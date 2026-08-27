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'Yansın Dünya' ve 'Boşuna Boşuna' ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

"Yansın Dünya" ve "Boşuna Boşuna" şarkılarıyla 2000'li yılların unutulmaz isimleri arasına giren Ozan Kocer, uzun süren sessizliğini bozdu. Geçirdiği estetik operasyonların ardından yeni görüntüsüyle kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, değişimiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

MAGAZİN SERVİSİ
Giriş Tarihi: 27.08.2026 06:58 Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 07:03
’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Pop müziğin en hareketli dönemlerinden biri olan 2000'li yılların başında müzik dünyasına adım atan Ozan Koçer, "Boşuna Boşuna" ve "Yansın Dünya" gibi şarkılarıyla geniş bir kitleye ulaştı.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Sahne enerjisi ve akılda kalıcı ses tonuyla dönemin en çok dinlenen isimleri arasında yer alan ünlü popçu, kariyerinin en popüler döneminde müzik çalışmalarına ara vererek gözlerden uzak bir yaşam tercih etti.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

YILLAR SONRA SOSYAL MEDYADA ORTAYA ÇIKTI

Uzun süredir kamuoyundan uzak sakin bir hayat sürdüren Koçer, sosyal medyadaki son paylaşımlarıyla yeniden merak konusu oldu.

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’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Yıllar sonra ortaya çıkan ünlü şarkıcının güncel kareleri takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Görünümündeki belirgin farklılıklar ve yenilediği tarzıyla bambaşka bir imaja bürünen Koçer'in yeni hali, kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

PAYLAŞIMLARINA YORUM YAĞMURU

61 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından güncel karelerini yayınlayan ünlü şarkıcı, yaşadığı bu dikkat çekici dönüşümle magazin kulislerini hareketlendirdi.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Bir döneme yön veren ismin yeni fotoğraflarının altına kısa sürede binlerce mesaj gelirken, kullanıcılar "Yolda karşı karşıya gelsek hayatta çıkaramazdık" yorumlarında birleşti.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Müzik çalışmalarını arka planda sürdürmeye devam eden Ozan Koçer, ezber bozan yeni imajıyla sosyal medyanın en çok konuşulanları arasındaki yerini aldı.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

90'LARIN UNUTULMAZ SANATÇISININ DEĞİŞİMİNİ GÖRMÜŞ MÜYDÜNÜZ?

90'lı yıllarda kendine has buğulu sesi ve "Cesaretin Var Mı Aşka" adlı unutulmaz eseriyle müzik listelerini alt üst eden Gülay Sezer, son görüntüsüyle yıllara meydan okuduğunu kanıtladı. Uzun süredir projelerine odaklı, sakin bir yaşam süren usta sanatçının son paylaşımı, hayranlarından tam not aldı.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Türk müziğinin en özel renklerinden biri olan ve hem pop hem de halk müziği yorumlarıyla geniş bir kitleye hitap eden Gülay Sezer, özellikle "Cesaretin Var Mı Aşka" şarkısıyla bir dönemin hafızasında yer edinmişti.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Uzun süredir gündemde olmayan Sezer son olarak Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettirdi.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Paylaşılan son fotoğraflarında doğal güzelliğiyle dikkat çeken sanatçı için takipçileri "Zaman onun için durmuş" yorumlarında bulundu.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Estetik müdahalelerden uzak duran Gülay Sezer, 55 yaşında olmasına rağmen enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini kanıtladı.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Sanatçının son görüntüsü kısa sürede magazin gündeminde dikkat çekti.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN EYLEM KIZIL'I GÖRDÜNÜZ MÜ?

2000'li yılların ortasında Türk pop müziğinde adeta bir kasırga estiren, İngiltere'den Türkiye'ye uzanan müzik yolculuğuyla geniş bir hayran kitlesi edinen Eylem Kızıl, uzun süren sessizliğini sosyal medyada bozdu.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Kendi adını taşıyan ilk albümüyle listeleri alt üst eden ünlü sanatçının paylaşımları, kısa sürede magazin dünyasının gündemine oturdu.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

"AMAN" İLE BAŞLADI, "MIZ MIZ" İLE DEVAM ETTİ

2006 yılında piyasaya sürdüğü "Aman" şarkısıyla sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da dikkatleri üzerine çeken Eylem, kendine has tarzı ve danslarıyla pop dünyasına yeni bir soluk getirmişti.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Ardından gelen "Mız Mız", "Shake It In Istanbul" ve "Hayat Devam Eder" gibi hit parçalarıyla başarısını perçinleyen güzel şarkıcı, o dönem her yaştan müzikseverin diline dolanmayı başarmıştı. Son olarak uzun bir süre gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden Eylem Kızıl, şimdilerde sosyal medyanın en aktif isimlerinden biri haline geldi.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Instagram'da 122 bin takipçisi bulunan ünlü sanatçı, paylaştığı karelerle adeta zamanı durdurduğunu kanıtlıyor.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

YILLARA MEYDAN OKUYAN GÜZELLİK

Bugün 41 yaşında olan Eylem'in son halini görenler gözlerine inanamadı. Doğal güzelliği ve formda görüntüsüyle hayranlarından tam not alan şarkıcı için "Yıllar ona uğramamış", "Adeta gençlik iksirini bulmuş" yorumları yapıldı.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Bir dönemin pop ikonu Eylem, enerjisinden hiçbir şey kaybetmediğini her fırsatta gözler önüne seriyor.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

'KEMALİM YAPMAZ' DİYEN DERYA ARTEMEL DE DEĞİŞİMİYLE DİKKAT ÇEKTİ...

Ünlü oyuncu Derya Artemel, bir döneme damga vuran ATV dizileri Aliye ve Zerda ile izleyici karşısına çıkmıştı. Başarılı oyuncu, son olarak rol aldığı Kırgın Çiçekler dizisindeki "Kemal'im yapmaz" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Sempatik tavırları ve güzelliğiyle ekranların aranan isimlerinden olan ünlü oyuncu Derya Artemel, adından oldukça söz ettirmişti.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Kariyeri boyunca birçok dizi ve filmde rol alan Derya Artemel, tiyatrocu Memetcan Diper ile hayatını birleştirdi.

’Yansın Dünya’ ve ’Boşuna Boşuna’ ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!

Oyuncu çift mutluluklarını 2021 yılında kucaklarına aldıkları oğullarıyla taçlandırdı.