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Tek bir diziyle meşhur olmuştu! Yabancı Damat'ın küçük Mustafa'sı şimdi 33 yaşında! Ozan Uğurlu’nun son hali hayrete düşürdü
Tek bir diziyle meşhur olmuştu! Yabancı Damat'ın küçük Mustafa'sı şimdi 33 yaşında! Ozan Uğurlu’nun son hali hayrete düşürdü
"Yabancı Damat" dizisinde Mustafa karakteriyle hafızalara kazınan çocuk yıldız Ozan Uğurlu'nun son hali hayrete düşürdü. Şimdilerde 33 yaşında olan ünlü ismin yıllar içindeki değişimi sosyal medyayı salladı.
Giriş Tarihi: 16.05.2025 14:39
Güncelleme Tarihi: 16.05.2025 14:41