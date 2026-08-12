Yabancılara tık yok yerli medyaya zulüm! RTÜK’ten çifte standart

RTÜK'ün yerli televizyon kanallarına uyguladığı ağır yaptırımlar ile yabancı dijital platformların denetimsizliği arasındaki büyük çelişki gün yüzüne çıktı. Mevlüt Tezel; yerel medya milyonlarca liralık cezalarla boğuşurken, çocukların zihinsel gelişimini asıl tehdit eden global sosyal medya devlerinin hiçbir bedel ödemeden milyarlarca liralık reklam gelirini nasıl sömürdüğünü çarpıcı verilerle ortaya koyuyor. Yazı, Türkiye'de yerli ve ulusal yayıncılığın içine hapsedildiği haksız rekabet ortamını tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.