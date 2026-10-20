Yaprak Dökümü’nde Cevriye’nin sırdaşıydı! Uğur Kıvılcım’ın gençlik fotoğrafları ağızları açık bıraktı: "Güzellik abidesi"

Peki siz diğer ünlü isimlerin gençlik hallerini daha önce görmüş müydünüz?

GÜLŞEN BUBİKOĞLU

Türk sinemasının altın çağında güzelliği ve sergilediği performanslarla adını tarihe altın harflerle yazdıran efsane oyuncu Gülşen Bubikoğlu, sinema perdesinden uzak kalsa da hayranlarının radarından hiç çıkmıyor. Tarık Akan ile başrolü paylaştığı "Ah Nerede" filminin hırçın Zehra'sı, "Gırgıriye" serisinin neşeli Güllü'sü olarak milyonların kalbinde taht kuran usta sanatçı, zamansız güzelliğiyle yıllara meydan okumaya devam ediyor.