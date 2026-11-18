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Yaprak Dökümü'nün Aslı'sı Burcu Günay'ın son hali görenleri şoke etti! Yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı...
Yaprak Dökümü'nün Aslı'sı Burcu Günay'ın son hali görenleri şoke etti! Yıllar içindeki değişimi ağızları açık bıraktı...
"Yaprak Dökümü" dizisinde Aslı karakteriyle hafızalara kazınan Burcu Günay, yıllar sonraki son haliyle magazin gündeminde yer aldı. Çeşitli projelerde rol alan başarılı oyuncunun aradan geçen zamana rağmen formunu koruması ve değişmeyen görünümü dizinin hayranlarını geçmişe götürdü.
Giriş Tarihi: 18.11.2026 11:32