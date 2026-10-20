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Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: "Güzellik abidesi"

Yaprak Dökümü dizisinde Cevriye'nin dert ortağı Nuniş karakterine hayat veren Yeşilçam ve tiyatronun usta ismi Uğur Kıvılcım, yıllar öncesine ait fotoğraflarıyla yeniden adından söz ettirdi. 2018 yılında aramızdan ayrılan emektar oyuncunun gençlik yıllarındaki duru güzelliği ve zarafeti görenleri büyüledi.

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GÖZDE NUR ŞAHİN
Giriş Tarihi: 20.10.2026 12:45 Güncelleme Tarihi: 20.10.2026 12:49
Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden Uğur Kıvılcım, sanat yolculuğuna henüz çocuk yaşlarda tiyatro sahnelerinde başladı.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Yeşilçam'ın altın yıllarında "Ayşecik" serisi başta olmak üzere pek çok filmde rol alan sanatçı, canlandırdığı farklı karakterlerle sinema tarihine adını yazdırdı. Tiyatrodan beyaz perdeye uzanan kariyeri boyunca sanat dünyasına yıllarca emek verdi.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

YAPRAK DÖKÜMÜ'NDE NUNİŞ KARAKTERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

Uğur Kıvılcım, ilerleyen yıllarda televizyon dizilerinde de izleyici karşısına çıktı. Usta oyuncu, özellikle Türk televizyonunun sevilen yapımlarından Yaprak Dökümü dizisinde canlandırdığı Nuniş karakteriyle hafızalarda yer edindi.

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Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Dizide Fikret'e yaşattığı zorluklarla tanınan Cevriye'nin dert ortağı ve sırdaşı olan Nuniş, Kıvılcım'ın başarılı oyunculuğuyla izleyicilerin unutamadığı karakterler arasında yer aldı.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

2018 YILINDA HAYATINI KAYBETTİ

Sanat yaşamı boyunca pek çok projede yer alan Uğur Kıvılcım, 2018 yılında tedavi gördüğü hastanede 76 yaşında yaşamını yitirdi. Ardında tiyatro ve sinemaya uzanan uzun bir kariyer ile izleyicilerin hafızasında yer eden performanslar bıraktı.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Vefatıyla sevenlerini hüzne boğan merhum sanatçı, yıllar sonra ortaya çıkan arşiv fotoğraflarıyla yeniden hatırlandı.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Usta oyuncunun gençlik yıllarına ait kareler, duru güzelliği ve zarafetiyle dikkat çekti.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Peki siz diğer ünlü isimlerin gençlik hallerini daha önce görmüş müydünüz?

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Türk sinemasının altın çağında güzelliği ve sergilediği performanslarla adını tarihe altın harflerle yazdıran efsane oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sinema perdesinden uzak kalsa da hayranlarının radarından hiç çıkmıyor. Tarık Akan ile başrolü paylaştığı "Ah Nerede" filminin hırçın Zehra'sı, "Gırgıriye" serisinin neşeli Güllü'sü olarak milyonların kalbinde taht kuran usta sanatçı, zamansız güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Beyaz perdedeki ikonik duruşuyla hafızalara kazınan Gülşen Bubikoğlu, şimdilerde zaman zaman hayranlarıyla buluştuğu dijital dünyada adından söz ettiriyor.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Yaşına rağmen koruduğu zarafeti, kendine has stili ve doğal güzelliğiyle her dönem parmakla gösterilen efsane isim, sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Sosyal medyadaki güçlü etkileşimiyle genç kuşakların da hayranlığını kazanan efsane güzel Gülşen Bubikoğlu, son olarak hesabından yaptığı sürpriz bir paylaşımla gündeme oturmuştu.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Takipçilerini adeta zaman tüneline sokan usta oyuncu, geçmiş yıllara ait bir fotoğrafını "nostalji" notuyla yayınlamıştı. Şu an 71 yaşında olan usta sanatçının hem o dönemki güzelliğini gözler önüne seren hem de bugünkü asaletine selam gönderen bu karesi, kısa sürede binlerce beğeni alarak sosyal medyada adeta nostalji rüzgarları estirmişti.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

NOSTALJİ RÜZGARI ESTİREN BİR DİĞER İSİM MAVİ BONCUK OLMUŞTU...

Sosyal medya hesaplarında paylaşılan nostaljik fotoğraflar, takipçileri zaman zaman geçmişe götürmeye devam ediyor. Bu isimlerden biri olan usta sanatçı Emel Sayın, Instagram hesabından yaptığı son paylaşımla adeta nostalji rüzgarları estirmişti.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Özel arşivinden çıkan çok özel bir kareyi gün yüzüne çıkaran ünlü sanatçı, sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Emel Sayın, Türk sinemasının bir diğer dev ismi Şener Şen ile gençlik yıllarında çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafını takipçileriyle paylaşmıştı.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

İki usta oyuncunun kariyerlerinin ilk dönemlerine ait bu tarihi kare, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı. Sayın fotoğrafın altına "Kavak Yelleri" notunu düşmüştü.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

GENÇLİK KARESİYLE GÜNDEME GELEN DİĞER İSİM EBRU GÜNDEŞ OLMUŞTU...

Güçlü sesi, dillerden düşmeyen şarkıları ve yıllara meydan okuyan sahne performansıyla Türkiye'nin en büyük sanatçılarından biri olan Ebru Gündeş, magazin gündeminden düşmüyor.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Son dönemde geçirdiği estetik operasyonlar ve yüzündeki belirgin değişimlerle adından sıkça söz ettiren ünlü sanatçı, bu kez bambaşka bir paylaşımla sosyal medyanın merkezine oturmuştu.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Gündeş'in yıllar içindeki değişim hızı ve estetik dokunuşları hayranları tarafından mercek altına alınmışken, geçmişin tozlu raflarından çıkan bir fotoğraf karesi ezberleri tamamen bozmuştu.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

90'lı yılların podyum dalgasına damga vuran, eski manken Buket Saygı, nostaljik bir sürprize imza attı. Saygı, şimdilerde herkesin dilinde olan Ebru Gündeş ile tam 24 yıl önce çekilmiş, magazin arşivlerinde daha önce hiç rastlanmamış ikonik bir karesini paylaşmıştı.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

"NE ÇİRKİNMİŞİZ EBRU ÖZÜR!"

Eski manken, Ebru Gündeş'le paylaştığı kareye, "24 sene önce ne çirkinmişiz, Ebru özür!" notunu düştü. Zaman zaman estetik müdahaleleriyle eleştirilen veya övülen Ebru Gündeş'in, 24 yıl önceki bu saf halini gören hayranları şaşkınlığını gizleyememişti.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

SERDAR ORTAÇ'TAN FERDİ TAYFUR NOSTALJİSİ...

Türk pop müziğinin 90'lı yıllardan bu yana en üretken ve popüler isimlerinden biri olan Serdar Ortaç, uzun süredir yaşadığı sağlık sorunları ve buna bağlı olarak gelişen zorlu süreçlerle sık sık magazin gündeminde kendisine yer buluyor.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Yaşadığı MS hastalığı ve hareket kısıtlılığı sebebiyle zor günler geçiren ünlü sanatçı, bu süreçte hayranlarıyla olan bağını koparmamak adına sosyal medya hesaplarını oldukça aktif kullanıyor.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Zaman zaman gerçekleştirdiği samimi canlı yayınlar ve sitemkar açıklamalarıyla dikkat çeken Ortaç, bu defa takipçilerini hüzünlü ve bir o kadar da kıymetli bir geçmişe götürmüştü.

Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: Güzellik abidesi

Serdar Ortaç, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden ve tüm Türkiye'yi yasa boğan arabesk müziğin efsane ismi, usta sanatçı Ferdi Tayfur ile yıllar önce çekilen bir fotoğrafını gün yüzüne çıkarmıştı.