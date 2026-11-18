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Yalanlamıştı ama sonunda gerçek oldu! Pınar Altuğ Bebek'teki o meşhur dairesini sattı: Fiyatı dudak uçuklattı...
Yalanlamıştı ama sonunda gerçek oldu! Pınar Altuğ Bebek'teki o meşhur dairesini sattı: Fiyatı dudak uçuklattı...
Pınar Altuğ'un Bebek'teki dairesiyle ilgili yıllardır süren satış iddialarında sonunda beklenen gelişme yaşandı! Bu yılın başında evini 2,5 milyon dolara sattığı öne sürülen ancak haberi yalanlayan ünlü oyuncu, bu kez dairesini gerçekten elden çıkardı. Altuğ'un Boğaz manzaralı evini sattığı rakam ise dikkat çekti.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 06:29