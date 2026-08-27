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'Yansın Dünya' ve 'Boşuna Boşuna' ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!
'Yansın Dünya' ve 'Boşuna Boşuna' ile pop dünyasına yön vermişti: Popçu Ozan yıllar sonra bambaşka bir imajla ortaya çıktı!
"Yansın Dünya" ve "Boşuna Boşuna" şarkılarıyla 2000'li yılların unutulmaz isimleri arasına giren Ozan Kocer, uzun süren sessizliğini bozdu. Geçirdiği estetik operasyonların ardından yeni görüntüsüyle kamera karşısına geçen ünlü şarkıcı, değişimiyle sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Giriş Tarihi: 27.08.2026 06:58
Güncelleme Tarihi: 27.08.2026 07:03