdesiniz?" sorusuna şu esprili yanıtı verdi:

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

"Ben koşarken siz iki yaşındaydınız!"

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Uzun bir aradan sonra kameralara yansıyan ünlü sanatçı değişimiyle de çok konuşuldu.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

OZAN KOCER

Pop müziğin altın çağını yaşadığı 2000'li yıllarda, genç yetenekler şarkılarıyla müzik dünyasında adeta fırtına gibi esiyordu.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Bu isimler arasında en dikkat çekenlerden biri de, kuşkusuz 'Boşuna Boşuna' ve 'Yansın Dünya' gibi hit şarkılarıyla listeleri altüst eden Ozan Kocer olmuştu.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Kendine has imajı, enerjik sahne performansı ve güçlü sesiyle o dönem özellikle genç kızların yakın markajında olan Kocer, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

ESKİ HALİNDEN ESER KALMADI

Bir döneme damga vuran şarkıların sahibi Kocer'in son hali, uzun bir aradan sonra yeniden merak konusu oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla sessizliğini bozan ünlü şarkıcının değişimi ise adeta ağızları açık bıraktı.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Geçirdiği estetik operasyonlar ve yenilediği imajıyla eski halinden eser kalmayan Ozan Kocer'i görenler, tanımakta güçlük çekti.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

62,4 bin takipçili Instagram hesabından sık sık paylaşımlarda bulunan ünlü şarkıcı, geçirdiği büyük dönüşümle magazin gündemine bomba gibi düştü.

Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler Yıllar vız gelmiş demeden edemedi!

Bir dönemin efsane isminin son fotoğraflarına yorum yağarken, takipçileri "Yolda görsek asla tanımazdık" demekten kendilerini alamadı.