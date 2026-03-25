Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

MÜZİĞİN 'DOKTOR EROL BEY'İYDİ

1965'te Elazığ'da doğan Erol Köse, Hacettepe Tıp mezunuydu. Bir dönem doktorluk yapan Köse, daha sonra Komedi Dans Üçlüsü'nün üyesi olarak müzik sektörüne girdi. Ardından Doktor Erol Bey lakabıyla önce Deniz Arcak ile başlayan yapımcılık kariyerinde Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan gibi isimlerle çalıştı. Şarkıcı Nez'i sanat dünyasına kazandıran Köse, aynı zamanda TV programlarında yaptığı yorumlarla da gündeme geldi.

Sert çıkışlarıyla bilinen Köse, magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olarak anılıyordu. Şarkıcı Gülşen ile 2000'lerin başında üç yıl süren olaylı bir ilişki yaşayan Köse, Gülşen'i "yıldız yaptığını" iddia ederken, ikilinin yasak aşk ve ayrılık süreci gündemi meşgul etti. İki kez evlenen Köse'nin Dijan Nazlan isminde bir kızı var.

İlker GEZİCİ