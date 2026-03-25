Trend Galeri Trend Magazin Yapımcı Erol Köse'nin arkadaşından GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

Yapımcı Erol Köse'nin arkadaşından GÜNAYDIN'a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

16'ncı kattan düşerek yaşamını yitiren ünlü yapımcı Erol Köse, dün düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Köse'nin çalışma arkadaşı İlker Koç, Günaydın'a yaptığı özel açıklamada kamuoyunda yer alan borç ve "mafya" iddialarına da yanıt verdi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Giriş Tarihi: 25.03.2026 06:55
Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

16'ncı kattan düşerek hayatını kaybeden Erol Köse'nin çalışma arkadaşı İlker Koç, ölümüyle ilgili yapılan spekülasyonlara da açıklık getirdi.

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

"AĞIR KALP İLAÇLARI KULLANIYORDU"

Koç, "En son bayramda görüşmüştük. Evde tek başınaymış. Yardımcısını da uzaklaştırmış. Cinayet demek doğru olmaz. Düşmüş olabilir mi? Korkuluklar var, biraz zor ama ağır kalp ilaçları kullandığını biliyorum. Denge sorunu yaşatabilir mi ilaçlar hekimler bilir. Hayatına son verip vermediğini otopsi raporunda göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

"KİMSEYE BORCU YOKTU"
Koç, Köse'nin borcu olduğuna, mafyaya düştüğüne dair iddialarla ilgili şunları söyledi: "Asla kimseye borcu yoktu. Telif gelirleri de iyiydi. Ama sanki ölüme hazırlanıyor gibiymiş. Asistanını işten çıkarıp tazminatını bile ödemiş. Vasiyetini yazmış."

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

TABUTUNUN ETRAFINA ŞERİT ÇEKİLDİ
Erol Köse, Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlandı. Ölümünün ardından sanat camiasından gelen tepkiler sebebiyle, aile üyeleri görevlilerden tabutun etrafına şerit çekilmesini istedi. Ablası Meral Kekeç, sinir krizi geçirerek fenalaştı. Kızı Dijan Nazlan Köse, ağlayarak "Maalesef hastaydı, diyecek bir şey yok" dedi. Ölümünden önce vasiyet bırakarak "Cenazemi Polat Yağcı'ya emanet edin" diyen Köse'nin, son isteği de yerine getirildi.

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

NELER OLMUŞTU?

İstanbul'un Sarıyer İlçesi'ne bağlı olan Maslak'ta Ağaoğlu 1453 Konutları'nda 16. kattan aşağıya düşen 61 yaşındaki ünlü yapımcı Erol Köse yaşamını yitirdi. Sağlık ekipleri ve polisler hemen olay yerine gitti.

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

İlk incelemelere göre kayıtlara "Şüpheli Ölüm" olarak geçen olayla ilgili Erol Köse'nin bazı arkadaşları, Erol Köse'nin bazı psikolojik sorunları nedeniyle yaklaşık üç aydır evinden dışarıya çıkmadığını söyledi.

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...
Mevlüt Y. ifadesinde, Köse'nin psikolojik rahatsızlıkları bulunduğunu ve kalp hastası olduğunu, yaklaşık 3 aydır evden çıkmadığını ve kendisinin zaman zaman bakımına yardımcı olduğunu belirtti.

Mevlüt Y., binanın lobisine indiği sırada Köse'nin evde yalnız olduğunu, geri döndüğünde ise arkadaşını aşağıda yerde gördüğünü ifade etti. Köse'nin, binanın 16'ncı katındaki kiralık ofis olarak kullanılan bölümde bulunduğu sırada düşmüş olabileceği değerlendirildi.

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

KENDİ EL YAZISIYLA BİR NOT BIRAKTI

İstanbul Emniyeti; yapımcı Erol Köse'nin ölümüyle ilgili incelemeleri sürdürüyor. Erol Köse'nin kendi el yazısıyla bir not bıraktığı, notta "ALS hastalığımdan dolayı dayanamıyorum. Kimse sorumlu değildir. Kedime iyi bakın" yazdığı tespit edildi.

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

HAKKINI KIZINA DEVRETTİ
Şarkıcı Yaşar İpek, "Köse, bir hafta önce MSG'den (Musiki Eseri Sahipleri Grubu) eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş" dedi.

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

İŞTE SON KONUŞMASI
Erol Köse'nin bayramın üçüncü günü yapımcı Murat Yıldırım ile bayramlaştığı öğrenildi.

"YALNIZ KALMAYI SEVMİYORUM"

Yıldırım, aralarındaki konuşmayı şöyle anlattı: "Bizi özlediğini söyledi. 'Bayramdan sonra bir araya gelelim mutlaka, biliyorsun yalnız kalmayı sevmiyorum' dedi.

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

KALPLE İLGİLİ SIKINTI YAŞAMIŞ

Birkaç ay önce kalple ilgili sıkıntı yaşamıştı. Tansiyonla ilgili de sorunları vardı, onu da anlatmıştı." Öte yandan Köse'nin ölmeden 20 dakika önce yardımcısına, ''Sen evden çık, benim misafirim gelecek'' dediği öğrenildi.

Ömer KARAHAN/GÜNAYDIN

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

MÜZİĞİN 'DOKTOR EROL BEY'İYDİ
1965'te Elazığ'da doğan Erol Köse, Hacettepe Tıp mezunuydu. Bir dönem doktorluk yapan Köse, daha sonra Komedi Dans Üçlüsü'nün üyesi olarak müzik sektörüne girdi. Ardından Doktor Erol Bey lakabıyla önce Deniz Arcak ile başlayan yapımcılık kariyerinde Ayna, Atilla Taş, Nihat Doğan gibi isimlerle çalıştı. Şarkıcı Nez'i sanat dünyasına kazandıran Köse, aynı zamanda TV programlarında yaptığı yorumlarla da gündeme geldi.

Sert çıkışlarıyla bilinen Köse, magazin dünyasının en dikkat çeken isimlerinden biri olarak anılıyordu. Şarkıcı Gülşen ile 2000'lerin başında üç yıl süren olaylı bir ilişki yaşayan Köse, Gülşen'i "yıldız yaptığını" iddia ederken, ikilinin yasak aşk ve ayrılık süreci gündemi meşgul etti. İki kez evlenen Köse'nin Dijan Nazlan isminde bir kızı var.

İlker GEZİCİ

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

İntihar şüphesi yüksek olan ve İstanbul Emniyeti tarafından derinlemesine araştırılan olayda Köse'nin intihar mı ettiği, düştüğü mü veya bir cinayete mi kurban gittiği yapılacak detaylı incelemelerle belli olacak.

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

EROL KÖSE KİMDİR?

Erol Köse (d. 1965, Elazığ), Türk yapımcı, doktor ve eski şarkıcıdır. Türkiye'de pop müziğin altın çağını yaşadığı 90'lı ve 2000'li yıllarda sektörün en güçlü isimlerinden biri haline gelmiştir.

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

EĞİTİM VE İLK YILLAR

Aslen doktor olan Erol Köse, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunudur. Ancak mesleğini icra etmek yerine sanat ve medya dünyasına yönelmeyi tercih etmiştir.

Kariyerine 1980'lerin sonunda "Komedi Dans Üçlüsü" adlı grubun bir üyesi olarak başlamış; bu grupta yaptığı parodiler ve danslarla Türkiye çapında tanınmıştır.

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

YAPIMCILIK KARİYERİ

Grup dağıldıktan sonra yapımcılık koltuğuna oturan Köse, Erol Köse Production şirketini kurarak onlarca star ismin albümlerine imza atmıştır.

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

Sivri dilli yorumları, sosyal medyada paylaştığı iddialar ve girdiği polemiklerle sık sık mahkemelik olmuş, magazin gündeminden hiç düşmemiştir.

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

MEDYA VE TELEVİZYON

Sadece yapımcı olarak değil, aynı zamanda çeşitli televizyon kanallarında magazin yorumculuğu yaparak da geniş kitlelere ulaşmıştır.

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

90'lı yılların sonu ve 2000'lerin başında Erol Köse Production şirketini kurarak müzik piyasasında adından sıklıkla söz ettirdi.

Yapımcı Erol Köse’nin arkadaşından GÜNAYDIN’a özel açıklamalar! Borç ve mafya iddialarında çarpıcı detaylar...

O dönem "Kim dokunsa star oluyor" imajıyla anılan Köse, şu isimlerin kariyerinde kritik roller oynadığı da sıklıkla söylenenler arasındaydı.