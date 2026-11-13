Trend Galeri Trend Magazin 'Yakarım Geceleri' şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier'den romantizm rüzgarı: 'Çok şanslıyım'

"Yakarım Geceleri" şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier'den romantizm rüzgarı: "Çok şanslıyım"

Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier, sahnede aşk rüzgarları estirdi! "Yakarım Geceleri" şarkısı eşliğinde eşi Aslı Bilimlier'e aşkını haykıran Bilimlier, sahnedeki sözleri ve romantizmiyle magazine damga vurdu!

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
MERVE AYKAŞ
Giriş Tarihi: 13.11.2026 09:46 Güncelleme Tarihi: 13.11.2026 09:50
Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Ünlü şarkıcı Deha Bilimlier, geride bıraktığımız akşam verdiği konser sırasında dinleyicilerine unutulmaz anlar yaşattı.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Sahne performansıyla göz dolduran başarılı isim, sevilen şarkılarını seslendirdiği esnada bir anda romantizm rüzgarları estirdi.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Repertuarının en iddialı parçalarından biri olan "Yakarım Geceleri"ni okuduğu sırada duygusal anlar yaşayan Bilimlier, mikrofonu eline alarak eşi Aslı'ya olan hayranlığını ve sevgisini tüm salonun önünde dile getirdi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Evliliklerinde örnek gösterilen ikilinin bu neşeli ve romantik anları, konsere katılanlar tarafından coşkuyla alkışlandı.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Eşine duyduğu büyük aşkı sahneden duyuran ünlü popçu, "Herkes böyle güzel bir aşkı bulamaz, çok şanslıyım" diyerek romantizmin doruklarına ulaştı. Sosyal medyada da hızla yayılan bu görüntüler, kısa süre içinde magazin gündeminin en çok konuşulan başlıklarından biri haline geldi. Deha Bilimlier'in bu samimi ve tut품lu itirafı, hayranlarından tam not aldı.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

KIZLARI ELA VE ALA 10 YAŞINA GİRDİ!

Öte yandan Deha Bilimlier'in ikiz kızları Ela ve Ala, 10. yaşlarını renkli bir doğum günü partisiyle kutlamalarıyla gündeme gelmişti.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Kızlarının bu özel gününden bir fotoğraf karesi paylaşan Bilimlier, "Canlarım, bir tanecik kızlarım doğmuş. Mutlu yıllar" sözleriyle duygusal bir mesaj kaleme almıştı.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Özenle hazırlanan doğum günü pastasının mumlarını birlikte üfleyen Ela ve Ala, arkadaşlarıyla keyif dolu anlar yaşayarak yeni yaşlarına neşe içinde merhaba demişti.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

YAPTIĞI YATIRIM DİKKAT ÇEKMİŞTİ!

Öte yandan ünlü şarkıcı, geçtiğimiz dönemde bir konserinde taktığı saatle de gündeme gelmişti.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

"YATIRIMI SAATLERE YAPIYORUZ AMA..."

Sahneye kolundaki dikkat çekici saatiyle çıkan Deha Bilimlier, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Yatırımı saatlere yapıyoruz ama haberlerde söylendiği gibi çok büyük paralar değil" ifadelerini kullanmıştı.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

PEKİ DİĞER ÜNLÜ İSİMLER YATIRIMLARINI NEREYE YAPIYOR DERSİNİZ?

DEMET AKALIN

Pop müziğin güçlü isimlerinden Demet Akalın, geçtiğimiz aylarda kiracısıyla yaşadığı sorunlar nedeniyle gündeme gelmişti.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Evinin düşük bedelle kiralanması ve yaşanan anlaşmazlıklar sonrası tepkisini dile getiren Akalın, bu süreçte kiracısıyla mahkemelik olmuş ve zor günler geçirmişti.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Ünlü şarkıcı, son olarak Gazete Magazin kameralarına konuyla ilgili bir pişmanlığını paylaştı.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Magazin basınına konuşan Akalın, büyük evine bir dönem talip olan Ahu Yağtu'ya evi vermediği için sonradan pişmanlık duyduğunu itiraf ederek, "'Panjurlarını yaptırır mısınız?' falan gibi bir şey sordu. Benim evim olduğunu da bilmiyor kız, belki şu an yeni öğrenecek. Ben de dedim ki: 'Aaa! Panjurlarını o yaptırsın ya, para çıkmasın benden.' Çok fenayım. Ama sonra pişman oldum biliyor musun? O kız öderdi!" ifadelerini kullandı.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Akalın ayrıca, bir başka pişmanlığının da oyuncu Aras Bulut İynemli olduğunu açıkladı. Akalın, 'Ondan önceki müşteriyi söylüyorum: Aras Bulut (İynemli). Ona da vermedim. Ama o tam geliyordu, biz o ara Çeşme'deydik falan... Gitti. Onlar da öderdi. Ya sanatçılardan hiç kimse ödememezlik yapmaz ya da öyle bir arıza çıkartmaz ki. Onun için buradan duyuruyorum artistlere: İki tane evim var. Bir tanesi üç odalı, öbürüsü altı odalı. İyi günler! Panjurlar sizde!' dedi.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Sanatçıların kira konusunda genellikle problem çıkarmadığını belirten Akalın, bu açıklamalarıyla birlikte sahip olduğu iki evi kiraya vermeye açık olduğunu da dile getirdi.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Akalın'ın bu açıklamalarının ardından ünlü sanatçının serveti de merak konusu oldu.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

İddialara göre Demet Akalın'ın, Acarkent'te 800 bin dolarlık villa, Ulus'ta değeri 1 milyon dolardan fazla olan 3 daire,
Çeşme'de yarım milyon dolar değerindeki yazlık, Maslak'ta daire, Gölcük'te de 4 ev ve arsaya sahip olduğu ileri sürüldü.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

WİLMA ELLES

Almanya doğumlu Wilma Elles, geçtiğimiz yıllarda Türk vatandaşlığına geçmişti. Dördüncü çocuğunu dünyaya getiren Elles, bir yandan da arı gibi çalışıyor.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Ünlü oyuncu, kazandığını gayrimenkule yatırıyor. Alibeyköy, Eyüpsultan, Silahtarağa, Pazariçi, İslambey ve Pier Loti mahallelerinden 10'un üzerinde daire satın alan oyuncu, bunları kiraya veriyor.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Sanatçı, "Dört çocuk yapıp çalışmak zor olmuyor mu?" sorusuna ise şu ilginç yanıtı veriyor: "Biraz zor olsa da hem çocuklarıma hem işime yetişiyorum. Hatta 4 çocukla hayatımın en mutlu dönemini yaşıyorum."

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

YARDIM İŞLERİNDE HEP ÖNDE!
Wilma Elles, aynı zamanda sanat dünyasının en hayırsever isimlerinden biri. Ünlü oyuncu, sosyal yardım projelerini asla geri çevirmiyor. Oyuncu son olarak 'Dileğini Tut, Deneyimini Yaşa' sloganıyla gerçekleşen organizasyona dördüncü çocuğu Leon Mirza'yla birlikte katıldı.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Engin Altan Düzyatan, 26 Temmuz 1979 tarihinde İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya geldi.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

Üniversite hayatına 9 Eylül Üniversite Tiyatro Bölümü ile başlayan Düzyatan, mezun olduktan sonra 2001 yılında Ruhsar dizisiyle kamera karşısına geçti.

Yakarım Geceleri şarkısıyla sahnede aşkını ilan etti! Deha Bilimlier’den romantizm rüzgarı: Çok şanslıyım

BİRÇOK BAŞARILI PROJEDE ROL ALDI

Kariyerinde yıllar içerisinde inanılmaz bir yükselişe imza atan Düzyatan, birçok başarılı projede usta isimlerle birlikte rol aldı.