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Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: 'Güzellik abidesi'
Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: "Güzellik abidesi"
Yaprak Dökümü dizisinde Cevriye'nin dert ortağı Nuniş karakterine hayat veren Yeşilçam ve tiyatronun usta ismi Uğur Kıvılcım, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla yeniden adından söz ettirdi. 2018 yılında aramızdan ayrılan emektar oyuncunun gençlik yıllarındaki duru güzelliği ve zarafeti görenleri büyüledi.
Giriş Tarihi: 20.10.2026 12:45
Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 12:49