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Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!
Yabancı Damat’ın Memik dedesi olarak hafızalara kazınmıştı! Arif Erkin’in bilinmeyen mesleğine herkes çok şaşırdı!
Yabancı Damat'ın Memik Dede'si olarak geniş kitlelerin sevgisini kazanan Arif Erkin'in sanat yaşamından önceki profesyonel kariyeri yeniden gündeme geldi. Setlere adım atmadan önce tamamen farklı bir alanda eğitim alıp uzmanlaşan usta ismin o mesleği herkesi şaşırttı.
Giriş Tarihi: 10.09.2026 08:42
Güncelleme Tarihi: 10.09.2026 08:46