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Yakışıklılığıyla tanına Kaan Girgin bakın şimdi ne halde! “Asla tanımadım”

'Bay Pardon' olarak hayatımıza giren yakışıklı oyuncu Kaan Girgin'i artık tanımak çok zor. 'Ayrı Dünyalar', 'Gözlerinde Son Gece' dizileri ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti. 'Dikkat Bebek Var' dizisinde Ceyda Düvenci ile oynamıştı. Yakışıklı oyuncu Ceyda Düvenci ile büyük bir aşk yaşamıştı. 90'lı ve 2000'li yılların yakışıklı jönü Kaan Girgin, son haliyle gündem oldu. Son olarak Kurtlar Vadisi Pusu'da yer alan oyuncu şimdi her şeyden uzak bambaşka bir hayat yaşıyor. İşte Kaan Girgin'in son hali ve yeni hayatı…