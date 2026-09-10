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Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

Yabancı Damat'ın Memik Dede'si olarak geniş kitlelerin sevgisini kazanan Arif Erkin'in sanat yaşamından önceki profesyonel kariyeri yeniden gündeme geldi. Setlere adım atmadan önce tamamen farklı bir alanda eğitim alıp uzmanlaşan usta ismin o mesleği herkesi şaşırttı.

Giriş Tarihi: 10.09.2026 08:42 Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 08:46
Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!
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Türk televizyon tarihinin unutulmaz yapımları arasında yer alan Yabancı Damat dizisinde Gaziantepli Memik Dede karakterini canlandırarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan usta sanatçı Arif Erkin, vefatının ardından hayatıyla ilgili dikkat çeken bir ayrıntıyla yeniden gündeme geldi.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

Ekranlarda sergilediği bilge, sıcak ve samimi tavırlarıyla izleyicilerin hafızasında yer edinen usta oyuncunun 90 yaşında hayatını kaybetmesi, sanat dünyasında büyük üzüntüye neden olmuştu.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

Arif Erkin'in ardından meslektaşları ve sevenleri tarafından yapılan taziye paylaşımları, sanatçının kariyerine ve yaşamına dair pek çok anıyı da yeniden gündeme taşıdı.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

Oyunculuk performanslarıyla tanınan Erkin'in, sanat dünyasına adım atmadan çok önce sahip olduğu dikkat çekici profesyonel uzmanlığı ise duyanları şaşırtan bir başka yönü olarak öne çıktı.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

Usta sanatçının, İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden mezun olduğu ve oyunculuğa başlamadan önce yaklaşık 30 yıl boyunca mimarlık yaptığı öğrenildi.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

Ekranlarda canlandırdığı karakterlerle tanınan Arif Erkin'in bu mesleki geçmişi, sanatçının farklı alanlarda da üretken bir kariyere sahip olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

İMPARATOR'UN ASIL MESLEĞİNİ BİLİYOR MUSUNUZ?

1952 yılında Şanlıurfa'da dünyaya gelen İbrahim Tatlıses'in hayatı, doğduğu anda bile kolay olmamıştır.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

Babası cezaevinde olan Tatlıses, çocukluk yıllarında hiçbir zaman okula gidemedi. Bu durumla ilgili olarak "Urfa'da sanki Oxford vardı da biz mi gitmedik?" diyerek durumu esprili bir dille anlattı.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

ÇOCUK YAŞTA ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Okuma yazma öğrenememesine rağmen hayata tutunmak için çalışmak zorunda kalan Tatlıses, daha çocuk yaşlarda çeşitli işlerde çalışmaya başlamıştır.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

Su satıcılığı yapmış, çığırtkanlık yaparak sinemalarda "Haydi buz gibi su!" diye bağırarak insanlara su satmaya çalışmıştır. Bu dönemde karşılaştığı zorluklar ve haksızlıklar onun hayatına yön vermiştir.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

Tatlıses'in kendi ifadesiyle, su satarken bir gün sinemada oturan bir adamın kendisine tokat attığı an hayatındaki dönüm noktalarından biridir: "Bir gün koltukta oturan bir adam birden yerinden kalktı. 'Sus ulan eşek, seni mi dinleyeceğiz.' diye suratıma dört tokat attı. Ve o yediğim tokatlar beni buralara kadar getirdi." Bu yaşananlar, onun hem mücadelesini hem de karakterinin şekillenmesini sağlamıştır.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

İŞTE İLK MESLEĞİ!

Gençlik yıllarında inşaatlarda soğuk demir ustalığı yapmıştır. Zor ve ağır iş koşullarına rağmen hayatı boyunca çalışmaktan vazgeçmemiştir. İnşaatlarda çalışırken türkü söylemeyi de ihmal etmeyen Tatlıses, sesini ve yeteneğini orada keşfetmiştir. Adanalı bir sinemacı tarafından bu yeteneği fark edilmiştir. Bu keşif, onun hayatının dönüm noktalarından biri olmuştur.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

İbrahim Tatlıses, ilk olarak Adana'da çeşitli mekanlarda sahne almaya başlamıştır. Daha sonra Ankara'ya gelerek, burada gazino ve pavyonlarda sahne deneyimi edinmiştir.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

1974 yılında söylediği "Ayağında Kundura" türküsü ile geniş kitlelerce tanınmaya başlamıştır. Bu başarı onun radyoya ve televizyona çıkmasını sağlamış, böylece sanat kariyeri ivme kazanmıştır.

70'li yılların ortalarında ise İstanbul'a geçerek sahne hayatını burada sürdürmüştür. İstanbul'daki müzik ve eğlence dünyasında kendisine önemli bağlantılar kurmuş, özellikle kendisine soyadını veren müzisyen Yılmaz Tatlıses ile tanışmıştır. Tüm bu aşamalar, İbrahim Tatlıses'in zorluklarla dolu hayat yolculuğunun bir parçası olmuştur.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

İbrahim Tatlıses'in ünlü olmadan önceki hayatı, disiplin, sabır ve çalışma azmiyle doludur. Okula gitmeden, zorlu işlerde çalışarak ve hayatın ona getirdiği tüm engellere rağmen yılmadan yoluna devam eden Tatlıses, başarıyı hak etmiş ve bugün Türkiye'nin en önemli sanatçılarından biri olmuştur. Onun hikayesi, pek çok kişiye ilham veren, emek ve azimle hayatta neler başarılabileceğinin somut bir örneğidir.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

Diğer ünlü isimlerinde merak edilen mesleklerini sizler için derledik...

KADİR EZİLDİ

Çılgın tarzı ve temizlik aşkıyla tanındıktan sonra geniş bir kitleye ulaşan ünlü sunucu Kadir Ezildi, şimdilerde özel hayatıyla gündemden düşmüyor.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

Fenomen sunucu, bir süredir gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisi Gamze Türkmen'e evlilik teklifinden bulundu. Ezildi, Türkmen ile nişanlanarak evlilik yolunda ilk adımı attı.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

Özel hayatı mercek altına alınan sempatik sunucu, Kadir Ezildi'nin asıl mesleğini biliyor musunuz?

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

Ezildi, daha önce özel bir hastanede arşiv sorumlusuydu...

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

DENİZ CAN AKTAŞ

Bugüne kadar; 'Tatlı Küçük Yalancılar', 'Avlu' ve 'Hayat Bazen Tatlıdır' gibi sevilen dizilerde rol alan Aktaş'ın Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü'nden mezun olduğu ortaya çıktı.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

"ADIM DA BURADAN GELİYOR"

Aktaş, "Denizcilik bizim dede mesleğimiz, ailem de 30 yıldır bu geleneği devam ettiriyor. Böyle bir yapı içerisinde denizden uzak durmam mümkün değildi tabii.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

Bu yüzden gemi makineleri işletme mühendisliği okudum. Şimdi sektörün dışına çıkan az sayıda aile üyesinden biri de benim. Adım da buradan geliyor." demişti.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

DİZİ İÇİN DOKTORLUĞU BIRAKTI

Selma Ergeç de babasının izinden giderek doktor olmaya karar verdi ve Tıp Fakültesi'ne girdi. Yurt dışında eğitim gören Ergeç, eğitiminin 3. yılında staj için Türkiye'ye geldi ve kendisini setlerde buldu.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

1997 yılında Böyle mi Olacaktı dizisiyle kamera karşısına geçen Ergeç, kariyeri boyunca Asi, Muhteşem Yüzyıl, Vatanım Sensin, Atiye, Yaşamayanlar gibi güçlü projelerde rol aldı.

Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!

İLHAN ŞEN

19 Aralık 1987 Bulgaristan doğumludur. Ailesi ile birlikte 2 yaşında iken İstanbul'a yerleşmiştir. İlköğretim ve Ortaokulu İstanbul'da tamamlamış ardından üniversite eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamlamıştır.