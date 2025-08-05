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Yapay Zekâ devriminde tehlike çanları! OpenAI CEO’su'ndan korkutan itiraf: "Hepimiz tehlike altındayız..."

Yapay zekâda korkutan eşik aşıldı! OpenAI CEO'su Sam Altman'dan gelen itiraflar teknoloji dünyasında adeta şok etkisi yarattı. "Kendi yarattığımız şeyi tam olarak anlamıyoruz" diyen Altman, GPT-5 için "dijital bir zihin" tanımını yaparken, sistemin kontrolden çıkabileceği yönündeki endişelerini de ilk kez bu kadar açık dile getirdi. Peki insanlık, kendi elleriyle yeni bir bilinç mi inşa ediyor?

Semih BEKTAŞ
Giriş Tarihi: 05.08.2025 06:05 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 06:06
Yapay Zekâ devriminde tehlike çanları! OpenAI CEO’su’ndan korkutan itiraf: Hepimiz tehlike altındayız...

Yapay zekâ teknolojisindeki hızlı gelişim, denetim ve güvenlik tartışmalarını da beraberinde getiriyor.

Yapay Zekâ devriminde tehlike çanları! OpenAI CEO’su’ndan korkutan itiraf: Hepimiz tehlike altındayız...

Geliştirici firmalar bile yapay zekânın bu denli ilerlemesini zaman zaman kontrol edemediklerini ifade ediyor.

Yapay Zekâ devriminde tehlike çanları! OpenAI CEO’su’ndan korkutan itiraf: Hepimiz tehlike altındayız...

Open AI CEO'su Sam Altman, yapay zekânın geliştirilmeye devam eden son modeli GPT-5'nin kendisini bile ciddi şekilde endişelendirdiğini belirtti.

Yapay Zekâ devriminde tehlike çanları! OpenAI CEO’su’ndan korkutan itiraf: Hepimiz tehlike altındayız...

Katıldığı podcast programında konuşan Open AI CEO'su Altman, GPT-5 geliştirmelerinin test aşamasında yaşadıklarını anlatırken çarpıcı ifadelerde bulundu.

Yapay Zekâ devriminde tehlike çanları! OpenAI CEO’su’ndan korkutan itiraf: Hepimiz tehlike altındayız...

Yakın zamanda çıkması beklenen GPT-5'yi 'dijital bir zihin' olarak tanımlayan Altman, yapay zekânın bu kadar gelişmesinin kendisini de endişelendirdiğini itiraf etti.

Yapay Zekâ devriminde tehlike çanları! OpenAI CEO’su’ndan korkutan itiraf: Hepimiz tehlike altındayız...

Altman'ın, geliştirdikleri şeyi anlamadıklarını ima etmesi, akıllarda teknolojinin kontrolü hakkında soru işaretleri bıraktı.