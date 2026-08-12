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Yabancılara tık yok yerli medyaya zulüm! RTÜK'ten çifte standart

RTÜK'ün yerli televizyon kanallarına uyguladığı ağır yaptırımlar ile yabancı dijital platformların denetimsizliği arasındaki büyük çelişki gün yüzüne çıktı. Mevlüt Tezel; yerel medya milyonlarca liralık cezalarla boğuşurken, çocukların zihinsel gelişimini asıl tehdit eden global sosyal medya devlerinin hiçbir bedel ödemeden milyarlarca liralık reklam gelirini nasıl sömürdüğünü çarpıcı verilerle ortaya koyuyor. Yazı, Türkiye'de yerli ve ulusal yayıncılığın içine hapsedildiği haksız rekabet ortamını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

MEVLÜT TEZEL
Giriş Tarihi: 12.08.2026 07:45 Güncelleme Tarihi: 12.08.2026 07:46
Yabancılara tık yok yerli medyaya zulüm! RTÜK’ten çifte standart

RTÜK, ATV'ye, 'Esra Erol'da' programındaki içerik nedeniyle yaklaşık 8 milyon liralık idari para cezası verdi.
Cezaya gerekçe olarak programda bir çocuğun babasının kim olduğuna ilişkin DNA testi üzerinden yapılan tartışma gösterildi.
DNA testi tartışması çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimine nasıl ve ne oranda etkiliyor acaba?

Yabancılara tık yok yerli medyaya zulüm! RTÜK’ten çifte standart

Türkiye'de 6-15 yaş grubu arasındaki çocukların yüzde 91,3'ü düzenli olarak internet kullanıyor.
Tahmini 12 milyon çocuk günde ortalama iki saatten fazla süreyi TikTok, YouTube, Instagram gibi platformlarda geçiriyor.

Yabancılara tık yok yerli medyaya zulüm! RTÜK’ten çifte standart

TikTok ve YouTube bağımlısı çocukların acaba kaçının gündüz vakti Esra Erol'u izleyip oradaki DNA tartışması yüzünden zihinsel gelişimi kötü etkilendi?
TikTok ve Instagram'da izledikleri son derece zararlı içeriklerin yanında DNA tartışması devede kulak kalır!

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Yabancılara tık yok yerli medyaya zulüm! RTÜK’ten çifte standart

Hadi değerli RTÜK üyeleri DNA tartışmasını son derece zararlı buldular diyelim. Peki, aynı üyeler çocukları zehirlediği uluslararası birçok araştırmayla ortaya konmuş Tik-Tok, YouTube, Instagram gibi sosyal medya uygulamalarına ve dijital platformlara ne kadar ceza kesti?

Yabancılara tık yok yerli medyaya zulüm! RTÜK’ten çifte standart

Ortada ceza uygulayacak yasa yok ki!
Sadece bazı dijital platformlardaki dizi ve filmlerde zararlı içerik tespit edilip yayından kaldırıldı. Onlar da bir elin beş parmağını geçmez!

Yabancılara tık yok yerli medyaya zulüm! RTÜK’ten çifte standart

Aynı RTÜK, 2025 yılı boyunca TV ve radyo kanalları ile çeşitli yayın mecralarına tam 146 milyon 700 bin TL ceza kesti!
Para cezalarının yanı sıra çeşitli kanallara toplamda 25 gün ekran karartma (yayın durdurma) cezası verildi.
Haber ve yorum programları için çok sayıda program durdurma kararı alındı.

Yabancılara tık yok yerli medyaya zulüm! RTÜK’ten çifte standart

25 gün ekran karartma ve yayın durdurmanın kanallara maliyeti ise 146 milyon TL'den daha fazladır!
Devlet, sosyal medya çocukların gelişimini kötü etkilemesin diye yaş sınırı getiriyor.
RTÜK ise yerli medyayı olağan şüpheli görüyor ve ceza üstüne ceza yağdırıyor!

Yabancılara tık yok yerli medyaya zulüm! RTÜK’ten çifte standart

Tüm bu haksızlıklar yetmezmiş gibi bir de Google, YouTube, Instagram gibi dev internet şirketleri ve dijital platformlar yerli medyanın reklam gelirine çöküyor!
Türkiye'de dijital platformların reklam pazarı yüzde 76'ya yükselirken, 2024 yılında bu dijital platformların elde ettiği reklam geliri 158 milyar TL'ye çıktı.

Yabancılara tık yok yerli medyaya zulüm! RTÜK’ten çifte standart

2025 yılında ise bu gelirin 200 milyar TL olduğu tahmin ediliyor.
Yabancı internet devleri ve dijital platformlara para cezası kesilmiyor, vergi ödemiyorlar ve üstüne 200 milyar TL gelir elde ediyorlar.

Yabancılara tık yok yerli medyaya zulüm! RTÜK’ten çifte standart

Lisansı ve RTÜK payını ödeyenler ise Türk televizyonları!
Bizim medya, bu sömürü düzeninin son bulması için bir yasanın çıkmasını beklerken, RTÜK ceza yağdırıyor!
Medyamız yerel ve ulusal olmanın bir gram hayrını görmüyor. Aksine cezasını çekiyor!

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör