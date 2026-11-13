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'Yakarım Geceleri' şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier'den romantizm rüzgarı: 'Çok şanslıyım'
"Yakarım Geceleri" şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier'den romantizm rüzgarı: "Çok şanslıyım"
Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier, sahnede aşk rüzgarları estirdi! "Yakarım Geceleri" şarkısı eşliğinde eşi Aslı Bilimlier'e aşkını haykıran Bilimlier, sahnedeki sözleri ve romantizmiyle magazine damga vurdu!
Giriş Tarihi: 13.11.2026 09:46
Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 09:50