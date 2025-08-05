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Yapay Zekâ devriminde tehlike çanları! OpenAI CEO’su'ndan korkutan itiraf: "Hepimiz tehlike altındayız..."
Yapay Zekâ devriminde tehlike çanları! OpenAI CEO’su'ndan korkutan itiraf: "Hepimiz tehlike altındayız..."
Yapay zekâda korkutan eşik aşıldı! OpenAI CEO'su Sam Altman'dan gelen itiraflar teknoloji dünyasında adeta şok etkisi yarattı. "Kendi yarattığımız şeyi tam olarak anlamıyoruz" diyen Altman, GPT-5 için "dijital bir zihin" tanımını yaparken, sistemin kontrolden çıkabileceği yönündeki endişelerini de ilk kez bu kadar açık dile getirdi. Peki insanlık, kendi elleriyle yeni bir bilinç mi inşa ediyor?
Giriş Tarihi: 05.08.2025 06:05
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 06:06