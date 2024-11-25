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Yakışıklılığıyla tanına Kaan Girgin bakın şimdi ne halde! “Asla tanımadım”

'Bay Pardon' olarak hayatımıza giren yakışıklı oyuncu Kaan Girgin'i artık tanımak çok zor. 'Ayrı Dünyalar', 'Gözlerinde Son Gece' dizileri ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile oynamıştı. Yakışıklı oyuncu Ceyda Düvenci ile büyük bir aşk yaşamıştı. 90'lı ve 2000'li yılların yakışıklı jönü Kaan Girgin, son haliyle gündem oldu. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu'da yer alan oyuncu şimdi her şeyden uzak bambaşka bir hayat yaşıyor. İşte Kaan Girgin'in son hali ve yeni hayatı…

Giriş Tarihi: 25.11.2024 08:40 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 08:40
Yakışıklılığıyla tanına Kaan Girgin bakın şimdi ne halde! Asla tanımadım

Bir dönemin en yakışıklı erkek oyuncularından olan Kaan Girgin, bakın şimdi ne halde...

Yakışıklılığıyla tanına Kaan Girgin bakın şimdi ne halde! Asla tanımadım

Ünlü oyuncu Kaan Girgin, 1967 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Kaan Girgin, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu. Üniversiteyi bitirdikten sonra, İstanbul Şehir Tiyatroları'nda göreve almaya başlayan Kaan Girgin, bir bankanın reklam filmi ile şöhret kapılarını araladı.

Hafızalarda 'Bay Pardon' olarak yer alan Kaan Girgin, 90'lı yıllarında başında rol aldığı 'Ayrı Dünyalar' dizisi ile zirveye çıktı. 1996 yılında 'Gözlerinde Son Gece' isimli dizide Türkan Şoray ile kamera karşısına geçti.

İLK EVLİLİĞİNİ CANAN YAKACIK İLE YAPTI

Kaan Girgin, ilk evliliğini balerin Canan Yakacık ile yaptı. Bu evlilikten bir de oğlu olan Girgin, kısa süre sonra eşi ile yollarını ayırdı.

Yakışıklılığıyla tanına Kaan Girgin bakın şimdi ne halde! Asla tanımadım

Kaan Girgin, 2000'li yılların başında TRT'de ekrana gelen 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile kamera karşısına geçti.

Yakışıklılığıyla tanına Kaan Girgin bakın şimdi ne halde! Asla tanımadım

CEYDA DÜVENCİ İLE İKİNCİ KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

Başrolü paylaşan iki oyuncu arasındaki ilişki kısa sürede aşka dönüştü ve Kaan Girgin, kendisinden 10 yaş küçük olan Ceyda Düvenci ile 2000 yılında ikinci evliliğini yaptı. Çiftin mutsuz giden evliliği 2002 yılında resmi olarak bitti.

Yakışıklılığıyla tanına Kaan Girgin bakın şimdi ne halde! Asla tanımadım

Kaan Girgin 3. evliliğini ise Seran Havva Göçer ile yaptı. Bu evlilik de 2013 yılında son buldu.

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