​Yalıkavak’ta servet düellosu:​​ Andrey Kostin’in 65 milyon dolarlık yatı Paris Dragnis’in 100 milyon dolarlık “Optasia”sıyla yarışta!

BODRUMDA YENİ TREND: TEKNE TATİLİ

Yaz sezonu Bodrum'da Kurban Bayramı tatiliyle birlikte açıldı. Bayramda Bodrum'a akın eden tatilciler, otel fiyatlarının yüksek olması nedeniyle farklı arayışların içine girdi. Bodrum'daki lüks otellerin gecelik konaklama ücretleri 3 bin TL ile 20 bin TL arasında değişiyor. Aileler ve kalabalık gruplar için bu fiyatlar bütçeyi zorlayınca, tatilcilerin gözdesi tekneler oldu. Tatilciler, özel guletler ve günlük kiralanan teknelerle denizin keyfini çıkarıyor. Günlük tekne turları 600 Euro'dan başlarken, ultra lüks yatlarda bu rakam 50 bin Euro'ya kadar çıkabiliyor.