Trend Galeri Trend Magazin ​Yalıkavak’ta servet düellosu:​​ Andrey Kostin’in 65 milyon dolarlık yatı Paris Dragnis’in 100 milyon dolarlık “Optasia”sıyla yarışta!

Okullar açılacağı için veliler ve öğrenciler Bodrum'u terk etmeye başladı. Ancak ilçeye arka arkaya dünyanın en zenginleri, süper yatlarıyla akın etmeye başladı. Bu duruma en çok sevinen ise Bodrum esnafı oldu.

EVREN ABDULLAHOĞLU
Giriş Tarihi: 04.09.2025 06:15 Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 06:16
ADETA AÇIK HAVA YAT FUARI GİBİ
YAZ sezonunun hareketli günleri geride kaldı. Eylül ayıyla birlikte turist kalabalığının çekildiği Bodrum, bu kez dünyanın en zenginlerine ev sahipliği yapmaya başladı.

Türkbükü ve Yalıkavak koyları, milyarderlerin devasa mega yatlarıyla adeta açık hava yat fuarına dönüştü.

Başta Kazak milyarder Alijan Ibragimov, 'Armatörler Kralı' olarak bilinen Yunan işadamı Paris Dragnis, Rus milyarder Andrey Kostin ve Dubai Kraliyet Ailesi'nden Şeyh Ahmed bin Raşid el Maktum Bodrum'da!

AHMED BİN RASİD EL MAKTUM
14 milyar dolar serveti olan Dubai Kraliyet Ailesi'nden Şeyh Ahmed bin Raşid el Maktum'un 'Al Reem' isimli yatı 35 milyon dolar.

ANDREY KOSTIN
500 milyon dolar serveti olan Rus bankacı Andrey Kostin'in yatının değeri 65 milyon dolar.

ALIJAN IBRAGIMOV
2.3 milyar dolarlık serveti olan Kazak milyarder Alijan Ibragimov'un yatının değeri 240 milyon euro.

PARIS DRAGNIS
900 milyon dolar serveti olan "Armatörler Kralı" lakaplı Yunan işadamı Paris Dragnis'in "Optasia" isimli mega yatı 100 milyon dolar değerinde.

Öte yandan bu yaz ayında da dünyaca ünlü milyarderlere ait lüks yatlar tüm ihtişamlarıyla Bodrum'a demir atmıştı.

Onlardan biri de diskodan sinemaya, SPA'dan yüzme havuzuna kadar içinde her şeyin bulunduğu 85 metrelik mega yat Solandge.

150 milyon dolar değerindeki yüzen saray, Eylül 2023'te Eric Schmidt'e satılmıştı. Solandge şimdi ise Bodrum'da günlüğü tam 1,5 milyon liraya kiralanıyor.

BODRUMDA YENİ TREND: TEKNE TATİLİ

Yaz sezonu Bodrum'da Kurban Bayramı tatiliyle birlikte açıldı. Bayramda Bodrum'a akın eden tatilciler, otel fiyatlarının yüksek olması nedeniyle farklı arayışların içine girdi. Bodrum'daki lüks otellerin gecelik konaklama ücretleri 3 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. Aileler ve kalabalık gruplar için bu fiyatlar bütçeyi zorlayınca, tatilcilerin gözdesi tekneler oldu. Tatilciler, özel guletler ve günlük kiralanan teknelerle denizin keyfini çıkarıyor. Günlük tekne turları 600 Euro'dan başlarken, ultra lüks yatlarda bu rakam 50 bin Euro'ya kadar çıkabiliyor.

SAKİN TATİL ARAYANLARIN TERCİHİ
Tekne trendinin avantajları ise şöyle: Sabah saat 10.00'da başlayan ve akşam 17.00'ye kadar süren günlük turlarda, misafirlere tam donanımlı bir hizmet sunuluyor. Turlarda ana yemeklerin yanı sıra meze ve çeşitli ikramlar da yer alıyor. Konaklamalı kiralamalarda ise menüyü misafir belirliyor; alışveriş ve mutfak hizmeti tekne ekibi tarafından karşılanıyor. Öte yandan günlük kiralık tekneler, mahremiyet açısından da sakin bir tatil arayanların tercihi oluyor.