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Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler 'Yıllar vız gelmiş' demeden edemedi!
Wipe Out’un unutulmaz sunucusu Asuman Krause yıllara meydan okudu! Görenler "Yıllar vız gelmiş" demeden edemedi!
Wipe Out yarışmasındaki sunuculuğuyla bir döneme damga vuran Asuman Krause, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla yeniden gündeme geldi. 1998 yılında Miss Turkey yarışmasında ikinci seçilerek tescilli güzeller arasına katılan ünlü isim, zamana yenilmeyen fit görüntüsü ve kendine has neşesiyle dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 31.08.2026 08:26
Güncelleme Tarihi: 31.08.2026 08:30