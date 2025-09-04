Trend
Yalıkavak’ta servet düellosu: Andrey Kostin’in 65 milyon dolarlık yatı Paris Dragnis’in 100 milyon dolarlık “Optasia”sıyla yarışta!
Okullar açılacağı için veliler ve öğrenciler Bodrum'u terk etmeye başladı. Ancak ilçeye arka arkaya dünyanın en zenginleri, süper yatlarıyla akın etmeye başladı. Bu duruma en çok sevinen ise Bodrum esnafı oldu.
Giriş Tarihi: 04.09.2025 06:15
Güncelleme Tarihi: 04.09.2025 06:16