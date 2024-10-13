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Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz baba oldu! İşte oğluna verdiği isim...

Yer aldığı dizilerdeki başarılı performansı ve yakışıklılığı ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Alperen Duymaz'dan müjdeli haber geldi. 2020 yılında Kübra Kelkit ile nikah masasına oturan Alperen Duymaz son olarak baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğullarını kucaklarına alan Kübra Kelkit - Alperen Duymaz çifti bakın bebeklerine hangi isimi verdi...

Giriş Tarihi: 13.10.2024 11:09 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:13
Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz baba oldu! İşte oğluna verdiği isim...

Sanat camiasından bir bebek haberi daha geldi! Sevilen oyuncu Alperen Duymaz baba oldu!

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz baba oldu! İşte oğluna verdiği isim...

Yer aldığı dizilerdeki başarılı performansı ve yakışıklılığı ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Alperen Duymaz 2020 yılında Kübra Kelkit ile nikah masasına oturmuştu.

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz baba oldu! İşte oğluna verdiği isim...

Mutlu evliliklerini bebekle taçlandıran çiftin oğulları dünyaya geldi.

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz baba oldu! İşte oğluna verdiği isim...

Doğumda eşini yalnız bırakmayan Alperen Duymaz'ın duygusal anlar yaşadığı öğrenildi.

Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz baba oldu! İşte oğluna verdiği isim...

Oğullarını kucaklarına alan Kübra Kelkit - Alperen Duymaz çifti bebeklerine 'Gün' adını verdi.

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