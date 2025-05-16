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Tek bir diziyle meşhur olmuştu! Yabancı Damat'ın küçük Mustafa'sı şimdi 33 yaşında! Ozan Uğurlu’nun son hali hayrete düşürdü

"Yabancı Damat" dizisinde Mustafa karakteriyle hafızalara kazınan çocuk yıldız Ozan Uğurlu'nun son hali hayrete düşürdü. Şimdilerde 33 yaşında olan ünlü ismin yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı salladı.

Giriş Tarihi: 16.05.2025 14:39 Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 14:41
Tek bir diziyle meşhur olmuştu! Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı şimdi 33 yaşında! Ozan Uğurlu’nun son hali hayrete düşürdü

Yabancı Damat dizisinde Mustafa Can karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu, sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu. Başrollerinde Nehir Erdoğan, Özgür Çevik, Binnur Kaya, İlker Aksum, Sumru Yavrucuk, Erdal Özyağcılar, Engin Akyürek gibi isimlerin olduğu Yabancı Damat, şimdilerde oyuncularının değişimiyle gündemde. Yabancı Damat'ın çocuk oyuncusu Ozan Uğurlu, değişimiyle ilgi odağı oldu…

Tek bir diziyle meşhur olmuştu! Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı şimdi 33 yaşında! Ozan Uğurlu’nun son hali hayrete düşürdü

Nehir Erdoğan ve Özgür Çevik'in başrollerini paylaştığı "Yabancı Damat" dizisi yayınlanan tekrarları ile yine ilgi ile izleniyor.

Tek bir diziyle meşhur olmuştu! Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı şimdi 33 yaşında! Ozan Uğurlu’nun son hali hayrete düşürdü

2004-2007 yılları arasında yayınlanan Yabancı Damat dizisi oyuncularının son hali oldukça merak ediliyor.

Tek bir diziyle meşhur olmuştu! Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı şimdi 33 yaşında! Ozan Uğurlu’nun son hali hayrete düşürdü

Bu isimlerden biri de Yabancı Damat'ın 'Mustafa' karakteriyle tanınan Ozan Uğurlu.

Tek bir diziyle meşhur olmuştu! Yabancı Damat’ın küçük Mustafa’sı şimdi 33 yaşında! Ozan Uğurlu’nun son hali hayrete düşürdü

Şimdilerde 32 yaşında olan Yabancı Damat'ın Mustafa'sı Ozan Uğurlu'yu tanımak neredeyse imkansız.