Yakışıklı oyuncu Alperen Duymaz baba oldu! İşte oğluna verdiği isim...
Yer aldığı dizilerdeki başarılı performansı ve yakışıklılığı ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan oyuncu Alperen Duymaz'dan müjdeli haber geldi. 2020 yılında Kübra Kelkit ile nikah masasına oturan Alperen Duymaz son olarak baba olmanın mutluluğunu yaşadı. Oğullarını kucaklarına alan Kübra Kelkit - Alperen Duymaz çifti bakın bebeklerine hangi isimi verdi...
Giriş Tarihi: 13.10.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 11:13